Patrimoine culturel à caractère religieux - Un financement de 564 967 $ pour la restauration de bâtiments et d'objets à caractère religieux en Mauricie





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 564 967 $ octroyée pour la restauration d'immeubles patrimoniaux à caractère religieux en Mauricie.

Une somme de 184 984 $ servira à restaurer la maçonnerie de la basilique Notre-Dame-du-Cap située dans le coeur historique du secteur de Cap-de-la-Madeleine, un site patrimonial cité. De plus, un montant de 148 222 $ est réservé pour la restauration de la toiture de l'église de Sainte-Ursule. Également, 110 119 $ seront accordés pour la restauration de l'orgue Casavant Frères à l'église de Saint-Zéphirin, église citée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, à La Tuque. Enfin, pour la restauration du revêtement métallique du mur arrière de l'église Sainte-Anne, une aide de 77 052 $ est octroyée à cet immeuble situé à Sainte-Anne-de-la-Pérade et 44 590 $ sont remis à l'église de Saint-Paul, à Shawinigan, pour la restauration de la toiture et des portes.

La somme consentie aujourd'hui fait partie de l'enveloppe totale de 15 M$ du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux récemment annoncée par la ministre de la Culture et des Communications pour l'année 2020-2021. Rappelons que le Programme permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets ayant préalablement fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Pour le gouvernement du Québec, soutenir financièrement la restauration du patrimoine bâti à caractère religieux contribue à préserver la beauté des villes et villages qui rend les Québécois si fiers.

Citations :

« Le patrimoine culturel à caractère religieux est intimement lié à notre histoire et à notre identité, et il est au coeur de nos villes et villages. Restaurer les bâtiments et leurs objets nous permettra d'en préserver les attraits historiques et de contribuer à la fierté des communautés qui les ont vus naître. En conservant ainsi le patrimoine bâti québécois, notre gouvernement concourt du même souffle à la relance économique et fait en sorte que les artisans et ouvriers puissent se remettre au travail à la grandeur du Québec. Je suis donc très heureuse de notre investissement qui a de belles retombées non seulement pour notre histoire et notre culture, mais également pour notre économie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les bâtiments faisant l'objet de travaux sont de véritables joyaux de notre patrimoine. Il n'est pas étonnant que les citoyennes et les citoyens de notre région y soient très attachés. Je veux d'ailleurs remercier les communautés mauriciennes souscrivant à cette "grande corvée patrimoniale" qui crée une activité économique et touristique bénéfique en ces temps difficiles. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'église de Sainte-Anne et la basilique Notre-Dame-du-Cap sont des bâtiments patrimoniaux qui ravissent les touristes visitant la Mauricie et font la fierté des habitants du comté de Champlain. En finançant leur rénovation, nous effectuons un geste de reconnaissance envers l'héritage culturel de la Mauricie et du Québec. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain

« L'église de Saint-Paul et l'orgue Casavant Frères de l'église de Saint-Zéphirin font partie d'un ensemble patrimonial régional dont l'authenticité et l'intégrité ont été remarquablement préservées. Je remercie ma collègue, la ministre de la Culture et des Communications, qui, par cette aide financière, assure leur pérennité. Je remercie aussi les personnes qui se sont dévouées localement pour ces deux projets. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« L'église de Sainte-Ursule compte parmi les plus beaux témoignages du mode de vie et des traditions des gens qui ont fondé les communautés du comté de Maskinongé et les font prospérer. Soutenir financièrement sa restauration, c'est démontrer que notre société a à coeur la transmission et la mise en valeur de notre patrimoine. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Nous sommes heureux de l'annonce de l'enveloppe budgétaire de 15 M$ accordée pour la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux. Les projets rendus possibles grâce aux investissements gouvernementaux génèrent d'importants effets structurants, tant sur le plan des communautés locales que sur les plans professionnel et culturel. »

Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

Liens connexes :

Répartition des sommes en Mauricie

Édifice Municipalité Description des travaux Aide financière Basilique Notre-Dame-du-Cap Trois-Rivières Restauration de la maçonnerie. 184 984 $ Église de Sainte-Ursule Sainte-Ursule Restauration de la toiture. 148 222 $ Église Saint-Zéphirin La Tuque Restauration de l'orgue Casavant Frères, Opus 2719. 110 119 $ Église Sainte-Anne Sainte-Anne-de-la-Pérade Restauration du revêtement métallique du mur arrière. 77 052 $ Église de Saint-Paul Shawinigan Restauration de la toiture et des portes. 44 590 $

