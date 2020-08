La TD conclut une entente avec Finicity sur l'accès aux données en Amérique du Nord





La nouvelle entente représente l'harmonisation de la TD et de la société de technologie financière quant à l'accès aux données financières des clients

TORONTO, le 7 août 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une nouvelle entente sur l'accès aux données avec Finicity, qui jette les bases afin que les clients puissent demander à la TD de transférer leurs données financières pour des services qu'ils souhaitent utiliser, notamment des applications de gestion des finances personnelles soutenues par Finicity.

Cette entente nord-américaine représente l'harmonisation de la TD et de Finicity quant aux protocoles que Finicity doit suivre lorsqu'elle accède aux données financières des clients de la TD qui demanderaient d'utiliser des services financiers soutenus par Finicity. La TD transférera les données financières de ces clients, à leur demande, à Finicity au moyen d'interfaces de programmation d'applications (API), technologie grâce à laquelle les clients n'auraient éventuellement plus besoin de partager leur identifiant de connexion des services bancaires ni leur mot de passe pour avoir l'accès à des produits et services financiers tiers.

Protection des données des clients

Actuellement, les clients qui utilisent les produits et services de certaines sociétés de technologie financière doivent partager leurs codes d'accès des services bancaires pour y accéder. Une approche basée sur les API permettra d'accroître le niveau de sécurité des données des clients qui souhaitent utiliser des applications de gestion financière de tiers.

« Constatant une forte hausse de l'utilisation de nos produits et services numériques, nous avons redoublé d'efforts pour tirer parti d'une solution technologique mise au point sur le marché pour aider les clients qui souhaitent accéder à des services numériques tiers à se sentir plus à l'aise, explique Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, TD. Nos clients veulent des solutions numériques, et nous faisons tout notre possible pour soutenir leurs choix. »

Finances axées sur les clients et services bancaires ouverts

L'entente conclue avec Finicity s'inscrit dans le cadre de la volonté de la TD de répondre aux besoins des clients qui souhaitent tirer parti des données stockées auprès des institutions financières pour utiliser des services numériques. La TD est un membre fondateur du Financial Data Exchange (FDX), un consortium du secteur basé aux États-Unis qui fait la promotion de solutions pour mieux protéger les données des clients; celui-ci a créé un protocole technologique basé sur les API qui a récemment été lancé au Canada avec le soutien de grandes banques et sociétés de technologie financière canadiennes. La TD a également investi récemment dans Akoya, une nouvelle société américaine qui exploitera un réseau basé sur les API pour le partage plus sécurisé des données financières. Au Canada, la TD a participé à des consultations gouvernementales visant à faire avancer le domaine des finances axées sur les clients, tout en aidant à protéger les intérêts des consommateurs.

« Nous sommes déterminés à offrir un accès aux données, une qualité et une sécurité supérieurs au moyen de la plateforme de services bancaires ouverts de Finicity, en plus de transformer la façon dont les consommateurs interagissent avec leurs propres données financières et en profitent, affirme le président et chef de la direction de Finicity, Steve Smith. De concert avec la TD, nous aidons les consommateurs à avoir plus de contrôle sur leurs données financières et à les utiliser de manières qui contribuent à améliorer leur vie financière. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 14 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,7 billion de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Finicity

Finicity a pour mission d'aider les personnes, les familles et les organisations à prendre des décisions financières plus éclairées en leur donnant un accès rapide, sécuritaire et sécurisé à des données de qualité. L'entreprise fournit une plateforme de services bancaires ouverts éprouvée et fiable qui permet aux consommateurs d'avoir le contrôle de leurs données financières et qui transforme tous les aspects de leurs finances, de l'établissement d'un budget, aux paiements, en passant par les placements et le crédit. Finicity collabore avec des institutions financières influentes et des sociétés de technologie financière perturbatrices pour offrir aux consommateurs un avantage dans un contexte financier complexe, afin d'aider à améliorer la littératie financière, à favoriser l'inclusion financière et, en fin de compte, à obtenir de meilleurs résultats financiers. Finicity a son siège social à Salt Lake City, en Utah.

SOURCE TD Bank Group

Communiqué envoyé le 7 août 2020 à 09:00 et diffusé par :