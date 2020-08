Shanghai Electric obtient le contrat d'ingénierie, de construction et d'approvisionnement pour la 5e phase du projet d'aménagement du parc solaire de Dubaï





SHANGHAI, 3 août 2020 /CNW/ - Shanghai Electric Group a été nommé par la société ACWA Power de l'Arabie saoudite comme fournisseur d'ingénierie, de construction et d'approvisionnement (EPC) pour la mise en oeuvre de la cinquième phase du projet de parc solaire Mohammed Bin Rashid Al Maktoum de Dubaï, dont la capacité est de 900 MW. Zheng Jianhua, président du conseil de Shanghai Electric Group, et Muhammed Abunayyan, président du conseil d'ACWA Power, ont signé une entente de coopération lors d'une cérémonie virtuelle tenue à cette fin le 28 juillet.

Ce parc solaire représente la plus vaste centrale solaire établie sur un site unique de tout le Moyen-Orient. Comprenant des technologies photovoltaïques et de concentration d'énergie solaire, cet ouvrage disposera d'une capacité globale d'environ 5 GW une fois achevé.

Les deux groupes ont collaboré dans le cadre du projet CSP (Concentrated Solar Power) de 700 MW et de l'initiative à énergie solaire photovoltaïque de 250 MW, lesquels forment la quatrième phase du parc solaire. Shanghai Electric Group a travaillé avec ACWA Power pour préparer le dossier de candidature à l'appel d'offres visant la dernière phase de 900 MW. Son offre a été retenue.

L'industrie mondiale de l'énergie solaire est en plein essor depuis quelques années. Comme en témoigne la nouvelle étape de ce partenariat, Shanghai Electric Group a cristallisé son expansion dans le secteur des énergies nouvelles au Moyen-Orient et l'entreprise prévoit poursuivre son développement sur l'ensemble de la planète.

« Les sociétés ACWA Power et Shanghai Electric sont toutes deux reconnues comme des joueurs importants du secteur énergétique international. La signature du contrat visant l'aménagement du parc solaire de 900 MW est un autre jalon dans l'histoire collaborative de ce duo. J'espère que la future usine sera un autre point de référence dans la région et dans le monde entier », a déclaré Zheng lors de la cérémonie.

Abunayyan a indiqué lors de l'événement que depuis le début du partenariat en 2008, ACWA Power et Shanghai Electric Group ont réalisé beaucoup de percées, montrant aux autres pays de la planète que le Groupe est un partenaire fiable et réputé. « Alors que nous procédons rapidement à l'implantation, la signature du contrat d'ingénierie, de construction et d'approvisionnement unissant ACWA Power et Shanghai Electric pour la cinquième phase du projet d'aménagement du parc solaire représente un tournant décisif de la coopération entre les deux sociétés », affirme Abunayyan. Il ajoute que le Groupe injectera davantage de technologies novatrices au plus récent projet et créera plus de valeur qu'auparavant.

Le parc solaire Mohammed Bin Rashid Al Maktoum sera un pilier essentiel de l'application de la stratégie d'énergie propre de Dubaï (Dubai Clean Energy Strategy 2050), qui vise à faire passer à 75 pour cent la proportion totale d'énergie propre produite à Dubaï d'ici 2050. L'ouvrage sert de référence pour le reste de la planète en tirant parti d'un modèle de partenariat public-privé (PPP) et en mettant de l'avant des chantiers de grande envergure à des coûts concurrentiels.

