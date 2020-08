Avis aux médias - Possible grève générale illimitée des débardeurs au port de Montréal





MONTRÉAL, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - À 7h00 ce matin, le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) a déposé un préavis de grève générale illimitée qui débutera le lundi 10 août 2020.

Ce préavis est devenu nécessaire en raison des récentes modifications apportées aux conditions de travail des débardeurs par les compagnies maritimes et le lock-out technique constaté par le Syndicat. En effet, depuis le lundi 3 août 2020 plusieurs navires ont été détournés vers d'autres ports dont Halifax, New-York et Saint-Jean (Nouveau-Brunswick).

Les pourparlers achoppent principalement sur la question des horaires de travail, notamment en ce qui a trait à la conciliation travail / vie personnelle.

La convention collective entre le syndicat et l'Association des employeurs maritimes (AEM) est échue depuis le 31 décembre 2018.

Notez qu'aucune entrevue sera accordée avant la conférence de presse.

Quoi : Conférence de presse à propos de la grève imminente au port de Montréal

Qui : Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375)

Quand : Vendredi 7 août 2020, à 12 h (midi)

Où : Hôtel Sheraton, 2440 Autoroute des Laurentides, Laval, Québec, H7T 1X5 - SALLE LAVAL 1

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1450 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

