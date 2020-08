JA Solar fournit des modules destinés au plus grand projet hybride solaire-éolien en Corée du Sud





BEIJING, 26 août 2020 /CNW/ - JA Solar annonce avoir fourni des modules à la centrale photovoltaïque montagneuse de Corée du Sud, le plus grand projet du genre dans le pays en termes de puissance installée, soit de 93 MW, et bâti sur le terrain d'un parc éolien en service de 40 MW. En y intégrant la centrale photovoltaïque, le projet hybride éolien-solaire, avec sa capacité totale installée de 133 MW, est devenu aussi de son côté le plus grand du genre en Corée du Sud.

Dans l'ensemble, le projet hybride éolien-solaire devrait produire 120 millions de kWh d'électricité par an, répondant ainsi aux besoins d'environ 30 000 ménages, sans compter qu'il apportera un revenu annuel d'environ 30 milliards de wons (environ 25 M$ américains). La centrale photovoltaïque de 93 MW devrait réduire les émissions de GES d'environ 56 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 310 000 pins nouvellement plantés.

Étant installé sur la réserve foncière du parc éolien, ce projet, la centrale photovoltaïque, concilie deux impératifs en répondant à la demande croissante en énergie propre sur le marché sud-coréen, tout en optimisant efficacement l'utilisation du terrain. D'autre part, et comme il inaugure une nouvelle approche de la production d'énergie éolienne et solaire, ce projet en vient aussi à mieux fiabiliser l'alimentation électrique et à en réduire les coûts.

En effet, vu dans une perspective plus large, ce dernier projet, alors qu'il s'inscrit dans le cadre de l'engagement permanent de JA Solar, explore à fond des applications novatrices des énergies renouvelables tout en privilégiant le développement de la technologie photovoltaïque. Concrètement, JA Solar a fourni des modules pour des projets associant des produits photovoltaïques à des technologies de pointe, notamment la livraison de 490 MW à Huanghe Hydropower pour son projet de transmission ultra-haute tension (UHV) dans la province de Qinghai, un projet de 32 MW de stockage solaire à Hokkaido et le premier projet bifacial à suiveurs en Malaisie. Au fil de ces applications innovantes de produits photovoltaïques avancés, la société s'est efforcée sans cesse de promouvoir l'utilisation et le développement efficaces de l'énergie solaire.

Depuis 2011, l'année où elle est entrée sur le marché sud-coréen du photovoltaïque solaire, JA Solar, s'étant forgée une excellente réputation, jouit d'une clientèle fidèle sur le marché photovoltaïque en pleine expansion grâce à ses produits et services de haute qualité. Ses produits à haut rendement ont été homologués selon les normes industrielles coréennes (KS) et ont bénéficié de marques de reconnaissance dans les médias et les clients de l'industrie locale. En 2018, JA Solar a officiellement établie une succursale en Corée du Sud afin de pouvoir fournir en temps opportun une assistance et des services plus efficaces aux clients locaux. En 2019, cette succursale a remporté le prix « Meilleure performance du marché » décerné par l'industrie sud-coréenne de l'énergie solaire et des systèmes d'énergie solaire.

