PAL Airlines annonce un nouveau service vers Moncton et Ottawa

ST. JOHN'S, NL, le 21 août 2020 /CNW/ - PAL Airlines est heureuse d'annoncer qu'à partir du 21 septembre 2020, le transporteur fera le lancement d'un nouveau service entre St. John's, Terre-Neuve et Moncton, Nouveau-Brunswick 5 jours par semaine. Ce service inclura aussi Ottawa, Ontario lorsque les restrictions de vol vers les provinces atlantiques le permettront.

Ce nouveau service sera en opération les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches. L'horaire initial reliant St. John's et Moncton est bâti afin d'offrir aux passagers des heures de départs et d'arrivées pratiques permettant de voyager pour le tourisme ou pour les affaires à l'une ou l'autre des destinations.

Lorsque le service s'étendra à Ottawa, les passagers voyageant vers l'ouest pourront encore bénéficier d'une heure de départ et d'arrivée pratique, alors que les passagers voyageant vers l'est pourront tout de même profiter d'une heure d'arrivée intéressante en début de soirée. Le nouveau service de PAL Airlines deviendra la façon la plus efficace de voyager entre ces destinations tout en éliminant le besoin de transférer d'un avion vers un autre pendant le voyage.

« PAL Airlines est heureux d'étendre son réseau en incluant Moncton et bientôt Ottawa, » a dit Calvin Ash, Président de PAL Airlines. « Ce nouveau service constitue une avancée importante pour notre compagnie aérienne. Nous sommes très enthousiasmés de pouvoir répondre aux besoins de notre clientèle toujours grandissante en améliorant notre réseau et en ajoutant une nouvelle connexion entre Terre-Neuve et Labrador, le Nouveau-Brunswick et bientôt l'Ontario. Il s'agit d'une opportunité importante pour PAL Airlines d'étendre sa présence dans la région de l'Atlantique et dans l'Est du Canada et d'ainsi présenter nos services à de nouvelles communautés tout en répondant directement aux besoins de notre clientèle. »

À propos de PAL Airlines:

Un fier membre de la famille des compagnies de EIC, PAL Airlines est basé à St. John's, Terre-Neuve et Labrador et dessert plus de 20 destinations à travers l'est canadien et le Québec. PAL Airlines profite de plus de 40 ans d'expérience en aviation et une réputation construite sur la sécurité, la fiabilité et un service à la clientèle exceptionnel. PAL Airlines a récemment reçu son 7e Prix en fiabilité pour les compagnies aériennes de De Havilland Canada pour son programme de Dash-8 100/200/300

