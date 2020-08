Les Métallos demandent au gouvernement du Canada une riposte rapide à la surtaxe de Trump

Rogers Sugar Inc. (la «?Société?» ou «?Rogers Sugar?») a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Jean-Sébastien Couillard au poste de vice-président, finances, chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Lantic Inc. («?Lantic?»),...

Métaux Russel inc. communique ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 juin 2020. Produits d'exploitation de 588 millions de dollars et BAIIA de 32 millions de dollars Liquidités de 478 millions de dollars et ratio de la dette nette...