Norican Group tient une cérémonie d'inauguration de son usine de Hanjiang





Quatre marques leaders dans le secteur des équipements de fonderie se réunissent dans le district national de haute technologie de Changzhou

CHANGZHOU, Chine, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- L'après-midi du 19 août 2020, Norican Group, basé à Taastrup au Danemark, a tenu la cérémonie d'inauguration de sa nouvelle usine située sur Hanjiang Road, dans le district national de haute technologie de Changzhou, où seront produites ses gammes de moulage DISA et ses machines de moulage sous haute pression Italpresse Gauss. Le vice-président principal de Norican Group pour la région Asie-Pacifique, Wei Baohua, le vice-président exécutif de la China Foundry Association, Wen Ping, et le secrétaire général de la China Foundry Association, Qian Ming, ont prononcé des discours lors de la cérémonie d'inauguration. Les cadres du siège de Norican Group ont également participé à la cérémonie via une connexion vidéo en ligne.

Le vice-président Asie-Pacifique, M. Wei, a déclaré :

Après plus de 20 ans de fabrication et d'opérations en Chine, Norican Group, ainsi que ses marques DISA, Italpresse Gauss, StrikoWestofen et Wheelabrator, ont bâti une base de production complète et pleinement structurée à Changzhou, en intégrant la R&D, la conception et la production des quatre marques, ainsi que leurs excellentes ressources, afin de fournir aux clients les technologies les plus avancées en Europe, et la qualité la plus fiable en matière de fabrication, parallèlement aux services localisés les plus efficaces et les plus rigoureux en termes de délais. Le groupe s'attache à fournir des solutions centralisées au secteur de la fonderie.

Le groupe a pleinement conscience qu'un processus de production intelligent constitue le moteur clé pour refaçonner le système de la chaîne de valeur industrielle. L'expansion de son centre de fabrication dans le district national de haute technologie de Changzhou démontre la détermination stratégique du groupe à établir une présence significative et incontestable dans la région Asie-Pacifique. Via une conception collaborative et des transferts technologiques transfrontaliers entre tous ses centres de R&D, Norican renforce constamment sa capacité à développer des produits de haute technologie, tout en commercialisant des équipements plus écologiques et plus intelligents.

À propos du district national de haute technologie de Changzhou (CND)

Le district national de haute technologie de Changzhou (CND) se situe au coeur du delta du fleuve Yangtsé. Le CND compte plus de 1 600 entreprises à capitaux étrangers. Le CND accélère dernièrement son rythme de développement, et intensifie ses efforts de construction d'une base industrielle, sur la base de 2 piliers d'entreprise : d'une part fabrication d'équipements (machines de précision), et d'autre part nouveaux matériaux plus volumineux et plus solides. Les secteurs émergents incluent la nouvelle génération des domaines des technologies de l'information, du biomédical, des véhicules à énergies nouvelles, du photovoltaïque et de l'aviation

Lien connexe : http://cznd.changzhou.gov.cn/

CONTACT :

District national de haute technologie de Changzhou

Chris CAO

+86-15951200078

chriscao@cznd.org.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1232021/Changzhou_HiTech.jpg

Communiqué envoyé le 24 août 2020 à 07:15 et diffusé par :