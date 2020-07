BYD lance sa berline électrique de luxe Han EV en Europe





La berline emblématique du constructeur automobile chinois fait tourner les têtes en Europe

STUTTGART, Allemagne, 31 juillet 2020 /PRNewswire/ -- BYD Auto Co., Ltd. (SEHK : 1211, SZSE : 002594), le plus grand constructeur automobile chinois de véhicules électriques, a présenté sa berline de luxe très attendue, la Han EV, à l'occasion d'un roadshow à Stuttgart, en Allemagne.

Alors que de nombreux consommateurs allemands connaissent mal les marques automobiles chinoises, la superbe allure de la Han EV a suscité beaucoup d'attention, obtenant des éloges pour son design remarquable, son expérience de conduite exceptionnelle et sa présence imposante.

La Han EV sera une nouvelle vitrine qui permettra aux consommateurs européens de découvrir les automobiles chinoises sous un nouveau jour.

La Han EV est le premier modèle produit en série équipé de la nouvelle batterie à lames de BYD, une technologie révolutionnaire qui témoigne des capacités de recherche et de développement de la société et de son objectif visant à redéfinir les normes de sécurité pour l'ensemble du secteur. La batterie à lames utilise des cellules individuelles qui sont agencées en réseau et sont ensuite insérées dans un bloc-batterie, améliorant l'utilisation de l'espace de plus de 50 % par rapport aux batteries conventionnelles. La version longue portée de la Han a une autonomie certifiée par le NEDC de 605 kilomètres.

Équipée du système de freinage intégré IPB de Bosch, la version 4 roues motrices haute performance de la berline affiche une distance de freinage de 100 à 0 km/h de 32,8 mètres, un record mondial. Le module de contrôle du moteur MOSFET en carbure de silicium, très efficace, permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Dans le cadre de tests de manoeuvres d'évitement, la Han EV a fait preuve d'une agilité et d'une stabilité à toute épreuve avec une vitesse de pointe de 80 km/h, rendue possible par son programme de stabilité électronique. Véritable fleuron des véhicules électriques hautement intelligents, la Han EV est également équipée de DiPilot, le système d'aide à la conduite intelligente de BYD. L'assistant à la conduite DiDAS, l'un des principaux sous-systèmes de DiPilot, est conforme au niveau 2.5 de la norme de conduite autonome SAE.

Depuis sa création il y a 25 ans, BYD s'est forgé une solide réputation en matière de recherche et développement et de coopération internationale, améliorant sans cesse les normes internationales relatives aux technologies et aux produits des nouveaux véhicules électriques. BYD a créé une chaîne d'approvisionnement de premier ordre et a recruté certains des meilleurs talents du monde afin de fabriquer de meilleures automobiles pour tous. Animée par une vision globale, une équipe de design de haut vol dirigée par Wolfgang Josef Egger, Juan Manuel Lopez et Michele Domenico Jauch a créé le langage de conception Dragon Face pour l'intérieur et l'extérieur de la voiture, perfectionnant ainsi une esthétique unique aux voitures chinoises.

BYD a lancé la Han EV en Europe le 13 mai. La Han EV capture l'esprit et l'essence de la culture chinoise en mettant en valeur le savoir-faire technologique du constructeur automobile chinois, tout en fusionnant des éléments traditionnels et inspirés du dragon avec une esthétique moderne et innovante.

À propos de BYD

BYD Company Ltd. est l'une des plus grandes entreprises privées de Chine. Depuis sa création en 1995, la société a rapidement développé une solide expertise dans le domaine des piles rechargeables et est devenue un défenseur acharné du développement durable, en développant avec succès ses solutions d'énergie renouvelable dans le monde entier, avec des opérations dans plus de 50 pays et régions. Sa création d'un écosystème énergétique à zéro émission ? comprenant une production d'énergie solaire abordable, un stockage d'énergie fiable et un transport électrifié de pointe ? en a fait un leader du secteur de l'énergie et du transport. BYD est cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen. Vous trouverez de plus amples informations sur la société à l'adresse www.byd.com.

