Les stèles funéraires des vétérans seront restaurées dans les cimetières de l'Île-du-Prince-Édouard





SOURIS, PE, le 19 août 2020 /CNW/ - Les vétérans canadiens ont servi notre pays avec bravoure, honneur et dignité, certains ayant consenti le sacrifice ultime. L'une des façons importantes de les honorer est d'entretenir leur sépulture pour toujours.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé qu'en 2020-2021, Anciens Combattants Canada prévoit effectuer la réparation des stèles funéraires des vétérans dans plus de 20 cimetières de l'Île-du-Prince-Édouard - un investissement total de plus de 100 000 $.

L'annonce a eu lieu au cimetière catholique Saint Mary's en respectant toutes les mesures de sécurité pertinentes mises en place conformément aux recommandations de l'administratrice en chef de la santé publique.

Les réparations sont effectuées dans le cadre des travaux d'entretien des sépultures qui ont lieu dans tout le pays. Les travaux, qui ont commencé en 2018, après l'annonce du gouvernement du Canada d'un investissement de 24,4 millions de dollars pour effectuer des réparations urgentes, se poursuivront jusqu'en 2023.

Citations

« Ceux qui ont servi et se sont sacrifiés au nom de notre pays méritent notre respect éternel. Je suis fier du travail qui se fait ici à l'Île-du-Prince-Édouard et dans tout le Canada, même à un moment comme celui-ci, pour restaurer et réparer les stèles funéraires de nos vétérans. Nous continuerons à visiter leurs sépultures, à honorer leurs sacrifices et à préserver leur héritage pour les générations à venir. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

Anciens Combattants Canada entretient plus de 200 000 stèles funéraires de vétérans à l'échelle nationale.

Sur un total estimé à 57 000 réparations qui seront effectuées en cinq ans, environ 990 le seront sur l'Île-du-Prince-Édouard.

Anciens Combattants Canada fait état de l'avancement des réparations et de l'entretien des stèles funéraires dans tout le pays. Suivez les progrès en ligne grâce à la carte interactive disponible ici.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 19 août 2020 à 09:00 et diffusé par :