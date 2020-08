La Clinique virtuelle : Des spécialistes de la santé à un seul clic !





MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation cancer du sein du Québec et son partenaire Dialogue sont fiers de lancer officiellement la Clinique virtuelle ! En projet-pilote depuis un an, ce service de soins de première ligne virtuel est maintenant accessible à un plus grand nombre de personnes. Plus de 1000 Québécois(e)s touché(e)s par le cancer du sein pourront bénéficier de la Clinique virtuelle, ce qui représente cinq fois plus de personnes qu'en phase expérimentale.

« Dialogue est très fière de s'associer à la Fondation du cancer du sein du Québec afin d'offrir l'accès à des soins virtuels de santé de qualité aux personnes souffrant d'un cancer du sein au Québec. Notre approche multidisciplinaire permet à nos patients de consulter un professionnel de la santé en quelques minutes par l'entremise de notre technologie développée au Québec. »

Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue

La Clinique virtuelle est offerte gratuitement aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein au cours des 5 dernières années ainsi qu'à leurs proches. En s'inscrivant en tant que membre, ces personnes bénéficient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de ce service facile d'utilisation. En cette période où la distanciation sociale et les règles d'hygiènes sont omniprésentes, ce service est idéal pour communiquer avec des médecins, des infirmiers et infirmières, en un seul clic, via ordinateur, téléphone intelligent ou tablette.

« Ça me rassure de pouvoir compter sur cette équipe de professionnels aussitôt que j'en ressens le besoin, peu importe le moment de la journée. Lorsque j'ai bénéficié du service, une infirmière de la Clinique virtuelle a pris le temps d'écouter mes inquiétudes, de répondre à mes questions, de me sécuriser. Je me sens soutenue et entourée, ce qui diminue beaucoup mon anxiété. »

Laurie Lee Robinson, survivante d'un cancer du sein

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) est le seul organisme philanthropique qui s'assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec. Depuis plus de 25 ans, elle a ainsi récolté plus de 50 millions $ qui ont été distribués chez nous au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Les fonds amassés par la FCSQ sont également investis en soutien à l'innovation, la sensibilisation et l'éducation. Famille, chercheurs, bénévoles, donateurs, tous sont liés par le même espoir : augmenter le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein afin d'en arriver un jour à atteindre la guérison complète.

Pour plus d'informations sur la Fondation cancer du sein du Québec : www.rubanrose.org

À propos de Dialogue

Dialogue est le principal fournisseur canadien de télémédecine, pionnier des soins de santé virtuels, dédié exclusivement aux employeurs qui souhaitent améliorer la santé et le bien-être de leurs employés et de leurs familles. Nous apportons des solutions concrètes sur le plan de la santé au moyen d'expériences hors pair en matière de soins de santé, d'un guide de stratégie d'engagement de l'employé et d'une attention particulière portée à la sécurité du patient.

