Déclaration du premier ministre à l'occasion du 75e anniversaire du jour de la Victoire sur le Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale

OTTAWA, ON, le 15 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire du jour de la Victoire sur le Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale :

« Aujourd'hui, nous prenons un moment pour rendre hommage au plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris ceux qui ont aidé nos alliés dans la guerre en Asie et dans le Pacifique.

« Plus de 10 000 militaires canadiens ont combattu courageusement en Asie, et des dizaines de milliers d'autres se sont volontairement enrôlés dans les forces du Pacifique pour prendre part à la dernière offensive des Alliés qui les mènerait à la victoire. Ces plans n'ont jamais été concrétisés. Au lieu de cela, le monde a été secoué par la destruction massive causée par les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. La capitulation du Japon le 15 août 1945 a effectivement mis fin à la Seconde Guerre mondiale.

« Lorsque ce sinistre combat a pris fin en Europe et en Asie, le monde entier a déploré le coût humain élevé d'une guerre qui a ravagé la planète pendant près de six ans. Au Canada seulement, nous avons pleuré et honoré les plus de 45 000 personnes qui ont perdu la vie et les 55 000 autres qui ont été blessées.

« Au pays, la Seconde Guerre mondiale a également marqué un épisode honteux de notre histoire, soit l'internement des Canadiens d'origine japonaise suite à l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Plus de 20 000 citoyens et résidents canadiens ont été séparés de leurs foyers et de leurs familles, contraints de se rendre dans des camps d'internement. Cette journée nous rappelle de l'importance de lutter en tout temps contre la propagation de l'intolérance et du racisme.

« Alors que nous réfléchissons à cette journée importante en cette période sans précédent, j'invite tout le monde à assister à la cérémonie commémorative, qui sera diffusée aujourd'hui à 10 h (HAE) sur Facebook en l'honneur de ceux qui ont servi. Nous rendons hommage aux braves Canadiens en uniforme, d'hier et d'aujourd'hui, pour l'important sacrifice qu'ils ont consenti afin de défendre les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Nous les remercions également d'avoir répondu à l'appel pour faire de notre pays - et du monde - un endroit meilleur.

« N'oublions jamais. »

