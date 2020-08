Entreprises Minières Globex finalise la vente de deux autres propriétés





ROUYN-NORANDA, Québec, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'annoncer aux actionnaires la vente de deux autres propriétés.



Dans un premier temps, Globex a vendu 100% des intérêts de 16 fractions de cellules de la propriété Sigma East, localisée à l'est de la mine Sigma et 1 fraction de cellule correspondant à la propriété Sigma 2, à Eldorado Gold Québec Inc., une filiale d'Eldorado Gold Corporation (ELD-TSX), pour un seul versement en argent au montant de 1 606 000 $ CA. Les données historiques de forage montrent des intersections aurifères erratiques sur plusieurs de ces cellules.

En second lieu, Globex a vendu six (6) cellules dans le camp minier de Windfall à Minière Osisko Inc. (OSK-TSX). Une des cellules du secteur de Windfall est localisée dans l'extension latérale vers l'est du dépôt aurifère Windfall d'Osisko, trois autres cellules sont localisées plus loin au sud-est à l'extérieur de la structure principale et les deux autres cellules sont localisées à proximité et dans l'extension sud-ouest du dépôt aurifère Black Dog. En échange pour ces cellules, Osisko a versé à Globex un montant en argent de 100 000 $. Globex a gardé une redevance brute sur les métaux (GMR) de deux pour cents (2%) sur les cellules.

Combinées, les ventes de ces deux propriétés augmentent la trésorerie de Globex d'un montant de 1 706 000 $ de sorte qu'en date d'aujourd'hui, Globex a dans ses coffres des avoirs en argent et en actions d'une valeur approximative de dix millions de dollars. Globex n'a aucune dette et l'entreprise est propriétaire de tous ses actifs incluant 188 propriétés d'exploration, plusieurs redevances minières ainsi que des biens immobiliers. (Remarque : les actions d'Electric Royalties Ltd., de Troilus Gold Corp. et de Starr Peak Exploration reçues, dans le cadre des transactions annoncées respectivement le 13 juillet 2020, le 21 juillet 2020 et le 12 août 2020, sont soumises à la période de rétention habituelle de quatre mois).

Aussi, Globex recevra 53 846 actions (valeur au livre de 35 000 $) de Nickel and Technologies Limited (NICO-CSE), paiement provenant d'une entente d'option de la propriété de nickel Marbridge South.

Finalement, Globex veut faire remarquer à ses actionnaires que le prix du zinc a dépassé le 1,10 $ US la livre. Pour une moyenne mensuelle du prix du zinc au-dessus de 1,10 $ US la livre, la redevance de Globex provenant de la mine Mid-Tennessee passe de 1% à 1,4%.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

