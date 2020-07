Le secteur de la construction résiste bien pendant la pandémie, selon le Livre bleu de BMO





MONTRÉAL, le 31 juill. 2020 /CNW/ - L'activité de construction a relativement bien résisté pendant la pandémie - sauf une brève période d'arrêt dans certaines régions du Canada en avril - car elle a largement pu continuer à fonctionner à presque pleine capacité, selon les perspectives du secteur publiées dans le Livre bleu de BMO.

Publié par les Études économiques de BMO et par les Services bancaires aux entreprises de BMO, le Livre bleu de BMO combine le savoir-faire des économistes de BMO avec de l'information sur les conjonctures économiques nationale et provinciales obtenue par les conseillers des Services bancaires aux entreprises de BMO auprès des entreprises locales. Cette édition présente également les perspectives de cinq secteurs clés de l'économie canadienne : la technologie, l'agriculture, l'énergie, le secteur manufacturier et la construction.

Le rapport note que la construction résidentielle restera solide à court terme, avec un rebond des mises en chantier à 215 000 unités en 2021, contre 195 000 en 2020. « La moyenne des deux années ne marque qu'un léger recul par rapport à l'activité de construction de logements des dernières années », a déclaré Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier.

La construction non résidentielle devrait rester mixte. « Dans le secteur pétrolier, la construction restera probablement assez modérée étant donné le contexte des prix du pétrole, et la construction de bureaux et de commerces de détail sera également faible, a fait observer M. Porter. Cependant, les investissements dans les infrastructures du secteur public devraient rester solides, en particulier si les budgets fédéral et provinciaux se concentrent sur la relance post-COVID. Certaines provinces ont déjà laissé entendre qu'elles envisageaient de faire progresser les programmes de dépenses en capital pour soutenir la croissance économique. »

On peut télécharger le Livre bleu de BMO à l'adresse https://economics.bmo.com/media/pdf/7c2cc5ed-f42e-402a-bcd5-3c0ce82291aa.pdf (disponible en anglais seulement). La version française est disponible sur demande.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 987 milliards de dollars au 30 avril 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 31 juillet 2020 à 14:41 et diffusé par :