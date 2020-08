La Financière Foresters célèbre 20 ans de maintien de la notation - « A » (« Excellent ») attribuée par A.M. Best





TORONTO, le 13 août 2020 /CNW/ - La Financière Foresterstm, l'assureur vie international fraternel, a annoncé aujourd'hui que l'agence de notation indépendante A.M. Best1 a confirmé la note de solidité financière «A » (Excellent) de l'Ordre indépendant des forestiers (OIF) ainsi que sa cote de crédit d'émetteur « A+ ». La Financière Foresters a maintenu la note de solidité financière « Excellent » attribuée par A.M. Best2 pendant vingt années consécutives.

Cette notation indépendante est une mesure importante de la solidité et de la stabilité financières de l'organisation, reflétant la capacité de La Financière Foresters à remplir ses obligations d'assurance permanente envers ses membres (assurés).

« Vingt ans marquent une étape importante et témoignent de notre engagement en faveur de la stabilité financière, a déclaré Alvin Sharma, directeur financier mondial de La Financière Foresters. Nous entendons continuer à répondre aux besoins de nos membres et de leurs familles, en tant que premier assureur vie fraternel. »

La société comprend L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société d'aide mutuelle non confessionnelle. La Financière Foresters maintient un actif total de 18,5 milliards de dollars (CAD) au 31 décembre 2019 et un excédent de 2,1 milliards de dollars3, tandis que les certificats et contrats en vigueur ont atteint plus de 2,5 millions au Canada et aux États-Unis. Les ratios de solvabilité de La Financière Foresters , y compris son ratio du TSAV réglementaire au Canada, le plus élevé du marché, sont bien supérieurs aux exigences locales dans toutes les juridictions où elle opère.

Pour en savoir plus sur la notation A.M. Best, veuillez consulter le site ambest.com.

_________________________ 1 Cette notation attribuée par A.M. Best le 5 août 2020 reflète globalement la solidité financière et la capacité de l'Ordre indépendant des forestiers à effectuer des règlements. La notation « A » (Excellente) est attribuée aux entreprises qui ont une forte capacité à respecter leurs obligations continues envers les titulaires de police et qui, dans l'ensemble, présentent un bilan solide, ainsi qu'un rendement opérationnel et un profil d'entreprise excellents par rapport aux normes établies par la société A.M. Best. A.M. Best attribue des notations allant de A++ à F, A++ et A+ étant des notations supérieures et A et A- des notations excellentes. En attribuant ces notations à l'Ordre indépendant des forestiers, A.M. Best a indiqué que les perspectives sont « stables », ce qui signifie qu'elles ne risquent pas de changer dans un avenir proche. Consultez le site ambest.com pour obtenir les notations les plus récentes. 2 La capacité financière fait référence à la santé financière globale de L'Ordre Indépendant des Forestiers. Cette notion ne porte pas sur le rendement d'un investissement particulier ou d'un produit d'assurance, ni ne les représente. Tout investissement comprend des risques, y compris le risque que vous puissiez perdre de l'argent. 3 Ce surplus représente les fonds en excès du montant des réserves légales requis pour les certificats d'assurance et de rente en vigueur, et procure à nos membres une certitude supplémentaire de notre santé financière à long terme.

À propos de la Financière Foresters

Depuis 1874, la Financière Foresters offre des services financiers socialement responsables aux particuliers et aux familles. La société comprend L'Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société d'aide mutuelle non confessionnelle. Foresters est une société aux objectifs bien définis qui vise à augmenter le bien-être de la famille et de la communauté. Elle offre des produits d'assurance à plus de trois millions de membres et de clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pendant 20 années consécutives, L'Ordre Indépendant des Forestiers a obtenu la notation « A » (excellente) de la société A.M. Best. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à l'adresse foresters.com/fr-ca .

Présenté uniquement à titre indicatif.

tmLa Financière Foresters, Foresters et Aider autrui est notre raison d'être sont des noms commerciaux ou des marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers (une société d'aide mutuelle, 789, chemin Don Mills, Toronto, Ontario M3C 1T9 Canada) et de ses filiales.

SOURCE The Independent Order of Foresters

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 09:00 et diffusé par :