Xinhua Silk Road : Seraphim signe un accord portant sur la fourniture de modules photovoltaïques de 150 MW avec Raystech lors de la SNEC PV POWER EXPO 2020





PÉKIN, 10 août 2020 /CNW/ - Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (« Seraphim »), l'un des principaux fabricants de produits d'énergie solaire au monde, a conclu un accord portant sur la fourniture de modules photovoltaïques de 150 MW avec Raystech Group (« Raystech »), à l'occasion de la Salon international et conférence sur la production d'électricité photovoltaïque et l'énergie intelligente (SNEC PV POWER EXPO) 2020 de Shanghai.

Raytech est un grossiste et un importateur de produits photovoltaïques et électriques de premier plan en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Après la signature d'un accord portant sur la fourniture de modules solaires de 50 MW en juin dernier, cela illustre à nouveau les efforts que déploient les deux entreprises pour être sur le marché mondial de la distribution, favorisant ainsi le développement d'une énergie propre à l'échelle planétaire.

« La collaboration amicale à long terme entre Seraphim et Raystech a jeté les bases de leur exploration commune du marché mondial de la distribution », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim. Et d'ajouter : « Raystech a apporté des produits Seraphim efficaces et intéressants qui s'accompagnent de services professionnels et appropriés aux différentes régions par l'entremise de son réseau de distribution en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est et en Europe. Nous voyons cette collaboration sous un jour très optimiste. »

Seraphim fournira à Raystech ses modules demi-cellules de la série S3, d'une capacité de puissance allant jusqu'à 440 W, laquelle va de pair avec un rendement de conversion supérieur à 19,78 pour cent.

Les modules demi-cellules de la série S3 intègrent des cellules en silicium de 166 mm dotées de technologies de nombreuses barres omnibus et de cellules demi-coupées. Les nombreuses barres omnibus raccourcissent la distance de transmission du courant entre les minces doigts de la grille, ce qui réduit encore la perte de résistance. Le processus de demi-coupe réduit encore plus les pertes électriques internes et les décalages, et augmente également le rendement de conversion global du module de plus de 5 pour cent.

Le module réduit également l'impact des fissures cachées et des effets de points chauds, ce qui améliore les performances et la fiabilité. Il est idéal pour les projets de centrales électriques industrielles, commerciales et terrestres à grande échelle dans bon nombre de projets.

Han Wei, chef de la direction de Raystech, a déclaré que cette collaboration continuera à insuffler une nouvelle vitalité sur le marché mondial et à apporter des services d'approvisionnement en énergie plus pointus, plus fiables et de meilleure qualité à leurs clients mondiaux.

Seraphim a toujours attaché une grande importance au marché de la distribution et a redoublé de dynamisme pour mettre en oeuvre des canaux de distribution.

Depuis sa fondation en 2011, Seraphim s'est spécialisée dans la recherche, le développement, la production, l'innovation et la vente de produits photovoltaïques. À ce jour, quelque 8 GW de produits Seraphim ont été installés dans plus de 40 pays à l'échelle planétaire

SOURCE Xinhua Silk Road

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 22:02 et diffusé par :