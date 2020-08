Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 14 août 2020





QUÉBEC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 14 août 2020. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec la présidente-directrice générale du Centre régional de santé et des services sociaux de la Baie-James, Mme Nathalie Boisvert, la présidente du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, Mme Bella M. Petawabano, et la directrice générale de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, Mme Minnie Grey (fermée aux médias)

Heure : 7 h 55 Lieu : Centre régional de santé et des services sociaux de la Baie-James

312, 3e Rue

Chibougamau (Québec) G8P 1N5

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

Rencontre avec les élus régionaux (fermée aux médias) Heure : 9 h 15 Lieu : Club de golf de Chibougamau-Chapais

130, rue des Forces Armées

Chibougamau (Québec) G8P 3A1

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du député d'Ungava, M. Denis Lamothe

Mêlée de presse avec le député d'Ungava, M. Denis Lamothe Heure : 11 h 15 Lieu : Terrasse du club de golf

Club de golf de Chibougamau-Chapais

130, rue des Forces Armées

Chibougamau (Québec) G8P 3A1

Deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées sur place (camera pool). De plus, un seul journaliste par média pourra participer.

Les personnes qui assistent à la mêlée de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

