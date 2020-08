Rapport sur un segment de marché Best : Le Maghreb - Une région, trois marchés de l'assurance uniques





Malgré leur proximité géographique et de nombreux points communs, les marchés de l'assurance au Maroc, en Algérie et en Tunisie présentent des divergences importantes, qu'elles soient économiques, démographiques ou culturelles. Un nouveau rapport segment de marché AM Best : Maghreb - Une région, trois marchés de l'assurance uniques, examine les perspectives à long terme des trois marchés de l'assurance au Maghreb.

Au cours des cinq dernières années, les trois marchés de l'assurance au Maghreb ont démontré de solides trajectoires de croissance supérieures aux moyennes mondiales du marché. Cette tendance devrait persister, en dépit des défis sur le court terme liés à la pandémie de COVID-19 et au ralentissement économique associé.

Mais AM Best souligne qu'il existe de nombreux défis sur le court à moyen terme, qui pourraient limiter l'expansion de l'assurance dans la région. Parmi ces défis, citons les pressions politiques et économiques, la perception négative de l'assurance parmi la population et le caractère évolutif des cadres réglementaires et de gouvernance. De plus, la pandémie de COVID-19 (et ses répercussions sur les marchés financiers et les économies de par le monde) vont sans doute avoir un impact négatif sur les perspectives de croissance des assureurs locaux sur le court terme.

Pour accéder à l'intégralité du texte de ce rapport, veuillez visiter notre site http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=300506.

AM Best est une agence de notation de crédit, un éditeur de presse et un fournisseur d'analyses de données d'envergure mondiale spécialisé dans le secteur de l'assurance. La société, dont le siège social se trouve aux États-Unis, exerce ses activités dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux à New York, Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour de plus amples renseignements, visitez www.ambest.com.

Copyright © 2020 par A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 03:05 et diffusé par :