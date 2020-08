Le gouvernement du Canada dévoile l'affiche de la Semaine des vétérans 2020 qui marque le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale





L'affiche rend hommage aux contributions des Canadiens tout au long de la guerre.

HALIFAX, NS, le 15 août 2020 /CNW/ - Pendant la Seconde Guerre mondiale, des Canadiens de partout au pays et de tous les milieux s'enrôlaient pour notre pays. Au total, plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi en uniforme et d'innombrables autres ont soutenu l'effort de guerre sur le front intérieur. À la fin de la guerre, de la Normandie à l'Atlantique Nord et au Pacifique, sur terre, en mer et dans le ciel, et sur les champs de bataille du monde entier, plus de 45 000 Canadiens et Terre-Neuviens avaient donné leur vie.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a dévoilé l'affiche de la Semaine des vétérans de cette année. Cette édition commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et met en scène le caporal (à la retraite) Anne McNamara et son mari, le lieutenant d'aviation (à la retraite) Howard McNamara. Anne a servi comme membre de l'unité de divertissement de l'Aviation royale du Canada, qui a joué des comédies musicales pour renforcer le moral des soldats, tandis que Howard était pilote de chasse dans l'Aviation royale du Canada, qui a servi en Afrique du Nord, en Grande-Bretagne et en Italie.

Les McNamara sont superposés sur une photo montrant des militaires canadiens en train de célébrer à Vancouver après avoir entendu la nouvelle de la victoire sur le Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vicky (Goodyear) Luscombe, qui conduit la jeep sur l'image du bas, a servi dans le Service féminin de l'Armée canadienne.

Le dévoilement a eu lieu à la place Grand Parade, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en présence de membres de la famille Luscombe.

« De la déclaration de guerre en septembre 1939 jusqu'à la capitulation du Japon près de six ans plus tard, plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi dans presque tous les théâtres d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Leurs contributions ont permis de restaurer la paix pour des millions de personnes dans le monde. Ils sont représentés par Vicky Luscombe et Anne et Howard McNamara, qui sont ici aujourd'hui. Je leur serai toujours reconnaissant de leur service. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Nous rendons hommage à plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et à plus de 45 000 qui ont donné leur vie.

Plus de 10 000 Canadiens ont servi en Asie et dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.

Le 15 août 1945, les forces japonaises se sont rendues en Asie et dans le Pacifique, et le jour de la Victoire sur le Japon (V-J) a été déclaré. De grandes foules se sont rassemblées au Canada et dans le monde entier pour célébrer l'avènement de la paix et se souvenir des grands sacrifices qui ont été consentis.

