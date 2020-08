Weatherford annonce ses résultats du deuxième trimestre 2020





- Le total de la trésorerie s'élève à 756 millions $ au 30 juin 2020, soit une baisse de 8 millions $ par rapport au 31 mars 2020

- Un engagement de financement est signé pour 500 millions $de nouveaux billets de premier rang avec privilège garantis, sous réserve de certaines conditions de clôture

- La trésorerie issue de l'exploitation s'élève à 31 millions $ et le flux de trésorerie disponible sans effet de levier est de 108 millions $

- La perte d'exploitation est de 497 millions $ et l'EBITDA ajusté se chiffre à 79 millions $

- Le plan de réduction des coûts a été élargi pour permettre de réaliser des économies de 650 millions $ en 2020, dont environ 85 % ont été mises en oeuvre

HOUSTON, 7 août 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (« Weatherford » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre 2020.

Sur la base des principes comptables généralement reconnus, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 s'élève à 821 millions $, soit une baisse séquentielle de 32 % et une baisse de 37 % en glissement annuel. La perte d'exploitation déclarée a été de 497 millions $ au deuxième trimestre 2020, alors que la perte d'exploitation se chiffrait à 822 millions $ au premier trimestre 2020 et de 118 millions $ au deuxième trimestre 2019. La perte nette de la Société au deuxième trimestre 2020 s'est élevée à 581 millions $, contre une perte nette de 966 millions $ au premier trimestre 2020 et de 316 millions $ au deuxième trimestre 2019. Les flux de trésorerie issue de l'exploitation du deuxième trimestre 2020 ont été de 31 millions $ et les dépenses en capital de 35 millions $. Les liquidités disponibles de 771 millions $ au 30 juin 2020 se composaient de 680 millions $ de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et de 91 millions $ disponibles dans le cadre de son accord de crédit renouvelable reposant sur des actifs garantis de premier rang (la « Convention de crédit ABL »)

Sur une base non conforme aux PCGR :

L'EBITDA ajusté [1][2] de 79 millions $ a diminué de 56 % en glissement séquentiel et de 39 % en glissement annuel, et les marges associées de 10 % ont diminué de 503 points de base en glissement séquentiel et sont restées stables en glissement annuel

La trésorerie disponible sans effet de levier, se chiffrant à 108 millions $[1] au cours du trimestre, s'est améliorée de 108 millions $ en glissement séquentiel et de 306 millions $ en glissement annuel

Karl Blanchard, président-directeur général par intérim et directeur de l'exploitation, a déclaré :

« Les perturbations qu'ont connues l'offre et la demande mondiales de matières premières et la baisse des prix qui en a découlé, auxquelles s'ajoutent les restrictions découlant de la COVID, ont entraîné des réductions sans précédent des dépenses des clients au cours du trimestre. Cela a eu des répercussions importantes sur l'industrie, avec des baisses significatives de l'activité en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. C'est pourquoi nous avons durci nos mesures de réduction des coûts et renforcé notre solidité financière, en préservant nos marges et en améliorant notre situation de liquidité.

« Nous sommes heureux d'annoncer un nouvel engagement de financement d'un montant de 500 millions $ qui, sous réserve des conditions de clôture, renforcera la liquidité de la Société alors que celle-ci continue à soutenir ses clients dans ce contexte difficile.

« La demande mondiale en pétrole connaît actuellement les premiers stades de ce qui sera probablement un chemin en dents de scie vers la reprise, et nous nous attendons à ce que l'environnement du marché reste difficile à court terme. À moyen et long terme, les stocks de pétrole brut accumulés, l'incertitude persistante liée à l'épidémie de COVID-19 et les changements qui en découlent dans les habitudes de consommation de pétrole à l'échelle mondiale devraient constituer des vents contraires pour les prix des matières premières et entraîner par conséquent des délais prolongés pour la reprise des activités.

« Nous nous efforçons sans relâche d'apporter l'excellence opérationnelle à nos précieux clients ; dans cette optique, nous procédons à des améliorations structurelles pour minimiser l'impact des réductions d'activité et augmenter l'efficacité opérationnelle de la Société. Nous avons commencé à prendre des mesures au début de l'année, nous avons redoublé d'efforts pendant le trimestre et nous prendrons des mesures supplémentaires si nécessaire à l'avenir. Nous allons continuer à exercer des contrôles disciplinés sur les coûts et les dépenses afin de maximiser les liquidités et de préserver nos marges au fil de la traversée de ce cycle. Nous sommes fiers de la façon dont nos employés ont géré ce contexte difficile, tant pour soutenir nos clients que pour mettre nos plans en oeuvre. »

Remarque : à l'issue de sa restructuration financière fin 2019, la Société a adopté une comptabilité de « nouveau départ », ce qui fait que Weatherford est devenue une nouvelle entité à des fins de comptabilité et de communication des informations financières. Conformément aux normes PCGR, les résultats jusqu'au 13 décembre 2019 sont présentés séparément comme la période précédente (la période « Précédente ») et les résultats à compter du 14 décembre 2019 sont présentés comme la période suivante (la période « Suivante ». Les résultats de la période Précédente et de la période Suivante ne sont pas comparables. Néanmoins, à des fins de discussion dans le présent document, la Société a présenté les résultats des périodes Précédente et Suivante et, pour le quatrième trimestre de 2019, a combiné les résultats de la période Précédente et de la période Suivante car nous estimons qu'ils constituent la base la plus significative pour analyser nos résultats.

Remarques :

[1]L'EBITDA ajusté exclut, entre autres postes, les dépréciations d'actifs à long terme, y compris les écarts d'acquisition, les immobilisations corporelles, les droits d'utilisation des actifs et les stocks. Les flux de trésorerie disponible sans effet de levier sont calculés comme les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d'exploitation, moins les dépenses en capital plus le produit de la cession d'actifs, plus les liquidités payées pour les intérêts. L'EBITDA ajusté et les flux de trésorerie disponible sans effet de levier sont des mesures non conformes aux PCGR. Chaque mesure est définie et rapprochée de la mesure PCGR la plus directement comparable dans les tableaux ci-dessous.

[2]Au cours du premier trimestre 2020, la Société a commencé à déclarer un EBITDA ajusté qui exclut les charges liées aux rémunérations à base d'actions. Les tableaux ci-dessous apportent des précisions sur la période actuelle et sur les périodes historiques.

Améliorer la liquidité

Parallèlement à son émergence de la faillite, la Société a obtenu la Convention de crédit ABL de 450 millions $ et l'accord de lettre de crédit garanti de premier rang de 200 millions $ (la « Convention de crédit LC »). La capacité d'emprunt dans le cadre de la Convention de crédit ABL est principalement déterminée par certains des actifs de la Société en Amérique du Nord, notamment des éléments du fonds de roulement tels que les comptes débiteurs et les stocks. Comme l'activité en Amérique du Nord s'est détériorée au cours du premier semestre de l'année et que les soldes du fonds de roulement ont diminué, la disponibilité de la Société dans le cadre de la Convention de crédit ABL a connu une forte diminution, passant en dessous de la taille de la facilité de 450 millions $. Cette détérioration, à laquelle s'ajoute le fait qu'une partie importante des opérations de la Société est réalisée en dehors de l'Amérique du Nord, a créé un décalage entre les liquidités disponibles et la capacité des lettres de crédit de la Société et ses besoins d'exploitation. Ainsi, lors de la publication de ses résultats du premier trimestre 2020, la Société a mis en exergue ses préoccupations quant à l'incertitude liée à la diminution de sa base d'emprunt.

Le 4 août 2020, Weatherford a signé une lettre d'engagement portant sur l'émission de billets de premier rang avec privilège garantis qui, si les conditions s'y afférant sont remplies ou levées et si les billets sont émis, augmenteraient très nettement la liquidité de la société et renforceraient sa solidité financière. Dans le droit-fil de cet engagement de financement, et sous réserve du respect des conditions s'y afférant, Weatherford prévoit d'émettre 500 millions $ de nouveaux billets de premier rang avec privilège garantis, arrivant à échéance en septembre 2024. Les produits de cette émission de billets sont destinés à être utilisés pour rembourser la Convention de crédit ABL, pour garantir en espèces toute lettre de crédit impayée aux termes de la Convention et pour améliorer la situation de liquidité de la Société. Ce financement est soumis à la présentation de documents et à certaines conditions de clôture qui sont plus amplement décrites dans le rapport actuel sur le formulaire 8-K que la Société a déposé le 5 août 2020. Rien ne garantit que les conditions de clôture, dont bon nombre échappe à la volonté de la Société, seront remplies ou levées avant l'expiration de l'engagement de financement, le 14 août 2020.

Par ailleurs, la Société a réduit ses dépenses en capital et monétise son fonds de roulement net, le flux de trésorerie disponible sans effet de levier du deuxième trimestre 2020 s'élevant à 108 millions $, soit une amélioration séquentielle de 108 millions $ et de 306 millions $ en glissement annuel.

Préserver les marges

Au vu des conditions actuelles du marché et des perspectives pour les prochains trimestres, Weatherford a grandement étoffé son plan d'économies et la Société compte générer 650 millions $ d'économies en 2020. Près de 85 % de ces mesures ont déjà été mises en oeuvre, le reste devant être achevé au cours du deuxième semestre 2020. Sur une base annualisée, ces mesures devraient permettre de réaliser plus de 800 millions $ d'économies

La Société a pris des mesures drastiques pour réduire les coûts au cours du trimestre, et l'impact s'est concrétisé dans les résultats du deuxième trimestre. Les marges d'EBITDA ajusté du deuxième trimestre 2020 sont restées stables en glissement annuel, malgré une réduction de 37 % du chiffre d'affaires sur la même période, ce qui a entraîné une diminution de 10 % de l'EBITDA ajusté en glissement annuel.

Tirer parti de notre portefeuille

Weatherford a obtenu un contrat de service de cinq ans pour le fonctionnement tubulaire en eaux profondes dans le golfe du Mexique. Dans le cadre de ce contrat, Weatherford concevra et fabriquera des équipements permettant un fonctionnement tubulaire aux spécifications élevées et fournira des équipements mécanisés permettant un fonctionnement efficace, ne demandant pas d'intervention manuelle. Ce contrat souligne la force du portefeuille de services de fonctionnement tubulaire de pointe de Weatherford et tire parti de la technologie de la Société, de sa qualité de service et de son approche unique qui se fonde sur des solutions.

La Société a installé le premier système de levage de gaz annulaire (« AGLS ») d'un client dans deux puits dans le cadre d'une opération offshore en Norvège. L'AGLS comprend des équipements de complétion de taille non standard dans une toute nouvelle conception de puits. Pour réaliser les installations, l'équipe de Weatherford s'est associée à l'équipe d'ingénieurs du client pendant les phases de planification, de conception et d'essais afin de fournir plusieurs solutions de grande valeur à ses opérations et d'obtenir des résultats concluants. En outre, certains services ont été effectués à distance depuis la terre ferme. Cette opération illustre la rapidité avec laquelle Weatherford adapte ses processus d'exploitation et collabore étroitement avec ses clients pour relever leurs défis.

Weatherford a déployé des services de pompage sous pression dans un puits à haute pression et haute température pour la première fois, dans le sud du Mexique. La Société a utilisé son système d'acidification AcidSure® pour optimiser les formulations et elle a appliqué la méthode des noeuds de son groupe de services d'interprétation et d'évaluation pour apporter une production d'hydrocarbures dépassant de 30 % les estimations initiales. Cette opération est l'un des nombreux exemples probants de la manière dont Weatherford tire parti de son large portefeuille de produits et de services pour augmenter la production sur le site du puits.

Weatherford a décroché un grand projet intégré auprès d'une importante entreprise de forage en Irak. Le contrat comprend le forage et la réalisation de 20 puits dans le sud de l'Irak, le client fournissant les équipements de forage, les travaux de génie civil et les services de forage, et Weatherford assurant la gestion du projet et tous les autres services. Ce contrat témoigne des solides capacités de Weatherford au Moyen-Orient.

Weatherford a été nommée « Entrepreneur de l'année » par Santos pour les performances d'exploitation dont la Société a fait preuve lors d'une campagne de forage en mer, en Australie. Weatherford a remplacé un concurrent qui avait participé aux campagnes précédentes et la Société a été expressément reconnue pour les améliorations qu'elle a apportées à l'efficacité et la sécurité des opérations.

Résultats par secteur d'exploitation Hémisphère occidental



Suivante





Précédente























Trimestre











Trimestre clos le





clos le

Écart (en millions $)

6/30/20

3/31/20





6/30/19

Glissement séquentiel

Glissement annuel Chiffre d'affaires :























Amérique du Nord

$ 172



$ 341







$ 420



(50) %

(59) % Amérique latine

138



247







299



(44) %

(54) % Chiffre d'affaires total

$ 310



$ 588







$ 719



(47) %

(57) %

























EBITDA du segment ajusté

$ 6



$ 76







$ 57



(92) %

(89) % % marge

2 %

13 %





8 %

(1 100) points de base

(600) points de base

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de l'hémisphère occidental, qui s'élève à 310 millions $, a diminué de 47 % par rapport au trimestre précédent et de 57 % en glissement annuel.

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020, qui s'élève à 172 millions $ a diminué de 50 % par rapport au trimestre précédent, en raison de la réduction des activités et de l'arrêt de la production aux États-Unis et de la baisse des activités au Canada liée à l'interruption printanière et à la pandémie de COVID-19. La baisse séquentielle de 50 % du chiffre d'affaires fait toutefois bonne figure sur le marché, puisque le nombre moyen d'appareils de forage en Amérique du Nord a diminué de 57 % au deuxième trimestre.

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de 138 millions $ en Amérique latine a diminué de 44 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de la réduction des activités due à la pandémie de COVID-19. Les réductions d'activité les plus importantes ont eu lieu en Argentine et en Colombie, où le nombre moyen d'appareils de forage a diminué d'environ 90 % au cours du trimestre. Il faut savoir que l'Argentine et la Colombie représentaient près de 50 % du chiffre d'affaires de Weatherford en Amérique latine en 2019.

Au deuxième trimestre 2020, l'EBITDA du segment ajusté, se chiffrant à 6 millions $, a diminué de 70 millions $ par rapport au trimestre précédent et les marges associées de 2 % ont diminué de 1 100 points de base par rapport au premier trimestre 2020. Cette baisse de l'EBITDA du segment ajusté est due à des réductions d'activité en Amérique du Nord et en Amérique latine, qui ont été compensées par des réductions importantes des coûts fixes et variables, comme l'illustre la diminution de 12 % de l'EBITDA ajusté du secteur en glissement annuel.

Hémisphère oriental



Suivante





Précédente























Trimestre











Trimestre clos le





clos le

Écart (en millions $)

6/30/20

3/31/20





6/30/19

Glissement séquentiel

Glissement annuel Chiffre d'affaires :























Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie

$ 341



$ 403







$ 362



(15) %

(6) % Europe, Afrique subsaharienne et Russie

170



224







228



(24) %

(25) % Chiffre d'affaires total

$ 511



$ 627







$ 590



(19) %

(13) %

























EBITDA du segment ajusté

$ 100



$ 127







$ 99



(21) %

1 % % marge

20 %

20 %





17 %

(70) points de base

280 points de base

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de l'hémisphère oriental, qui s'élève à 511 millions $, a diminué de 19 % par rapport au trimestre précédent et de 13 % en glissement annuel.

Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020, qui s'élève à 341 millions $, a diminué de 15 % par rapport au trimestre précédent en raison des réductions d'activité liées à la pandémie de COVID-19 et aux réductions de production de l'OPEP+, qui ont partiellement été compensées par la croissance en Arabie saoudite, mue par l'augmentation des ventes de produits.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 en Europe, en Afrique subsaharienne et en Russie, qui s'élève à 170 millions $, a diminué de 24 % par rapport au trimestre précédent, en raison de la réduction des activités liées à la pandémie de COVID-19, en particulier en Europe centrale, Europe de l'Est et Afrique subsaharienne.

Au deuxième trimestre 2020, l'EBITDA du segment ajusté, se chiffrant à 100 millions $ a diminué par rapport au trimestre précédent de 27 millions $ et les marges associées de 20 % ont baissé de 70 points de base par rapport au premier trimestre 2020. La diminution de l'EBITDA du segment ajusté se doit principalement aux réductions d'activité susmentionnées et a été partiellement compensée par des réductions de coûts fixes et variables, comme l'illustre l'amélioration de 280 points de base des marges de l'EBITDA du segment ajusté en glissement annuel.

Charges de dépréciation et de restructuration

En vertu des directives comptables, la Société est tenue d'évaluer ses écarts d'acquisition, ses actifs corporels et ses autres actifs incorporels pour en déterminer la dépréciation si des événements ou des changements de circonstances indiquent que la valeur comptable des actifs pourrait ne pas être recouvrée. En raison du contexte difficile que connaît le secteur, la direction a déterminé qu'il existait des indicateurs de dépréciation et a procédé à une évaluation qui a donné lieu à des charges de dépréciation de 384 millions $ au cours du deuxième trimestre 2020. Les charges se répartissent comme suit :

Écarts d'acquisition : 72 millions $

Autres actifs incorporels : 22 millions $

Droits d'utilisation des actifs :15 millions $

Immobilisations corporelles :141 millions $

Stocks : 134 millions $

En outre, Weatherford a enregistré des charges de restructuration avant impôts et autres de 79 millions $ liées aux réductions d'effectifs de la Société, à la consolidation des installations et à d'autres activités.

À propos de Weatherford

Weatherford est la première entreprise de solutions de forage de puits et de production. Présente dans plus de 80 pays, la Société répond aux défis auxquels est confrontée l'industrie de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents composé de 19 000 membres d'équipe et de 600 sites, qui comprennent des installations de service, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Veuillez consulter https://www.weatherford.com/ pour en savoir plus ou vous connecter à LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, ou YouTube.

Précisions sur la conférence téléphonique

Weatherford tiendra une conférence téléphonique le mercredi 5 août 2020 pour discuter des résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2020. La conférence téléphonique devrait commencer à 8 h 30, heure de l'Est (7 h 30, heure du Centre).

Les auditeurs peuvent accéder à la conférence téléphonique en ligne en cliquant sur https://www.weatherford.com/en/investor-relations/investor-news-and-events/events/ ou en composant le +1 877-328-5344 (aux États-Unis) ou le +1 412-902-6762 (en dehors des États-Unis) et demander la conférence téléphonique de Weatherford. Les auditeurs doivent se connecter ou composer le numéro environ 10 minutes avant le début de la conférence.

Une retransmission téléphonique de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 15 août 2020, à 17 h, heure de l'Est. Pour accéder à la retransmission, veuillez composer le +1 877-344-7529 (aux États-Unis) ou le +1 412-317-0088 (en dehors des États-Unis) et indiquer le numéro de conférence 10146042.

Contacts

Pour les investisseurs :

Sebastian Pellizzer

Directeur principal des relations avec les investisseurs

+1 713-836-7777

investor.relations@weatherford.com

Pour les médias :

Christopher Wailes

Directeur de l'engagement des médias mondiaux

+1 832-851-8308

christopher.wailes@weatherford.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant, entre autres, le bénéfice (la perte) par action trimestriel(le) et annuel(le) non conforme aux PCGR de la Société, le taux d'imposition effectif, l'endettement net, les prévisions ou les attentes concernant les perspectives commerciales, les plans d'économie de coûts et les dépenses en capital, et sont généralement identifiés par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « avoir l'intention de », « stratégie », « plan », « conduite », « pourrait », « devrait », « va », « serait », « sera », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces mots. De tels énoncés reposent sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont soumis à des risques, hypothèses et incertitudes significatifs. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient s'écarter de ceux visés dans nos énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également mis en garde sur le fait que les énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et peuvent nettement différer des événements ou résultats futurs réels, notamment le prix et l'instabilité des prix du pétrole et du gaz naturel ; l'étendue ou la durée des interruptions d'activité liées à la pandémie de COVID-19 ; les répercussions économiques mondiales générales liées à la pandémie de COVID-19 ; les perspectives macroéconomiques du secteur pétrolier et gazier ; la durée et la gravité de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la demande de pétrole et de gaz et sur les prix des matières premières ; les défis pour l'exploitation liés à la pandémie de COVID-19 et les efforts pour atténuer la propagation du virus, les défis pour l'exploitation liés à la pandémie de COVID-19 et les efforts pour atténuer la propagation du virus, notamment les défis logistiques, la protection de la santé et du bien-être de nos employés, les modalités de travail à distance, l'exécution des contrats et les perturbations survenues dans la chaîne logistique ; notre capacité à générer des flux de trésorerie issus de l'exploitation afin de financer nos activités ; l'issue de toute discussion avec nos prêteurs et nos obligataires concernant les nouveaux billets garantis de premier rang dont l'émission est envisagée ou les conditions d'une éventuelle opération de financement ou de refinancement et toute dilution qui en découlerait pour nos actionnaires ; l'issue de toute discussion avec les prêteurs quant à notre convention de crédit LC concernant une modification de celle-ci ; la réalisation d'économies de coûts supplémentaires et de gains d'efficacité de l'exploitation ; les éventuels problèmes logistiques et les éventuelles charges de dépréciation d'actifs non monétaires pour les actifs à long terme, les actifs incorporels ou autres actifs. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la Société consigné sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, le rapport trimestriel de la Société consigné sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020, le rapport trimestriel de la Société consigné sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020 et dans ceux mentionnés dans les documents que la Société dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous n'assumons aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

Weatherford International plc États consolidés et résumés trimestriels (non vérifiés) des opérations (en millions $, sauf montants par action)



















Suivante





Précédente



Suivante

Trimestre





Trimestre



Trimestre

clos le





clos le



clos le

06/30/20





06/30/19



03/31/20 Chiffre d'affaires :















Hémisphère occidental $ 310







$ 719





$ 588

Hémisphère oriental 511







590





627

Chiffre d'affaires total 821







1 309





1 215



















Résultat (perte) d'exploitation :















Hémisphère occidental (23)







11





29

Hémisphère oriental 15







28





18

Résultat (perte) d'exploitation du segment (8)







39





47

Frais généraux (26)







(32)





(26)

Dépréciations et autres charges [1] (463)







(239)





(843)

Gain sur la vente d'une entreprise ?







114





?

Perte d'exploitation totale (497)







(118)





(822)



















Autres résultats (dépenses)















Frais d'intérêt, nets (59)







(160)





(58)

Éléments de réorganisation ?







?





(9)

Autres dépenses hors exploitation, nettes (11)







(1)





(25)

Perte nette avant impôt sur le revenu (567)







(279)





(914)

Provision d'impôt sur le revenu (12)







(33)





(44)

Perte nette (579)







(312)





(958)

Bénéfice net imputable aux intérêts minoritaires 2







4





8

Perte nette imputable à Weatherford $ (581)







$ (316)





$ (966)



















Perte par action imputable à Weatherford















De base et diluée $ (8,30)







$ (0,31)





$ (13,80)



















Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation















De base et diluée 70







1 004





70







[1] Voir le tableau d'information sur les états des résultats trimestriels sélectionnés pour obtenir des précisions sur les dépréciations et autres charges par trimestre.

Weatherford International plc États des résultats consolidés et résumés des opérations pour l'exercice complet (non vérifiés) (en millions $, sauf montants par action)















Suivante



Précédente



Six mois



Six mois



clos le



clos le



06/30/20



06/30/19 Chiffre d'affaires :









Hémisphère occidental

$ 898





$ 1 445

Hémisphère oriental

1 138





1 210

Chiffre d'affaires total

2 036





2 655













Résultat (perte) d'exploitation :









Hémisphère occidental

6





20

Hémisphère oriental

33





48

Résultat d'exploitation du segment

39





68

Frais généraux

(52)





(64)

Dépréciations et autres charges [1]

(1 306)





(535)

Gain sur la vente d'une entreprise

?





112

Perte d'exploitation totale

(1 319)





(419)













Autres résultats (dépenses)









Frais d'intérêt, nets

(117)





(315)

Éléments de réorganisation

(9)





?

Autres dépenses hors exploitation, nettes

(36)





(10)

Perte nette avant impôt sur le revenu

(1 481)





(744)

Provision d'impôt sur le revenu

(56)





(45)

Perte nette

(1 537)





(789)

Bénéfice net imputable aux intérêts minoritaires

10





8

Perte nette imputable à Weatherford

$ (1 547)





$ (797)













Perte par action imputable à Weatherford









De base et diluée

$ (22,10)





$ (0,79)













Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation









De base et diluée

70





1 003







[1] Voir le tableau d'information sur les états des résultats trimestriels sélectionnés pour obtenir des précisions sur les dépréciations et autres charges par trimestre.

Weatherford International plc Données de bilan sélectionnées (non vérifiées) (en millions $)









6/30/2020

12/31/2019 Actifs :





Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 680



$ 618

Trésorerie soumise à restrictions 76



182

Comptes débiteurs, nets 927



1 241

Stocks, nets 862



972









Immobilisations corporelles nettes 1 367



2 122

Écarts d'acquisition ?



239

Actifs incorporels, nets 875



1 114









Passifs :





Comptes créditeurs 384



585

Emprunts à court terme et tranche à court terme de la dette à long terme 32



13

Dette à long terme 2 148



2 151









Fonds propres :





Total des fonds propres 1 305



2 916









Composantes de la dette nette [1]:





Emprunts à court terme et tranche à court terme de la dette à long terme 32



13

Dette à long terme 2 148



2 151

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 680



618

Moins : Trésorerie soumise à restrictions 76



182

Dette nette [1] $ 1 424



$ 1 364







[1] La dette nette est une mesure non conforme aux PCGR calculée comme la dette totale à court et à long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie et moins la trésorerie soumise à restrictions.

Weatherford International plc

États consolidés résumés des flux de trésorerie (non vérifiés)

(en millions $)





















Suivante



Précédente



Suivante



Six mois



Six mois



Trois mois



clos le



clos le



clos le



6/30/2020



6/30/19



6/30/2020

Flux de trésorerie issus des activités d'exploitation :















Perte nette $ (1 537)





$ (789)





$ (579)



Ajustements pour rapprocher le bénéfice (perte) net(te) de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation :















Dépréciation et amortissement 270





239





113



Dépréciation de l'écart d'acquisition 239





331





72



Dépréciation d'actifs à long terme et autres 967





78





319



Gain sur la vente d'une entreprise ?





(112)





?



Fonds de roulement[1] 47





(174)





130



Autres activités d'exploitation 75





(51)





(24)



Total des flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d'exploitation 61





(478)





31





















Flux de trésorerie issus des activités d'investissement :















Dépenses en capital pour les immobilisations corporelles (73)





(114)





(35)



Produits de la cession d'actifs 8





45





2



Produits de la cession d'entreprises, nets ?





301





?



Autres activités d'investissement (21)





(9)





(6)



Trésorerie nette issue des (utilisée par les) activités d'investissement (86)





223





(39)





















Flux de trésorerie issus des activités de financement :















Remboursement de la dette à long terme (5)





(17)





(3)



Emprunts (remboursements) de la dette à court terme, nets 7





298





10



Autres activités de financement, nettes (14)





(12)





(11)



Trésorerie nette issue des (utilisée par les) activités de financement (12)





269





(4)





















Trésorerie disponible[2] :















Flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités d'exploitation $ 61





$ (478)





$ 31



Dépenses en capital pour les immobilisations corporelles (73)





(114)





(35)



Produits de la cession d'actifs 8





45





2



Trésorerie disponible [2] [3] $ (4)





$ (547)





$ (2)









[1] Le fonds de roulement est défini comme la variation de trésorerie des comptes débiteurs plus les stocks moins les comptes créditeurs. [2] La trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR calculée comme les flux de trésorerie issus des (utilisés par les) activités d'exploitation, moins les dépenses en capital pour les immobilisations corporelles, plus les produits de la cession d'actifs. La direction estime que la trésorerie disponible est utile pour comprendre la liquidité et doit être considérée en complément, mais non en remplacement des flux de trésorerie issus des (utilisés par les) activités d'exploitation. [3] Les flux de trésorerie disponible précédents pour le deuxième trimestre 2019 enregistraient un montant négatif 265 millions $ et se composaient de liquidités utilisées dans les activités d'exploitation de 229 millions $ moins les dépenses en capital de 55 millions $ plus le produit de la cession d'actifs de 19 millions $.

Weatherford International plc Informations sélectionnées trimestriellement sur les états des opérations (non vérifiées) (en millions $)

























Suivante



Précédente

Suivante



Précédente











Trimestre

Six mois



Six mois



Trimestre clos le



clos le

clos le



clos le



6/30/20 3/31/20



6/30/19

06/30/20



06/30/19

Chiffre d'affaires





















Hémisphère occidental $ 310

$ 588





$ 719



898





$ 1 445



Hémisphère oriental 511

627





590



1 138





1 210



Chiffre d'affaires total $ 821

$ 1 215





$ 1 309



$ 2 036





$ 2 655



EBITDA ajusté[1]





















Hémisphère occidental $ 6

$ 76





$ 57



$ 82





$ 115



Hémisphère oriental 100

127





99



227





192



EBITDA du segment ajusté 106

203





156



309





307



Entreprises et autres (27)

(25)





(27)



(52)





(50)



Total EBITDA ajusté $ 79

$ 178





$ 129



257



257



Résultat (perte) d'exploitation





















Hémisphère occidental $ (23)

$ 29





$ 11



6





20



Hémisphère oriental 15

18





28



33





48



Résultat d'exploitation du segment (8)

47





39



39





68



Frais généraux (26)

(26)





(32)



(52)





(64)



Dépréciation des actifs à long terme [2] (178)

(640)





(13)



(818)





(20)



Frais des stocks [3] (134)

?





?



(134)





?



Dépréciation de l'écart d'acquisition [2] (72)

(167)





(102)



(239)





(331)



Coûts de restructuration et autres [4] (79)

(36)





(48)



(115)





(98)



Charges antérieures à la requête ?

?





(76)



?





(86)



Gain sur la vente d'une entreprise ?

?





114



?





112



Perte d'exploitation totale $ (497)

$ (822)





$ (118)



$ (1 319)





$ (419)



Dépréciation et amortissement





















Hémisphère occidental $ 29

47





$ 45



$ 76





$ 93



Hémisphère oriental 85

109





70



194





142



Entreprise (1)

1





1



?





4



Total dépréciation et amortissement $ 113

157





$ 116



$ 270





$ 239









[1] Au premier trimestre 2020, la Société a commencé à déclarer un EBITDA ajusté qui exclut les charges liées aux rémunérations à base d'actions. Les périodes historiques ont été reformulées pour refléter cette méthodologie. [2] Représente une dépréciation après une évaluation de la juste valeur de nos activités et de nos actifs pour les périodes présentées. [3] Représente les frais de stocks pour le deuxième trimestre 2020 liés à la baisse de la demande nationale et internationale. [4] Représente principalement les coûts de restructuration, de consolidation des installations et les indemnités de licenciement et comprend certaines autres charges pour les périodes présentées.

Weatherford International plc Informations sur les états des résultats trimestriels sélectionnés (non vérifiés) - Chiffre d'affaires des lignes de produits (en millions $)































Suivante



Précédente



Précédente











Période allant du



Période allant du Résultats













Trimestre clos le

12/14/19 au



10/01/19 au combinés

Trimestre clos le





6/30/20 3/31/20

12/31/19



12/13/19 Non PCGR

9/30/19 6/30/19 3/31/19



Chiffre d'affaires de la ligne de produits [1]



























Production et complétions $ 405

$ 599



$ 136





$ 469

$ 605



$ 613

$ 636

$ 641





Forage, évaluation et interventions 416

616



125





516

641



701

673

705





Chiffre d'affaires total de la ligne de produits $ 821

$ 1 215



$ 261





$ 985

$ 1 246



$ 1 314

$ 1 309

$ 1 346





































[1] Au cours du deuxième trimestre 2020, dans l'optique de soutenir la simplification et le remaniement des activités, nous avons regroupé nos quatre lignes de produits précédemment déclarées en deux lignes de produits. Nos deux principales lignes de produits sont les suivantes : (1) Production et complétions et (2) Forages, évaluation et interventions. La production et les complétions comprennent les systèmes de levage artificiel, les services de stimulation, de tests et de production, les systèmes de complétion, les systèmes de revêtement et les produits de cimentation. Le forage, l'évaluation et les interventions comprennent les services de forage, le forage sous pression contrôlée, les services de câblage métallique, les services de fonctionnement tubulaire, les services d'intervention, les outils de forage et les équipements de location.

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Cependant, la direction de Weatherford estime que certains des ratios et des mesures financières non conformes aux PCGR (tels que définis en vertu de la réglementation G de la SEC et à l'article 10(e) de la réglementation S-K) peuvent fournir aux utilisateurs de ces informations financières des comparaisons utiles et complémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes précédentes et des comparaisons avec des sociétés homologues. Les montants non conformes aux PCGR mentionnés dans les tableaux ci-dessous ne doivent pas être considérés comme des substituts du revenu d'exploitation, des provisions pour impôts sur le revenu, du revenu net ou d'autres données préparées et communiquées conformément aux PCGR, mais doivent être considérés comme compléments des résultats communiqués par la Société et élaborés conformément aux PCGR.

Weatherford International plc Rapprochement trimestriel des mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR (non vérifié) (en millions $, sauf montants par action)























Suivante



Précédente

Suivante



Précédente









Trimestre

Six mois



Six mois

Trimestre clos le



clos le

clos le



clos le

6/30/20 3/31/20



6/30/19

6/30/20



6/30/19 Résultat (perte) d'exploitation:



















Perte d'exploitation PCGR $ (497)

$ (822)





$ (118)



$ (1 319)





$ (419)

Dépréciations et autres charges 463

843





239



1,306





535

Gain sur la vente d'une entreprise ?

?





(114)



?





(112)

Ajustements d'exploitation non PCGR 463

843





125



1 306





423

Revenu (perte) d'exploitation ajusté(e) non PCGR $ (34)

$ 21





$ 7



$ (13)





$ 4























Perte avant impôts sur le revenu :



















Perte avant impôts sur le revenu PCGR $ (567)

$ (914)





$ (279)



$ (1 481)





$ (744)

Ajustements d'exploitation non PCGR 463

843





125



1 306





423

Éléments de réorganisation ?

9





?



9





?

Ajustements non PCGR avant impôts 463

852





125



1 315





423

Perte non PCGR avant impôts sur le revenu $ (104)

$ (62)





$ (154)



$ (166)





$ (321)























Provision pour l'impôt sur le revenu :



















Provision PCGR pour l'impôt sur le revenu $ (12)

$ (44)





$ (33)



$ (56)





$ (45)

Incidence fiscale sur les ajustements non PCGR (2)

(7)





2



(9)





(6)

Provision non PCGR pour l'impôt sur le revenu $ (14)

$ (51)





$ (31)



$ (65)





$ (51)























Perte nette imputable à Weatherford:



















Perte nette PCGR $ (581)

$ (966)





$ (316)



$ (1 547)





$ (797)

Ajustements non PCGR, nets d'impôts 461

845





127



1 306





417

Perte nette non PCGR $ (120)

$ (121)





$ (189)



$ (241)





$ (380)























Perte diluée par action imputable à Weatherford



















Perte diluée par action PCGR $ (8,30)

$ (13,80)





$ (0,31)



$ (22,10)





$ (0,79)

Ajustements non PCGR, nets d'impôts 6,59

12,07





0,12



18,66





0,41

Perte diluée par action non PCGR $ (1,71)

$ (1,73)





$ (0,19)



$ (3,44)





$ (0,38)



Weatherford International plc Rapprochement trimestriel des mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR - EBITDA (non vérifié) (en millions $)





























Suivante



Précédente











Trimestre

Trimestre clos le



clos le

6/30/20

03/31/20



6/30/19 Perte nette imputable à Weatherford $ (581)



$ (966)





$ (316)

Bénéfice net imputable aux intérêts minoritaires 2



8





4

Perte nette (579)



(958)





(312)

Frais d'intérêt, nets 59



58





160

Provision d'impôt sur le revenu 12



44





33

Dépréciation et amortissement 113



157





116

EBITDA (395)



(699)





(3)















Autres ajustements des dépenses (des revenus) :











Éléments de réorganisation ?



9





?

Dépréciations et autres charges 463



843





239

Gain sur la vente d'une entreprise ?



?





(114)

Rémunération à base d'actions ?



?





6

Autres dépenses hors exploitation, nettes 11



25





1

EBITDA ajusté [1] $ 79



$ 178





$ 129







[1] Au premier trimestre 2020, la Société a commencé à déclarer un EBITDA ajusté qui exclut les charges liées aux rémunérations à base d'actions. Les périodes historiques ont été reformulées pour refléter cette méthodologie. Voir la suite de l'EBITDA ajusté à la trésorerie disponible sans effet de levier et à la trésorerie disponible dans le dernier tableau.

Weatherford International plc Rapprochement pour l'exercice complet des mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR- EBITDA (non vérifié) (en millions $)



























Suivante



Précédente



Six mois



Six mois



clos le



clos le



06/30/20



6/30/19 Perte nette imputable à Weatherford

$ (1 547)





$ (797)

Bénéfice net imputable aux intérêts minoritaires

10





8

Perte nette

(1 537)





(789)

Frais d'intérêt, nets

117





315

Provision d'impôt sur le revenu

56





45

Dépréciation et amortissement

270





239

EBITDA

(1 094)





(190)













Autres ajustements des dépenses (des revenus) :









Éléments de réorganisation

9





?

Dépréciations et autres charges

1 306





535

Gain sur la vente d'une entreprise

?





(112)

Rémunération à base d'actions

?





14

Autres dépenses hors exploitation, nettes

36





10

EBITDA ajusté [1]

$ 257





$ 257







[1] Au premier trimestre 2020, la Société a commencé à déclarer un EBITDA ajusté qui exclut les charges liées aux rémunérations à base d'actions. Les périodes historiques ont été reformulées pour refléter cette méthodologie. Voir la suite de l'EBITDA ajusté à la trésorerie disponible sans effet de levier et à la trésorerie disponible dans le dernier tableau.

Weatherford International plc Mesures financières trimestrielles et pour l'exercice complet conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR (suite des tableaux EBITDA) EBITDA ajusté à la trésorerie disponible sans effet de levier et à la trésorerie disponible (non vérifié) (en millions $)































Suivante



Précédente

Suivante



Précédente













Trimestre

Six mois



Six mois





Trimestre clos le



clos le

clos le



clos le





6/30/20 3/31/20



6/30/19

6/30/20



6/30/19 EBITDA ajusté[1]

$ 79

$ 178





$ 129



$ 257





$ 257



Trésorerie provenant du (utilisée pour le) fonds de roulement

130

(83)





(127)



47





(174)



Dépenses en capital pour les immobilisations corporelles

(35)

(38)





(55)



(73)





(114)



Trésorerie versée pour les impôts

(19)

(21)





(16)



(40)





(51)



Trésorerie versée pour les indemnités de licenciement et la restructuration

(58)

(17)





(18)



(75)





(52)



Autres

11

(19)





(111)



(8)





(189)

Trésorerie disponible sans effet de levier

$ 108

$ ?





$ (198)



$ 108





$ (323)



Trésorerie versée pour les intérêts

(110)

(2)





(67)



(112)





(224)

Trésorerie disponible[2]

$ (2)

$ (2)





$ (265)



$ (4)





$ (547)







[1] Au premier trimestre 2020, la Société a commencé à déclarer un EBITDA ajusté qui exclut les charges liées aux rémunérations à base d'actions. Les périodes historiques ont été reformulées pour refléter cette méthodologie. [2] La trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR calculée comme les flux de trésorerie issus des (utilisés par les) activités d'exploitation, moins les dépenses en capital pour les immobilisations corporelles, plus les produits de la cession d'actifs. La direction estime que la trésorerie disponible est utile pour comprendre la liquidité et doit être considérée en complément, mais non en remplacement des flux de trésorerie issus des (utilisés par les) activités d'exploitation.

