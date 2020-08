Fédération pour la paix universelle : le « Rassemblement de l'Espoir » en faveur de la paix, de la réconciliation et de la prospérité mutuelle ? Un million de participants en ligne





(Dimanche 9 août, 3h CET, heure d'Europe centrale)

Plus d'un million de personnes sont attendues ! Des dirigeants de premier rang présenteront leurs perspectives pour surmonter les grands défis mondiaux, comme la Covid-19, les conflits interraciaux, les problèmes environnementaux et le ralentissement économique. Parmi les intervenants figureront l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et S.E. Macky Sall, président du Sénégal. Hak Ja Han, cofondatrice de la FPU, prendra la parole pour diffuser un message d'espoir pour l'humanité.

Les leaders mondiaux prendront la parole au « Rassemblement de l'Espoir »

Malgré des progrès évidents et l'accumulation de richesses sans précédent, de profonds problèmes restent en suspens dans le monde. Cette situation est d'autant plus frappante dans le contexte d'initiatives de grandes organisations internationales publiques et privées pour maintenir la paix, résoudre les conflits et éradiquer la pauvreté.

Les différends territoriaux, religieux et ethniques, l'effondrement des valeurs familiales et une accumulation de problèmes environnementaux se propagent sur tous les continents. À cela s'ajoute la pandémie de COVID-19, qui a engendré un endettement économique considérable. Il semble que la situation ne peut être pire.

Ce sont toutes ces problématiques qui ont encouragé feu le révérend Sun Myung Moon et son épouse Hak Ja Han Moon à s'engager en faveur d'un monde meilleur. Leur vision : une famille humaine unie par l'amour de Dieu. Des décennies durant, ils ont prôné la philosophie de l'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles, qui nous incite à adopter le concept novateur d'un objectif de vie personnel passant par le bien-être d'autrui.

Pour souligner ces valeurs et aider à faire face aux problèmes connexes, la Fédération pour la paix universelle (une ONG dotée du statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations unies) organisera le dernier d'une série de sommets virtuels. Ce « Rassemblement de l'Espoir » débutera le dimanche 9 août 2020 à 9h40 (heure de Corée), avec pour thème officiel : « Un million de personnes prennent part au Rassemblement de l'Espoir pour la concrétisation d'un monde uni d'interdépendance, de prospérité commune et de valeurs universelles. »

« L'objectif de ces rassemblements est de jeter les bases d'une collaboration internationale et interreligieuse pour le bien commun de tous les peuples, déclare Thomas G. Walsh, président de la Fédération pour la paix universelle.

L'allocution de bienvenue sera donnée par Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations unies. Des messages de soutien seront ensuite présentés par des dignitaires internationaux. Entrecoupés de divertissements, les discours principaux seront prononcés par S.E. Macky Sall, Président du Sénégal ; S.E. Hun Sen, Premier ministre du Cambodge ; l'honorable Brigi Rafini, Premier ministre du Niger, et par d'autres dirigeants.

Enfin, Hak Ja Han Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle et organisatrice du Rassemblement, donnera son allocution pour clore les débats.

Le programme sera rediffusé sur le même lien à 16 h (heure de l'Europe centrale) pour ceux qui ne pourront pas le suivre pendant la nuit.

