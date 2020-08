Projet Turcot - Fermetures majeures dans le secteur de l'échangeur Turcot du 14 au 17 août 2020





MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, en collaboration avec Signature sur le Saint-Laurent, informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place dans les corridors de l'autoroute 15 en direction nord et de la route 136 (A-720) en direction est durant la fin de semaine du 14 août. Le secteur est à éviter dans la mesure du possible. Ces entraves sont notamment requises afin de procéder à des travaux de finition et de réalignement de voies.

Fermetures sur le réseau autoroutier

Fermeture de la route 136 (A-720) en direction est entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale - de vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction sud à la route 136 en direction est (A-720)

Fermeture de l'autoroute 15 en direction nord entre la sortie n° 58 - Autoroute 10 ouest / Montréal (centre-ville) et l'échangeur Turcot - de vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction nord à l'autoroute 20 en direction ouest

Fermeture de la sortie n° 61 - Rue Saint-Patrick / Avenue Atwater de l'autoroute 15 en direction sud - de vendredi 22 h à lundi 5

Fermeture de l'entrée de l'autoroute 15 en direction sud en provenance de l'avenue Atwater - de vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture de l'autoroute 10 en direction est entre la sortie n° 4 - Autoroute 15 nord / Autoroute 20 ouest et l'Île-des-Soeurs - de vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture de l'entrée de l'autoroute 20 en direction ouest en provenance du boulevard de Sainte-Anne-de- Bellevue - de vendredi 22 h à lundi 5 h



Réseau local

Fermeture de longue durée - du 16 août 22 h jusqu'à la mi-septembre

Fermeture de la rue Saint-Patrick entre l'avenue de l'Église et la rue Eadie

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés. Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le site Web Turcot ou le quebec511.info pour connaître les fermetures planifiées.

