One Drop annonce un financement de près de 100 M$ et la prise d'engagements de la part de Bayer





Un financement de 98,7 M$, des redevances de développement et des engagements commerciaux d'étape viennent accélérer la mise au point et la commercialisation de la plate-forme de santé numérique de One Drop et ses capacités prédictives reposant sur des données pour un grand nombre de domaines thérapeutiques

NEW YORK, 24 août 2020 /CNW/ - One Drop, un chef de file en matière de solutions numériques destinées aux personnes atteintes de diabète et d'autres affections chroniques, annonce aujourd'hui une nouvelle entente avec Bayer visant la mise au point conjointe de produits de santé numériques pour un grand nombre de domaines thérapeutiques qui reposeront sur la plate-forme de soins autoadministrés de One Drop, laquelle est à la fois prédictive, préventive et personnalisée. La société a bouclé un financement de série C de 34,7 millions $ dirigé par Bayer ainsi que 64 millions $ en frais de développement et en paiements d'étape commerciaux potentiels.

La nouvelle entente témoigne de l'engagement de Bayer envers ce partenariat avec One Drop ainsi que de la vision de One Drop, qui considère que l'avenir de la prise en charge des affections chroniques prend la forme de soins autoadministrés à la fois efficaces, personnalisés et reposant sur des données. La solution gagnante de One Drop est alimentée par les données, elle qui s'appuie sur plus de 13 milliards de points de santé divers provenant des utilisateurs qui ont téléchargé One Drop à plus de trois millions de reprises. La plate-forme axée sur les données procure des prédictions de santé par l'entremise d'une expérience centrée sur l'utilisateur qui permet d'intervenir adéquatement en temps opportun.

One Drop aidant actuellement les personnes diabétiques et prédiabétiques, celles atteintes d'hypertension ou ayant un taux élevé de cholestérol, ou encore celles présentant une combinaison de ces troubles médicaux, les engagements de développement et les paiements d'étape potentiels de Bayer, d'une valeur de 64 millions $, permettront de porter la solution de One Drop, à l'avant-garde de l'industrie, dans les principaux secteurs de la santé de Bayer, comme la cardiologie, l'oncologie et la santé féminine. L'architecture modulaire de la solution de One Drop facilitera l'élargissement aux nouveaux domaines thérapeutiques. Plutôt que de traiter les affections séparément, l'expérience de soins autoadministrés de One Drop permet de prendre en charge l'ensemble des affections qu'une personne doit gérer, procurant une approche qui produit des résultats durables en misant sur l'entièreté de l'être.

« Pour offrir de meilleurs résultats sanitaires et des économies de coûts à la population, nous devons mettre l'accent sur les personnes », soutient Jeff Dachis, chef de la direction et fondateur. « One Drop offre un programme personnalisé qui transforme l'état de santé et s'adapte de manière dynamique, jour après jour, aux besoins et aux comportements de l'utilisateur, permettant à chacun d'eux d'obtenir les meilleurs résultats sanitaires possibles. Cela contraste avec les autres plates-formes qui, ne disposant pas du patrimoine de données et du moteur prédictif que nous avons, continuent de mettre l'accent sur la télémédecine et le suivi à distance, réagissant aux problèmes qui sont déjà présents et fournissant un modèle dit universel qui convient à certains patients, mais qui se solde par un échec pour d'autres. »

La plate-forme de santé numérique de One Drop est offerte aux consommateurs, aux employeurs, aux assureurs et aux prestataires de soins de santé depuis 2016, et son efficacité a été confirmée par plus de 20 études évaluées par les pairs, montrant des améliorations significatives de la régulation de la glycémie chez les personnes diabétiques en seulement un mois. Plus récemment, lors de la 80e séance scientifique annuelle de l'American Diabetes Association, One Drop a présenté les prévisions de résultats à long terme relativement à l'hémoglobine A1C, la tension artérielle et le poids chez les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle et celles qui sont prédiabétiques, ainsi que les prédictions d'hypoglycémie durant la nuit chez les utilisateurs de glucomètre continu (CGM). Ces prédictions sont rendues possibles par les mêmes données démographiques mises en commun, lesquelles alimentent les modèles d'apprentissage-machine responsables des prédictions et constatations visant l'état de santé que fournit One Drop. À l'heure actuelle, les utilisateurs de One Drop peuvent compter sur des prédictions de glucose de huit heures ainsi que des conseils en temps réel pour l'exercice, le régime alimentaire et des ajustements visant le mode de vie, et ce, chaque fois qu'ils enregistrent des données dans l'application One Drop.

« La création de nouveaux modèles d'affaires numériques est un élément clé de notre stratégie commerciale dans le but de façonner activement l'avenir des soins de santé », soutient Jeanne Kehren, Ph. D., responsable de l'innovation commerciale et numérique et membre du comité de direction pharmaceutique de Bayer AG. « Nous sommes persuadés qu'une approche axée sur des données permettra aux patients d'obtenir de meilleurs résultats pour leur propre intérêt et recentrera les priorités sur la personne plutôt que la maladie. Cette nouvelle collaboration avec One Drop permet à Bayer d'accélérer davantage son évolution vers des activités commerciales numériques visant la santé et ouvre la voie à de nouvelles offres de service intégrées pour le patient. »

En focalisant sur la personne, la solution intelligente de One Drop comble l'écart qui sépare les soins de santé et les soins autoadministrés en répondant aux besoins des parties intéressées dans l'ensemble de l'industrie, du prestataire qui souhaite rehausser les soins prodigués au patient, au fabricant désireux de maximiser l'efficacité, en passant par les payeurs, qui veulent améliorer les résultats et réduire les coûts des soins de santé.

À propos de One Drop

One Drop redéfinit les possibilités en exploitant la puissance de la science clinique, de la science comportementale et de l'intelligence artificielle sophistiquée pour transformer la vie des personnes atteintes d'affections chroniques dans le monde entier. Fondée sur des données probantes et étant efficace en clinique, la plate-forme de santé numérique de One Drop fournit du coaching individuel et des plans de transformation personnalisés relatifs à l'état de santé afin de promouvoir les changements positifs de comportement et produire des résultats pour l'ensemble des personnes tout en réduisant les coûts pour les assureurs, les employeurs et les prestataires de soins de santé. Les produits et services de One Drop peuvent être acquis par l'entremise de l'application primée de One Drop (iOS et Android) et de https://onedrop.today, Walmart, Amazon, BestBuy , l'Apple Store et CVS.

Pour obtenir des renseignements qui aideront votre organisation à réduire le coût des soins, écrivez à l'adresse results@onedrop.today.

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Ses produits et services visent à améliorer le bien-être des personnes en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population mondiale. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. Bayer souscrit aux principes du développement durable et est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2019, le groupe comptait environ 104 000 employés et a réalisé des ventes de 43,5 milliards d'euros. Les dépenses en capital ont été de 2,9 milliards d'euros, et les dépenses en recherche et développement, de 5,3 milliards d'euros. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.bayer.com.

