La nouvelle version majeure de l'EDRMS d'OASIS Group, « Omnidox », donne aux utilisateurs la possibilité d'automatiser les procédures administratives

DUBLIN, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- OASIS Group, l'un des plus grands fournisseurs de solutions de gestion des dossiers et des informations (RIM) en Europe, a annoncé le lancement de la 5e génération de son système de gestion des dossiers et documents électroniques (EDRMS) Omnidox primé.

« Nous sommes ravis de lancer la 5e génération d'Omnidox sur le marché européen », a déclaré Espen Halvorsen, président-directeur général d'OASIS Group. « Nous sommes convaincus que ce logiciel va révolutionner tous les aspects de l'expérience client. »

L'avancée technologique a eu un impact révolutionnaire non seulement sur l'expérience utilisateur disponible avec Omnidox 5, mais aussi sur les fonctionnalités disponibles pour l'utilisateur final. La véritable valeur de la toute dernière génération de plateforme cloud Omnidox provient de la capacité des utilisateurs autorisés à créer rapidement des flux de travail pour automatiser les procédures administratives.

Mettre la puissance entre les mains de l'utilisateur diminue considérablement le processus d'intégration, permettant aux départements, divisions et entreprises entières de passer plus rapidement que jamais des processus papier à des processus numériques. Le fait de contourner le besoin en configuration informatiques interne ou en développement informatiques sur mesure augmente de manière significative le RSI potentiel pour les clients d'OASIS Group.

« Apporter l'expérience client aux utilisateurs d'entreprise, tout en garantissant la disponibilité d'outils avancés d'analyse des informations critiques pour les entreprises, a été un facteur clé de notre processus de développement », a déclaré Steve Townley, directeur de la technologie chez OASIS Group.

Pour en savoir plus sur Omnidox 5, veuillez consulter le site www.oasisgroup.com

À propos d'OASIS Group

Fondée en 1999, OASIS est basée à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux dans toute l'UE. La société emploie plus de 750 membres d'équipe et fournit des services à plus de 8 000 clients dans plusieurs secteurs, y compris les secteurs financier, juridique, de la santé, du gouvernement et de l'éducation. www.OASISGroup.com

