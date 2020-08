Conduent Transportation achève la première phase de déploiement du système billettique nouvelle génération Flamand





La Flandre en Belgique sera la plus grande région d'Europe à disposer d'un système billettique acceptant les paiements sans contact à bord des bus et tramways

GUILHERAND-GRANGES, France, et FLORHAM PARK, N.J., le 6 août 2020 /CNW/ -- Conduent Transportation, une société de services et de solutions de Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT), a annoncé aujourd'hui la première phase de déploiement de son système billettique nouvelle génération, qui est désormais pleinement opérationnel sur le réseau de transport public De Lijn dans la Région Flamande, en Belgique. Le réseau De Lijn dessert une population d'environ 6,5 millions de Flamands.

« Le nouveau système de Conduent a permis à De Lijn de devenir le premier opérateur Belge à introduire le paiement sans contact au sein des transports publics et à offrir à nos clients une nouvelle option de paiement pratique et sure », a indiqué Roger Kesteloot, directeur général chez De Lijn.

Cette première phase de déploiement, dont la réalisation a demandé environ un an, permet l'utilisation de cartes bancaires sans contact selon le modèle 2 du Mass Transit Transaction. Le paiement sans contact cEMV (Europay, MasterCard et Visa sans contact) est possible à bord des tramways et des trambus, et sera déployé ultérieurement sur les bus. Jusqu'à 10 000 terminaux seront installés dans les bus et tramways de toute la Flandre pour accueillir le système. La Flandre sera la plus grande région d'Europe à disposer d'un système billettique acceptant les paiements sans contact à bord des bus et tramways.

« En nous appuyant sur l'expertise et la technologie de Conduent, nous avons été en mesure de mettre en oeuvre rapidement une solution innovante à grande échelle pour le système de transport public Flamand », s'est félicité Mark Brewer, President, Global Public Sector Solutions, Conduent. « Compte tenu des préoccupations sanitaires liées au COVID-19, les systèmes billettiques sans contact sont devenus un outil avantageux auquel les opérateurs de transport peuvent recourir pour aider à maintenir un environnement sûr pour leurs voyageurs ».

Conduent déploie ici son système billettique nouvelle génération ATLAS® Ops. Au cours de la deuxième phase du projet, Conduent et De Lijn s'attèleront à intégrer la fonctionnalité Account-Based (ABT) à la solution. Avec l'ABT, le titre de transport n'est plus stocké sur un appareil ou d'autres supports tels qu'un smartphone ou une carte à puce, mais dans le cloud. L'ABT permet à toute une série d'appareils ou de supports d'être reliés au compte du voyageur via le cloud, dans le back-office.

Conduent Transportation est un fournisseur de premier plan de solutions de transport automatisées et analytiques pour les établissements publics. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification et la gestion des routes (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voierie (parking) et des systèmes pour les transports en commun et la sécurité routière., Ces solutions permettent de rationaliser et de personnaliser les services aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent. L'entreprise aide ses clients du secteur des transports depuis plus de 50 ans et opère dans 27 pays.

