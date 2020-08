Déclaration - Le ministre des Anciens Combattants et le ministre de la Défense nationale soulignent le 75e anniversaire du jour de la Victoire sur le Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale





OTTAWA, ON, le 15 août 2020 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante pour souligner le 75e anniversaire du jour de la Victoire sur le Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale :

« Il y a 75 ans, à l'annonce de la capitulation du Japon, la Seconde Guerre mondiale prenait fin.

Et même si l'essentiel des efforts du Canada a eu lieu en Europe et dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique, le 15 août a marqué la fin d'une campagne en Asie et dans le Pacifique à laquelle ont pris part plus de 10 000 Canadiens.

La défense de Hong Kong a imposé un tribut particulièrement lourd : des quelque 2 000 Canadiens y ayant participé, près de 800 ont été tués ou blessés. Les survivants ont passé plus de trois ans et demi dans des camps de prisonniers de guerre où les conditions étaient très difficiles. Des centaines d'entre eux y sont morts, tandis que les autres ont été marqués à jamais par leurs expériences.

L'héritage de leur sacrifice immense et de leur bravoure indéfectible est partagé par tous ceux qui ont servi en Asie et dans le Pacifique, de même que tous ceux qui ont servi lors de la Seconde Guerre mondiale.

Et alors que nous soulignons le passage de 75 années depuis le rétablissement de la paix, nous faisons le voeu de nous souvenir de tous ceux qui ont servi - au pays comme à l'étranger - et grâce à qui nous pouvons jouir de la liberté aujourd'hui.

N'oublions jamais. »

