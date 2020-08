La vente très attendue de la fête du Travail de Lenovo commence le 31 août





Alors que l'été tire à sa fin, les offres se multiplient sur lenovo.com pour la vente de la fête du Travail de Lenovo de cette année. La vente annuelle, qui commence le 31 août et qui dure deux semaines, comprend un assortiment de produits technologiques, notamment des ordinateurs portables, des tablettes, des ordinateurs de jeux et des accessoires haut de gamme, tous à des prix très réduits.

La vente comprend des offres comme des ordinateurs portables de jeux Lenovo Legion 5 (AMD) à 1 129 $ et l'ordinateur portable Lenovo Flex 5 (14 po) 2 en 1 à moins de 1 000 $. D'autres promotions commencent le 7 septembre, y compris les offres à tout casser sur certains ordinateurs Legion et Yoga. Les consommateurs qui cherchent à s'approvisionner en accessoires comme des souris, des claviers et des casques d'écoute découvriront également des offres incroyables dans la vente de cette année.

Voici seulement quelques-unes des nombreuses offres et promotions qui font partie de la vente de la fête du Travail de Lenovo :

Vente de la fête du Travail (du 31 août au 7 septembre)

Nouveaux ordinateurs portables de jeux Lenovo Legion 5 (15 po, AMD) à partir de 1 129,99 $

Nouveaux ordinateurs portables Flex 5 (14 po) 2 en 1 à partir de 974,99 $

Ordinateurs portables à partir de 879,99 $

Chargeur portable de 10 400 mAh à 20,39 $

Vente prolongée de la fête du Travail

Des articles à tout casser à toutes les heuresà 9 h et à 12 h le lundi 7 septembre

Legion Y540 (15 po) 1 079,99 $

Yoga C640 1 029,99 $

Clavier de jeux rétro-éclairé 46,89 $

Oreillettes à partir de moins de 10 $

Souris Yoga novatrice à partir de 79,99 $

Dernière chance de la fête du Travail (du 11 au 14 septembre)

Rabais de plus de 25 % sur les ordinateurs portables Yoga, comme le Yoga C740 (14 po) à partir de 1 229,99 $

Rabais de plus de 25 % sur ordinateurs de jeux Legion

Casques d'écoute Yoga Active Noise Cancellation de Lenovo à 146,66 $

Pochettes pour ordinateur portable pour aussi peu que 20,86 $

« La fête du Travail est depuis toujours un jour férié où les consommateurs savent qu'ils peuvent trouver de très bonnes offres sur lenovo.com et cette année ne fait pas exception. Nous avons cassé les prix de tous les produits sur le site, des ordinateurs de jeux à nos ordinateurs portables ThinkPads populaires », a dit Carlo Savino, directeur général du commerce électronique de l'Amérique du Nord chez Lenovo. « Les consommateurs peuvent parcourir les ordinateurs, les tablettes, les accessoires et plus encore, certains articles étant à un prix aussi bas que 40 % de moins que le prix régulier ».

Pour obtenir plus de détails sur toutes les bonnes offres qui font partie de la vente de la fête du Travail de Lenovo cette année, veuillez consulter le site https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters

*Toutes les périodes (HNE). Offres valables jusqu'à épuisement des stocks. Maganisez tôtpour bénéficier de la meilleure sélection.

