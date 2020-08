Mondou amasse plus de 125 000 $ en dons lors de la 3e édition de la campagne Mondou Mondon au profit des refuges





MONTRÉAL, le 4 août 2020 /CNW Telbec/ - Mondou est très fière d'avoir récolté 125 000 $, au cours des dernières semaines, dans le cadre de la 3e édition de sa campagne Mondou Mondon au profit des refuges. Se déroulant du 2 au 29 juillet derniers, cette grande campagne de financement se tenait dans les 67 magasins Mondou du Québec, et en ligne au Mondou.com. Un grand total de 406 000 $ ont ainsi pu être remis aux refuges pour animaux au cours des trois dernières années, et ce, grâce à la générosité extraordinaire de la population et des clients de Mondou.

« Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont une fois de plus été fidèles au rendez-vous cette année, malgré le contexte exceptionnel engendré par la crise de la COVID-19. Grâce à vous, les refuges du Québec seront en mesure de poursuivre leur mission qui prend tout son sens durant l'été, alors que la période des déménagements engendre l'abandon de nombreux animaux de compagnie. Ayant à coeur le bien-être animal depuis plus de 80 ans, Mondou se fait un devoir de soutenir les refuges de différentes façons, tout au long de l'année, notamment en remettant annuellement un million de dollars en dons de nourriture à plus de 25 refuges, soit 12 000 kg par mois » commente Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

DES DONS DESTINÉS À PLUS DE 36 REFUGES RÉPARTIS PARTOUT AU QUÉBEC

Les sommes amassées seront redistribuées à plusieurs refuges répartis partout au Québec, notamment dans les régions du Grand Montréal, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Mauricie, de Québec, de la Beauce et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Afin d'aider le plus grand nombre d'animaux possible, Mondou s'est engagée à soutenir une vingtaine de refuges de petite taille, en plus de financer une douzaine de projets d'envergure dans de grands refuges partenaires. Les dons recueillis serviront notamment à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux pour les gens à faibles revenus, à l'achat d'équipement et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu'à l'organisation d'événements de micropuçage et d'adoption.

Pour cette 3e édition de la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, le public était convié à contribuer de différentes façons : en se procurant le carnet de notes illustré par Laurent Pinabel (vendu au coût de 8,99 $ plus taxes), en achetant le bracelet à l'effigie de la campagne Mondou Mondon (au montant de 5,00 $) ou encore en faisant des dons de 5 $, 10 $, 20 $ ou plus à la caisse, en magasin, ou en ligne.

UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE DE COEUR DEPUIS 1938

Depuis sa fondation, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal et la communauté. Ce printemps, dans le contexte de la crise de la COVID-19, l'entreprise familiale québécoise a remis une somme de 110 000 $ en produits et cartes-cadeaux aux organismes Moisson ainsi qu'aux refuges pour animaux abandonnés de plusieurs régions du Québec. Par ce geste, Mondou tenait à venir en aide aux propriétaires d'animaux en difficulté et ainsi éviter que ceux-ci soient contraints d'abandonner leur animal pour des raisons financières.

Afin de donner une seconde chance aux animaux voués à l'euthanasie, Mondou a aussi inauguré, l'an dernier, deux Zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme et Anjou. À ce jour, plus de 300 chats ont été jumelés et ont ainsi pu trouver une nouvelle famille, dans un contexte de surpopulation des refuges. Cette initiative s'inscrit au coeur des valeurs de Mondou qui refuse de vendre des animaux dans ses magasins afin d'encourager l'adoption responsable.

Mondou organise par ailleurs la populaire campagne annuelle Mondou Mondon au profit de la Fondation MIRA qui a permis d'amasser 1,6 million de dollars en 5 ans.

Mondou profite de l'occasion pour saluer l'implication et la générosité de tous ses clients, ses employés et ses partenaires qui ont contribué au succès de la campagne Mondou Mondon au profit des refuges!

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 67, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 700 à travers le Québec. Au coeur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

