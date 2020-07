Route 133, à Saint-Mathias-sur-Richelieu - Début d'un chantier d'asphaltage sur le chemin des Patriotes Nord à Saint-Mathias-sur-Richelieu





LONGUEUIL, QC, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'une section de la route 133 située à Saint-Mathias-sur-Richelieu, entre le chemin des Épinettes et la limite de la Ville d'Otterburn Park, sera réasphaltée. Le chantier débutera le 10 août et se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les travaux se feront de jour et la circulation locale restera possible en tout temps.

Horaire de travail et gestion de la circulation

Lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h

Les samedis et les dimanches, des travaux pourraient avoir lieu entre 8 h et 18 h

Route 133 (chemin des Patriotes Nord), entre le chemin des Épinettes et la Ville d'Otterburn Park

Circulation par alternance assurée par des signaleurs, dans la zone où se déroulent les travaux et uniquement selon l'horaire présenté.

L'accès aux résidences et aux commerces sera possible en tout temps.



La vitesse maximale permise sera réduite à l'approche du chantier.

Des travaux préparatoires auront lieu avant le 10 août, mais aucune entrave majeure ne sera requise. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger.

Afin de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

