Le gouvernement du Canada investit dans des panneaux solaires à Lumsden, en Saskatchewan

LUMSDEN, SK, le 24 août 2020 /CNW/ - Tandis que le Canada commence à se remettre de la pandémie de la COVID-19, la priorité absolue du gouvernement reste la santé, la sécurité et le bien-être de tous les Canadiens. Il s'emploie notamment à relancer l'économie, à créer de nouveaux emplois verts, à réduire les émissions et à rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement d'environ 1,1 million de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone pour soutenir les initiatives de la Ville de Lumsden qui visent l'utilisation d'énergie propre. Grâce à ce financement, la Ville installera des panneaux solaires dans quatre installations municipales, ce qui permettra à trois d'entre elles d'être en voie d'atteindre 100 p. 100 de l'objectif de zéro émission nette.

Le financement provient du volet des partenariats du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui permet d'investir dans des projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à faire économiser de l'argent et à créer de bons emplois. Au cours de la durée de vie de ce projet, la Ville de Lumsden constatera une réduction cumulative d'environ 13 200 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Le résultat équivaut à retirer environ 4 000 voitures de la circulation pour une année donnée.

Grâce à son plan de lutte contre les changements climatiques, le Canada est en voie de réaliser la plus grande réduction des émissions de son histoire. Le gouvernement continuera à adopter de nouvelles et de meilleures mesures d'action climatique pour dépasser l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 et atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

« Le gouvernement du Canada s'emploie à rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens tout en protégeant notre environnement et en faisant croître l'économie. Des initiatives telles que le projet de panneaux solaires de la Ville de Lumsden contribueront à réduire les émissions et à améliorer la qualité de l'air dans la collectivité. Comme nous visons zéro émission nette d'ici 2050, notre gouvernement est résolu à aider les Canadiens de tout le pays à faire la transition vers un avenir plus propre et plus prospère pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous avons regroupé les projets d'énergie solaire de quatre nouvelles installations à Lumsden, et maintenant que nous avons obtenu un financement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, nous pouvons aller de l'avant et prendre des mesures concrètes. Ce projet est durable sur le plan environnemental, mais aussi sur les plans économique et social. Nous sommes très reconnaissants à Environnement et Changement climatique Canada pour le financement octroyé, qui permet au projet de se réaliser. »

- Rhonda Phillips, conseillère municipale de la Ville de Lumsden

Le projet de la Ville de Lumsden prévoit l'installation de panneaux solaires dans un centre de recyclage, une station de traitement des eaux usées et deux stations de pompage des eaux usées.

prévoit l'installation de panneaux solaires dans un centre de recyclage, une station de traitement des eaux usées et deux stations de pompage des eaux usées. Le volet des partenariats du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important du plan de lutte contre les changements climatiques du Canada , et il aide le Canada à viser l'atteinte et le dépassement de l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de Paris pour 2030.

