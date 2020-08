AGC Biologics noue un partenariat en tant que façonnier avec Ono Pharmaceuticals en vue de produire des produits biopharmaceutiques au stade du développement clinique





SEATTLE, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, un façonnier (CDMO) biopharmaceutique mondial, a annoncé qu'il s'associait à Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO) en vue de fabriquer de nouveaux produits biopharmaceutiques novateurs au stade du développement clinique. ONO est une société pharmaceutique orientée vers la recherche et le développement, qui s'attache à découvrir et à mettre au point des médicaments innovants.

« Nous sommes très heureux de mettre en place ce partenariat avec ONO », explique Mark Womack, chef de la direction des affaires commerciales chez AGC Biologics. « Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec ONO afin de produire des thérapies novatrices et importantes. »

Le réseau mondial d'AGC Biologics couvre trois continents, avec des installations conformes BPFa à Seattle (état de Washington) ; Boulder (Colorado) ; Copenhague (Danemark) ; Heidelberg (Allemagne) ; Milan et Bresso (Italie) ; et Chiba (Japon). Leurs services du plus haut niveau incluent la mise au point et la fabrication de protéines thérapeutiques d'origine mammifère et microbienne, d'ADN plasmide (ADNp), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées.

À propos d'ONO

ONO, qui a son siège à Osaka, s'attache à fabriquer des médicaments novateurs dans des domaines particuliers. ONO se concentre sur ses recherches en oncologie, en immunologie, en neurologie et sur des recherches spécialisées en gardant les besoins médicaux pressants comme domaines prioritaires pour la découverte et la mise au point de médicaments novateurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de la société sur www.ono.co.jp/eng.

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le développement et le façonnage pharmaceutiques en sous-traitance (contract development and manufacturing organization ou CDMO) qui s'attèle à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. La société emploie actuellement plus de 1 300 employés à travers le monde. AGC Biologics s'appuie sur des dizaines d'années d'expérience dans le développement et le façonnage en sous-traitance, dont notamment un approvisionnement du marché commercial de produits approuvés par la FDA, la PDMA et l'EMA.

AGC Biologics propose un savoir-faire sectoriel approfondi et des services personnalisés uniques. Ses offres de services intégrées comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, l'élaboration de médicaments conjugués d'anticorps, la constitution de banques de cellules et leur stockage, ainsi que l'expression protéique, notamment son système d'expression CHEF1® breveté pour la production mammifère.

AGC Biologics est déterminée à innover continuellement et propose la créativité technique pour résoudre les défis les plus complexes des clients, y compris la spécialisation dans des projets accélérés pour les médicaments orphelins et les maladies rares.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 09:00 et diffusé par :