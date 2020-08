Le premier ministre annonce davantage d'aide pour le Liban





OTTAWA, ON, le 10 août 2020 /CNW/ - Le Canada continue d'appuyer la population du Liban alors qu'elle commence à rebâtir sa vie et sa ville à la suite de la tragique explosion survenue à Beyrouth.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le Canada fournira 25 millions de dollars additionnels, pour un total de 30 millions de dollars, en aide à la population libanaise à la suite de l'explosion. Ces fonds aideront des partenaires de confiance à répondre aux besoins immédiats de la population et à contribuer au redressement rapide de la situation. De plus, le gouvernement du Canada continuera d'égaler les dons que les Canadiens verseront au Fonds de secours pour le Liban jusqu'au nouveau maximum fixé à 5 millions de dollars.

Les fonds annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 5 millions de dollars en aide humanitaire que le Canada a fourni pour le Liban la semaine dernière, y compris un montant de 1,5 million de dollars que le Canada a versé immédiatement à des organisations humanitaires de confiance, comme la Croix-Rouge libanaise. Nos dons appuieront les services médicaux d'urgence et permettront d'offrir des abris, de la nourriture et d'autres articles essentiels à la population touchée par l'explosion.

Le Canada et le Liban entretiennent une amitié profonde et de longue date qui repose sur des liens étroits entre nos peuples. En effet, des centaines de milliers de Canadiens d'origine libanaise habitent au Canada et apportent chaque jour leur contribution dans nos communautés partout au pays. Nous continuerons de surveiller cette situation tragique et de travailler étroitement avec la communauté internationale et nos partenaires humanitaires pour déterminer comment nous pourrons continuer à venir en aide aux Libanais et à répondre à leurs besoins urgents.

Citations

« Je me joins aux Canadiens de partout au pays pour pleurer les personnes qui ont perdu la vie lors de la tragique explosion de mardi dernier à Beyrouth et pour présenter mes sincères condoléances à leur famille et à leurs amis. J'invite les Canadiens à faire des dons au Fonds de secours pour le Liban, et le gouvernement continuera d'égaler leurs généreux dons. Ensemble, nous pouvons aider la population du Liban alors qu'elle entreprend de se remettre de cette tragédie et de procéder aux travaux de reconstruction. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les Canadiens ont été sous le choc et attristés en voyant les images de l'explosion mortelle de la semaine passée à Beyrouth. Depuis, nous assistons à une vague de générosité de la part de gens qui veulent apporter leur aide de la façon qu'ils peuvent. Le gouvernement du Canada est heureux d'égaler leurs généreux dons et d'offrir de l'aide financière additionnelle alors que l'ampleur de la catastrophe se précise. Le Canada sera là en tout temps pour appuyer le peuple libanais à reconstruire et à promouvoir des réformes politiques et économiques grandement nécessaires. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

« Notre gouvernement envoie un message clair à la population du Liban : nous venons en aide dans l'immédiat à la suite de cette tragédie, mais nous apporterons également notre aide dans le cadre des travaux de reconstruction à long terme. Nous sommes disposés à en faire davantage et nous veillerons à ce que nos investissements parviennent directement aux communautés touchées. Les Canadiens font preuve d'une générosité incroyable, et nous serons à la hauteur. Nous augmentons donc le montant des dons que nous sommes prêts à égaler. Continuez d'être généreux! »

-- L'honorable Karina Gould, ministre du Développement international

Faits saillants

Les Canadiens qui désirent contribuer à l'aide humanitaire sur place, à Beyrouth, grâce au Fonds de secours pour le Liban peuvent faire leur don à la Coalition humanitaire ou à l'une de ses organisations membres d'ici le 24 août 2020.

La Coalition humanitaire du Canada réunit des organisations humanitaires de premier plan pour offrir aux Canadiens un moyen simple et efficace d'apporter leur aide lorsque survient une catastrophe dans le monde.

Les canadiens qui se trouvent au Liban et qui ont besoin d'aide consulaire d'urgence doivent communiquer avec l'ambassade du Canada à Beyrouth au 961 (4) 726-700 ou par courriel à l'adresse suivante : berut-cs@international.gc.ca. Ils peuvent aussi communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada au +1 613-996-8885 ou à l'adresse courriel suivant : sos@international.gc.ca.

