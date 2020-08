Corporation Fiera Capital annonce la fermeture du Fonds d'opportunités de revenu Fiera Capital





MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW/ - Corporation Fiera Capital («?Fiera Capital?»), le gestionnaire de fonds d'investissement du Fonds d'opportunités de revenu Fiera Capital (le «?Fonds?»), a annoncé la fermeture du Fonds. La fermeture entrera en vigueur le ou vers le 6 octobre 2020.

Cette décision a été prise en raison principalement du faible nombre de porteurs de parts et de l'actif sous gestion du Fonds.

Fiera Capital encourage les porteurs de parts du Fonds à consulter leurs conseillers en services financiers afin de comprendre les incidences financières et fiscales d'un échange ou d'un rachat de parts du Fonds et pour choisir la solution qui conviendra le mieux à leur situation et à leurs besoins en matière de placements personnels.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 171,0 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2020. La société offre aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs individuels et aux clients de gestion privée un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

