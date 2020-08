La pandémie de COVID-19 va stimuler la croissance de l'industrie du sport électronique, selon Robert H. Xiao, chef de la direction de Perfect World





SHANGHAI, 4 août 2020 /CNW/ - Robert H. Xiao (Ph.D.), chef de la direction de Perfect World, lors d'un discours prononcé à la Conférence mondiale sur les sports électroniques 2020 (Global Esports Conference) qui a eu lieu à Pudong (Shanghai), le 1er août, a déclaré : « L'année dernière, Perfect World a prêté main-forte à la tenue des 9e Championnats internationaux DOTA2 (TI9) à Shanghai. Pour l'avenir, nous espérons nous associer au gouvernement ainsi qu'aux partenaires en amont et en aval de la chaîne industrielle pour promouvoir une collaboration et une situation mutuellement bénéfiques. »

Dans son discours, Xiao a soutenu que l'innovation technologique est le moteur de la croissance de l'industrie du sport électronique. C'est-à-dire que la 5G+, l'intelligence artificielle (IA) et la RV/AR devraient toutes apporter aux sports électroniques une forte valeur ajoutée en faisant naître un sentiment de participation et une expérience exaltante sans précédent, de quoi consolider les avantages des sports électroniques grâce à la fusion de la technologie Internet, du divertissement et des sports, attirer et cultiver plus de talents du sport électronique, perturber le modèle commercial actuel des sports électroniques et promouvoir le développement rapide de l'industrie.

Selon les données émanant du Comité d'édition des jeux de l'Association chinoise d'édition audio-vidéo et numérique, le marché chinois du sport électronique a généré des revenus réels de 71,936 milliards de yuans, revenus provenant des ventes au cours du premier semestre 2020, soit une augmentation de quelque 55 % par rapport à la même période de l'année précédente. La base d'abonnés aux sports électroniques en Chine a atteint 484 millions d'amateurs, soit une augmentation de près de 10 %. La Chine est devenue aujourd'hui le plus grand marché mondial des sports électroniques.

