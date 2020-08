Mercedes-Benz et CATL, fournisseur majeur, font équipe pour prendre la tête de la future technologie des batteries





Mercedes-Benz et CATL ont annoncé aujourd'hui avoir renforcé leur partenariat dans le domaine de la technologie des batteries.

Mercedes-Benz EQS, berline électrique de luxe, équipée de modules de cellules CATL et bénéficiant d'une autonomie WLTP de plus de 700 km, sera lancée l'année prochaine.

Mercedes-Benz et CATL vont conjointement dynamiser l'industrialisation des batteries lithium-ion en Allemagne.

NINGDE, Chine, 6 août 2020 /CNW/ - Mercedes-Benz et Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)<300750.SZ> ont amorcé la prochaine étape de leur partenariat stratégique et vont créer une technologie de batterie de pointe en appui à l'électrification à grande échelle de la gamme de modèles Mercedes-Benz. Le constructeur de voitures de luxe, dont le siège social est à Stuttgart, est en train d'accélérer sa stratégie « Electric First » (priorité à l'électricité) avec des cellules, des modules et des systèmes de batteries avancés, produits sans émission de CO2, fournis par CATL, un leader technologique dans le domaine des batteries lithium-ion. L'accord partenarial couvre toute la gamme des technologies de batteries, des cellules aux modules pour les voitures Mercedes-Benz, en passant par les systèmes de batteries complets pour les fourgonnettes Mercedes-Benz, dans des configurations technologiques innovatrices prometteuses. Cela comprend également la conception CTP (Cell-to-Pack ou cellule à bloc-batterie) de CATL, qui élimine les modules conventionnels et intègre les cellules directement dans la batterie.

« Nous entendons prendre la tête des technologies des batteries, c'est pourquoi nous faisons conjuguer notre propre expertise en termes de recherche et développement avec celle des partenaires audacieux », a déclaré Markus Schäfer, membre du Conseil de direction de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, responsable de la recherche du groupe Daimler et directeur de l'exploitation de Mercedes-Benz Cars. « Nous allons intégrer des systèmes de batteries de pointe pour créer des voitures de luxe avec une autonomie, une vitesse de charge, une sécurité et une durabilité exceptionnelles. La collaboration avec CATL nous verra accélérer notre transformation vers la neutralité carbone. Étant fournisseur majeur, CATL sera à même d'assurer la capacité des prochaines générations de nos produits EQ dans les années à venir. »

S'exprimant dans le même registre, Robin Zeng (Ph.D.), fondateur et PDG de CATL, a déclaré : « Mercedes-Benz est un partenaire spécial et important de CATL. Nous sommes très heureux d'élargir et d'améliorer encore notre partenariat au service du développement futur des deux parties. Mercedes a inventé la voiture il y a plus de 130 ans et sa technologie a bénéficié d'innombrables innovations. Cet acquis, allié à l'expertise de CATL dans le domaine des batteries, constituera une étape décisive dans les stratégies d'électrification des deux parties. Ensemble, en collaborant, nous allons développer et fournir des solutions fiables et compétitives pour promouvoir l'electromobilité dans le monde entier. »

Électrification de son portefeuille de modèles par des technologies de batteries innovantes

Les cellules de batterie, parce que leur chimie contribue grandement aux performances, à l'autonomie et à la durée de vie des véhicules électriques, sont au coeur de systèmes de batterie très complexes. Épaulée par son partenariat stratégique avec CATL, Mercedes-Benz fera progresser son développement des batteries lithium-ion actuelles et futures, les meilleures de leur catégorie. Déjà, les deux partenaires travaillent sur les batteries de prochaines générations qui seront introduites dans un certain nombre de véhicules au cours des prochaines années. L'objectif affiché est de raccourcir les cycles de développement, d'augmenter considérablement la plage d'autonomie des futures batteries grâce aux progrès de la densité énergétique et de réduire les temps de charge. Afin de rendre l'électrification encore plus attrayante aux yeux de la clientèle du segment du luxe, les objectifs affichés sont ambitieux. C'est-à-dire que, dans le cas de la berline de luxe EQS, qui sera livrée aux clients l'année prochaine, l'objectif de développement est une autonomie longue distance (autonomie WLTP) de plus de 700 km et un doublement de la vitesse de recharge par rapport aux modèles actuels. D'autre part, la Mercedes-Benz EQS sera également équipée de modules de cellules CATL.

« Daimler entend renforcer encore sa compétitivité mondiale et son efficacité en poursuivant, avec des partenaires forts et inventifs, notre future stratégie, y compris la mobilité électrique », a déclaré Hubertus Troska, membre du Conseil de direction de Daimler AG, responsable de la Chine élargie. « En Chine, nous avons établi au fil des ans une coopération étroite avec les principaux acteurs industriels et technologiques qui ont contribué non seulement à notre grand élan de croissance, mais aussi à l'efficacité de la production, des achats et de la R-D. Nous sommes heureux de pouvoir redynamiser notre coopération avec CATL, un fabricant chinois de batteries leader mondial, et entendons mieux intégrer ce partenariat dans notre stratégie de « Electric First » et de développement durable. Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra à Daimler de continuer à ravir nos clients par son leadership technologique et son innovation accélérée. »

Mercedes-Benz et CATL s'engagent à concevoir et à produire des batteries à la pointe de la qualité et des performances, l'empreinte étant la plus durable possible.

Produits de batterie issus d'une production neutre en carbone

Depuis l'annonce de son projet « Ambition 2039 », Mercedes-Benz, portée par sa vision à long terme, celle d'une nouvelle flotte de voitures particulières neutres sur le plan climatique, mène activement le passage à la neutralité carbone. Soucieux de minimiser l'empreinte carbone des générations de véhicules actuelles et futures, les partenaires se sont mis d'accord sur une production de batteries neutre en carbone. Pour ce faire, et à des fins de production, CATL utilisera de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne, solaire et hydraulique. Début 2020, Mercedes-Benz et CATL avaient déjà lancé un projet pilote conjoint en se fondant sur la technologie de la chaîne de blocs pour assurer la transparence sur les émissions de gaz nuisibles au climat et la proportion de matières secondaires le long de la chaîne d'approvisionnement des cellules de batterie. L'étape suivante consiste à réduire substantiellement la dépendance à l'égard de l'extraction des matières premières par le recyclage des batteries en fin de vie.

Zhou Jia, président de CATL, l'explique : « Dans le cadre de ce partenariat stratégique nouvellement établi, CATL s'engage pleinement en faveur des objectifs de développement durable de Mercedes-Benz AG, y compris « Ambition 2039 ». Cela comprend la production durable par des énergies renouvelables, l'empreinte carbone minimale en termes de logistique dans toute la chaîne d'approvisionnement et le respect de tous les aspects de la responsabilité sociale. CATL entend assurer une production de batteries neutre en carbone et maximiser la réduction du carbone dans la chaîne d'approvisionnement des batteries destinées à la prochaine génération de Mercedes-Benz EQ, à commencer par l'EQS. Je suis convaincu que ce partenariat va ouvrir aux deux sociétés de nouvelles possibilités pour créer une entreprise durable et accélérer la transition de notre industrie. »

Industrialisation d'une technologie clé en Allemagne

Le partenariat stratégique entre Mercedes-Benz et CATL se veut une accélération du développement et de l'industrialisation des technologies de batteries de pointe en Allemagne. Suite à la construction de l'usine de Thuringe, CATL développe en ce moment un système de service européen pour assurer à Mercedes-Benz des produits plus compétitifs, ainsi qu'un approvisionnement fluide. Mercedes-Benz pourra ainsi accroître encore le degré de localisation des achats et acheter à l'avenir des produits de batteries à l'usine CATL près d'Erfurt.

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un leader mondial du développement et de la fabrication de batteries lithium-ion, ses activités englobant la R-D, la fabrication et la vente de systèmes de batteries à l'usage des véhicules à énergie nouvelle et des systèmes de stockage d'énergie. En 2019, ses ventes de batteries pour véhicules électriques ont, en termes de volumes, atteint 40,25 GWh à l'échelle mondiale, ce qui en fait le leader mondial au tableau du volume de consommation annuelle de batteries pour VE (selon les données de SNE Research).

CATL, établie à Ningde, en Chine, comptait en 2019 plus de 26 000 employés dans le monde entier et dispose de filiales à Beijing, Liyang (province du Jiangsu), Xining (province du Qinghai) et Yibin (province du Sichuan), ainsi qu'à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon), Detroit (États-Unis) et Vancouver (Canada). En outre, la société possède et exploite des usines de fabrication de batteries dans les provinces du Fujian, du Jiangsu, du Qinghai et du Sichuan, tandis que son usine européenne située à Erfurt en Allemagne, sa première usine à l'étranger, est en cours de construction. En juin 2018, la société a été admise à la Bourse de Shenzhen sous le code 300750.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur http://www.catlbattery.com.

Mercedes-Benz AG en bref

Mercedes-Benz AG, chapeautée par le Conseil de direction que préside Ola Källenius, est responsable de l'activité de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans au niveau mondial et compte plus de 173 000 employés dans le monde entier. Portée vers le développement, la production et la vente de voitures particulières, d'utilitaires et de services, ses axes stratégiques, la société aspire en outre à devenir leader dans les domaines de la connectivité, de la conduite automatisée et des transmissions alternatives grâce à ses innovations tournées vers le monde de demain. Son portefeuille de produits comprend la marque Mercedes-Benz, avec les sous-marques Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes me, ainsi que la marque smart et la marque produit et technologie EQ dédiée à l'électromobilité. Mercedes-Benz AG, l'un des principaux constructeurs en importance de voitures particulières de luxe, a, en 2019, vendu près de 2,4 millions de voitures et plus de 438 000 utilitaires. Dans ses deux secteurs d'activité, Mercedes-Benz AG s'emploie à développer son réseau de production mondial et compte aujourd'hui plus de 40 sites, établis sur quatre continents, et s'engage par ailleurs à s'aligner sur les exigences requises pour répondre aux enjeux de la mobilité électrique. Dans le même temps, sur trois continents, la société élargit également son réseau mondial de production de batteries. Dans un secteur comme dans l'autre, les questions de durabilité jouent un rôle décisif. Pour Mercedes-Benz AG, la durabilité consiste à créer en permanence de la valeur pour toutes les parties prenantes : les clients, les employés, les investisseurs, les partenaires commerciaux et la société dans son ensemble. Dans cette optique, Mercedes-Benz AG se fonde sur la stratégie commerciale durable de Daimler selon laquelle la société, tenant compte de l'ensemble de la chaîne de valeur, assume la responsabilité des effets économiques, écologiques et sociaux de ses activités commerciales.

