La TD aide les Canadiens et les Canadiennes à repenser les voyages grâce à une gamme de cartes de crédit Visa TD Aéroplan(MD) revampée





La nouvelle gamme de produits comprend des taux d'accumulation accélérés et des expériences de voyages améliorées à partager

TORONTO, le 11 août 2020 /CNW/ - À la suite du dévoilement du programme de fidélisation Aéroplan modifié d'Air Canada aujourd'hui, la TD a le grand plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de cartes de crédit Visa TD AéroplanMD revampée, qui offre aux titulaires de carte de meilleurs avantages, de nouvelles primes de voyage et moins de restrictions.

La nouvelle gamme de cartes de crédit TD Aéroplan, qui sera lancée le 8 novembre 2020, offrira un plus grand éventail d'avantages, y compris des taux d'accumulation accélérés sur les achats courants et des expériences de vol améliorées. Fait important, les points Aéroplan des titulaires de cartes de crédit TD Aéroplan n'expireront pas, ce qui permettra aux clients d'accumuler des primes sur leurs achats courants et d'échanger leurs points à leur guise.

« Nous comprenons que les Canadiens et les Canadiennes ont d'autres priorités que les voyages en ces temps difficiles, mais nous sommes tournés vers l'avenir et avons hâte d'offrir de formidables nouveaux avantages à l'occasion de cette refonte de nos cartes TD Aéroplan, déclare Katy Boshart, première vice-présidente, Cartes de crédit canadiennes, TD. La nouvelle gamme saura se distinguer sur le marché avec des privilèges de voyage très recherchés et pouvant être partagés qui amélioreront l'expérience de vol, ainsi que des taux d'accumulation accélérés sur les achats d'essence, d'épicerie et auprès d'Air Canada. »

Visa TD Aéroplan : des avantages à partager

Les cartes TD Aéroplan sont conçues pour aider les gens à profiter de meilleures expériences de vol et offrent des avantages de voyage et d'assurance améliorés à tous les titulaires de carte. Les membres du programme Aéroplan transformé pourront aussi profiter de privilèges, comme des surclassements et l'accès au Wi-Fi, simplement en échangeant leurs points. En outre, l'option de partage familial Aéroplan permet aux membres d'un même ménage de combiner leurs points pour les échanger plus rapidement.

Les titulaires de carte Visa Infinite Privilège TD Aéroplan auront aussi accès à un vaste éventail de privilèges de voyage Air Canada, dont le premier bagage enregistré sans frais, l'enregistrement et l'embarquement prioritaires, le traitement prioritaire des bagages, la mise en attente prioritaire à l'aéroport et les surclassements, et profiteront d'un accès gratuit aux salons Feuille d'érable et aux Cafés Air Canada partout en Amérique du Nord.

Voici d'autres avantages de la gamme de produits Aéroplan revampée :

Visa Infinite Privilège* TDMD AéroplanMD

Les façons d'accumuler des points Aéroplan seront plus nombreuses, et les clients pourront profiter de taux d'accumulation accélérés :

Obtenez 2 points Aéroplan par dollar d'achat effectué auprès d'Air Canada, y compris Vacances Air Canada



Obtenez 1,5 point Aéroplan par dollar d'achat d'essence, d'épicerie, de voyage et de restauration



Obtenez 1,25 point Aéroplan par dollar sur tout autre achat réglé avec votre carte

Lorsqu'ils figurent sur la même réservation auprès d'Air Canada, les titulaires de carte principaux, les titulaires de carte supplémentaires et jusqu'à huit compagnons de voyage profitent des privilèges suivants :

Premier bagage enregistré sans frais



Enregistrement et embarquement prioritaires



Traitement prioritaire des bagages



Mise en attente prioritaire à l'aéroport et, pour les membres ayant le statut Aéroplan Élite, surclassement prioritaire à l'aéroport

Les titulaires de carte principaux, les titulaires de carte supplémentaires, ainsi qu'un invité par personne pourront maintenant accéder gratuitement aux salons Feuilles d'érable et aux Cafés Air Canada en Amérique du Nord.

Les titulaires de carte principaux accumuleront 1 000 Milles de Qualification à un Statut et un Segment de Qualification à un Statut pour chaque tranche de 5 000 $ d'achats nets (moins les remboursements et les crédits).

Les titulaires de carte peuvent se procurer un billet d'avion aller-retour pour compagnon à partir de 99 $ (plus les taxes, les frais, les droits et les suppléments).

La gamme d'avantages de voyage et d'assurance s'élargit avec une assurance contre le vol dans un hôtel ou motel et une assurance appareils mobiles.

La couverture de l'assurance médicale de voyage passe de 22 à 31 jours pour les titulaires de carte ayant moins de 65 ans.

Les titulaires de carte principaux et les titulaires de carte supplémentaires profitent d'une remise sur les frais d'adhésion à NEXUS+, jusqu'à concurrence de 100 $.

Visa Infinite* TDMD AéroplanMD

Les façons d'accumuler des points Aéroplan seront plus nombreuses, et les clients pourront profiter de taux d'accumulation accélérés :

Obtenez 1,5 point Aéroplan par dollar d'achat d'essence ou d'épicerie ou effectué auprès d'Air Canada, y compris Vacances Air Canada



Obtenez 1 point Aéroplan par dollar sur tout autre achat réglé avec votre carte

Lorsqu'ils figurent sur la même réservation auprès d'Air Canada, les titulaires de carte principaux, les titulaires de carte supplémentaires et jusqu'à huit compagnons de voyage profitent du premier bagage enregistré sans frais.

Le titulaire de carte principal accumulera 1 000 Milles de Qualification à un Statut et un Segment de Qualification à un Statut pour chaque tranche de 10 000 $ d'achats nets (moins les remboursements et les crédits).

La gamme d'avantages de voyage et d'assurance s'élargit avec une assurance contre le vol dans un hôtel ou motel et une assurance appareils mobiles.

Les titulaires de carte principaux et les titulaires de carte supplémentaires profitent d'une remise sur les frais d'adhésion à NEXUS+, jusqu'à concurrence de 100 $.

Visa Platine* TDMD AéroplanMD

Les façons d'accumuler des points Aéroplan seront plus nombreuses, et les clients pourront profiter de taux d'accumulation accélérés :

Obtenez 1 point Aéroplan par dollar d'achat d'essence ou d'épicerie ou effectué auprès d'Air Canada, y compris Vacances Air Canada



Obtenez 1 point Aéroplan pour chaque tranche de 1,50 $ sur tout autre achat réglé avec votre carte

La gamme d'avantages de voyage et d'assurance s'élargit avec une assurance contre le vol dans un hôtel ou motel et une assurance appareils mobiles.

Visa Affaires* TDMD AéroplanMD

Les façons d'accumuler des points Aéroplan seront plus nombreuses, et les clients pourront profiter de taux d'accumulation accélérés :

Obtenez 2 points Aéroplan par dollar d'achat effectué auprès d'Air Canada, y compris Vacances Air Canada

Obtenez 1,5 point Aéroplan par dollar d'achats réglé avec votre carte sur les achats de voyage et de restauration, et sur les achats de services de livraison, d'Internet, de câble et de téléphone

Obtenez 1 point Aéroplan par dollar sur tout autre achat réglé avec la carte

Les titulaires de carte principaux peuvent obtenir des laissez-passer pour une visite aux salons Feuille d'érable et aux Cafés Air Canada en Amérique du Nord.

Lorsqu'ils figurent sur la même réservation auprès d'Air Canada, les titulaires principaux de la carte Affaires, les titulaires de carte supplémentaires et jusqu'à huit compagnons de voyage profitent du premier bagage enregistré sans frais.

Le titulaire principal de la carte Affaires accumulera 1 000 Milles de Qualification à un Statut et un Segment de Qualification à un Statut pour chaque tranche de 5 000 $ d'achats nets (moins les remboursements et les crédits).

La gamme d'avantages de voyage et d'assurance s'élargit avec une assurance contre le vol dans un hôtel ou motel, une assurance appareils mobiles et une assurance annulation et interruption de voyage.

Les titulaires de carte principaux et les titulaires de carte supplémentaires profitent d'une remise sur les frais d'adhésion à NEXUS+, jusqu'à concurrence de 100 $.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de cartes de crédit TD Aéroplan, visitez www.td.com/fr/aeroplan.

