CAE annonce les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de son conseil lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2020





MONTRÉAL, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de son conseil d'administration qui a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2020.

Les 10 candidats suivants ont été nommés administrateurs de CAE :

Candidat Votes en faveur % de votes en faveur Abstentions % d'abstentions Margaret S. (Peg) Billson 193 270 597 98,00% 3 952 541 2,00 % Hon. Michael M. Fortier 192 632 806 97,67% 4 590 532 2,33 % Marianne Harrison 197 106 874 99,94% 116 464 0,06 % Alan N. MacGibbon 194 890 859 98,82% 2 332 479 1,18 % Hon. John P. Manley 195 363 780 99,06% 1 859 558 0,94 % François Olivier 195 434 235 99,09% 1 789 103 0,91 % Marc Parent 197 029 121 99,90% 194 217 0,10 % Gén. David G. Perkins, USA (Ret.) 197 107 846 99,94% 115 492 0,06 % Michael E. Roach 195 667 462 99,21% 1 555 876 0,79 % Andrew J. Stevens 195 670 229 99,21% 1 553 109 0,79 %

Les résultats finaux des différentes résolutions votées lors de l'assemblée annuelle des actionnaires seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

