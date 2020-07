Le Fonds de revenu Noranda présente ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2020





TORONTO, 29 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020. À moins d'indication contraire, tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont en dollars américains.



Faits saillants du deuxième trimestre de 2020

Dès le début de la pandémie de COVID?19, l'affinerie a été désignée comme un service essentiel en raison de ses activités de fabrication prioritaires, et ses activités se sont poursuivies. De nombreuses précautions visant à limiter la propagation de la COVID?19 et à protéger la santé des employés et des sous?traitants ont été mises en place sur les lieux, conformément aux directives émises par les autorités de santé publique.

Le Fonds a inscrit une perte avant impôts de 20,5 M$ au deuxième trimestre de 2020, alors qu'il avait subi une perte avant impôts de 0,9 M$ au deuxième trimestre de 2019.

Le BAIIA ajusté 1 s'est établi à 9,7 M$ au deuxième trimestre de 2020, contre (7,5) M$ au deuxième trimestre de 2019.

s'est établi à 9,7 M$ au deuxième trimestre de 2020, contre (7,5) M$ au deuxième trimestre de 2019. La production de zinc a augmenté de 8 %, passant de 62 226 tonnes au deuxième trimestre de 2019 à 66 993 tonnes au trimestre considéré.

Les ventes de zinc affichent une hausse de 8 %, passant de 62 233 tonnes au deuxième trimestre de 2019 à 66 992 tonnes au trimestre considéré.

Les ventes d'acide sulfurique se sont établies à 104 282 tonnes au deuxième trimestre de 2020, en hausse par rapport à 93 661 tonnes au deuxième trimestre de 2019.

Après la clôture du trimestre, le Fonds a annoncé la conclusion d'une entente de flux de zinc avec BaseCore Metals LP (« BaseCore »), dont le produit tiré servira à financer des investissements stratégiques à long terme dans l'affinerie en vue d'améliorer son efficience et sa capacité de production.

« Nos activités sont demeurées stables durant le deuxième trimestre de 2020 et nos équipes ont relevé avec brio les défis liés à la pandémie de COVID?19 et aux températures plus élevées qu'à la normale. Par conséquent, nous prévoyons toujours atteindre les volumes de production et de ventes prévus pour l'exercice 2020 », souligne Liana Centomo, chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds.

« Nos résultats financiers du deuxième trimestre ont subi l'incidence défavorable de la baisse des prix du zinc et de l'acide sulfurique découlant du ralentissement économique mondial et des incertitudes persistantes attribuables à la pandémie, a ajouté Mme Centomo. Nous ne nous attendons pas à une remontée importante des prix du zinc ni des frais de traitement pour le reste de l'exercice. Nous continuons néanmoins à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir assurer une exploitation efficace et un environnement sécuritaire pour nos employés et nos sous-traitants afin de nous assurer d'être en bonne position pour la reprise. »

« Après la clôture du trimestre, nous avons eu le plaisir d'annoncer que le Fonds avait conclu une entente de financement de flux à long terme avec BaseCore qui nous permettra d'améliorer la structure de notre capital tout en effectuant des investissements stratégiques dans notre affinerie. Ces investissements accroîtront notre efficience opérationnelle et notre capacité de production et, en définitive, amélioreront notre rentabilité à long terme et assureront notre position dominante en Amérique du Nord à titre de producteur de zinc affiné à faibles coûts. Nous comptons entreprendre ces projets stratégiques tout en maintenant nos niveaux de production actuels et en respectant les mesures de prévention mises en place en raison de la COVID?19 », a conclu Mme Centomo.



Résultats financiers et résultats d'exploitation du deuxième trimestre de 2020

Le Fonds a inscrit une perte avant impôts sur le résultat de 20,5 M$ au cours du trimestre clos le 30 juin 2020, comparativement à une perte avant impôt sur le résultat de 0,9 M$ pour le même trimestre, un an plus tôt.

Les produits nets du trimestre clos le 30 juin 2020 se sont établis à 28,6 M$, contre 48,6 M$ en 2019. Pour le trimestre clos le 30 juin 2020, les dispositions au titre des prix provisoires ont eu une incidence défavorable de 1,6 M$ sur les produits nets, comparativement à une incidence favorable de 2,0 M$ sur les produits nets au trimestre correspondant de 2019. La diminution ou l'augmentation de la marge sur stocks, déduction faite de l'incidence des prix provisoires, est respectivement soustraite ou rajoutée dans le calcul des produits nets ajustés. L'augmentation de 18,2 M$ de la marge sur stocks pour le trimestre a découlé d'une hausse du prix du zinc à la fin du trimestre, contre une diminution de 12,1 M$ de la marge sur stocks pour le trimestre correspondant de 2019. Cette marge s'inversera si les prix du zinc diminuent ou sera réalisée à mesure que les stocks sont utilisés.

Les produits nets ajustés2 se sont établis à 48,4 M$ en 2020, contre 35,2 M$ en 2019. L'augmentation des produits nets ajustés au deuxième trimestre de 2020 rend compte de l'amélioration des conditions du marché à l'égard du concentré et de la hausse des volumes comparativement au deuxième trimestre de 2019. Les quantités supérieures d'impuretés et les travaux d'entretien non planifiés ont eu une incidence défavorable sur les volumes traités en 2019. Le deuxième trimestre de 2020 a subi les conséquences de la baisse des prix du zinc à la LME et de celle des prix de l'acide sulfurique comparativement à la période correspondante de 2019.

Le BAIIA ajusté du trimestre clos le 30 juin 2020 s'est établi à 9,7 M$, contre (7,5) M$ en 2019. L'augmentation du BAIIA ajusté en 2020 rend compte de l'amélioration des conditions du marché à l'égard du concentré et de la hausse des volumes par rapport à 2019. Les quantités supérieures d'impuretés et les travaux d'entretien non planifiés ont eu une incidence défavorable sur les volumes traités en 2019. Le BAIIA ajusté de 2020 a également subi les conséquences de la baisse des prix du zinc à la LME et de celle des prix de l'acide sulfurique, qui sont passés de 66 $ par tonne au deuxième trimestre de 2019 à 43 $ par tonne. Les livraisons d'acide sulfurique ont été supérieures à la production, ce qui a réduit les niveaux des stocks.

Les coûts de production avant la variation des stocks se sont établis à 33,7 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2020, soit 4,7 M$ de moins que les 38,4 M$ comptabilisés pour le trimestre correspondant de 2019. Cette baisse est attribuable à la diminution des coûts de l'énergie découlant de la hausse des remises sur l'électricité et de la diminution des fournitures d'exploitation découlant de travaux d'entretien non planifiés au deuxième trimestre de 2019 et d'une utilisation moindre de réactifs par rapport à 2019.

Les coûts de production unitaires3 se sont chiffrés à 503 $ par tonne pour le trimestre clos le 30 juin 2020, comparativement à 617 $ par tonne au trimestre correspondant de 2019.

Pour le trimestre clos le 30 juin 2020, les sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation ont totalisé 17,4 M$, ce qui tient compte de l'incidence négative d'une augmentation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement de 29,9 M$ attribuable à une réduction des dettes fournisseurs et à une hausse des stocks, lesquelles ont été partiellement contrebalancées par une diminution des créances clients. Au cours du trimestre correspondant de 2019, les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation s'étaient établies à 7,2 M$, avantagées par une diminution de 20,0 M$ des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement attribuable à une baisse des créances clients et des stocks, contrebalancée en partie par une diminution des dettes fournisseurs.

Au 30 juin 2020, la dette du Fonds se chiffrait à 156,7 M$, en hausse par rapport à 136,0 M$ à la fin de décembre 2019. La trésorerie du Fonds se chiffrait à 1,6 M$ au 30 juin 2020, en hausse comparativement à 1,1 M$ au 31 décembre 2019. L'augmentation de la dette découle des flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation au cours de la période.

Entente de flux conclue avec BaseCore et investissements dans l'affinerie

Après la clôture du trimestre, le Fonds annonçait la conclusion d'une entente de flux définitive avec BaseCore. BaseCore versera une contrepartie en trésorerie de 40 M$ au titre du flux alors que le Fonds livrera à BaseCore des bons de souscription de zinc à la LME correspondant à 1,00 % du zinc traité et affiné sortant de l'affinerie au plus tard i) le 30 juin 2030 ou ii) lorsque 68 millions de livres de zinc auront été livrées au terme des bons de souscription de zinc à la LME. Le produit servira à améliorer les procédés de filtration et de refroidissement de l'affinerie en vue de soutenir la croissance de la capacité de production de zinc (les « projets d'expansion ») et les besoins généraux.



Conformément à la stratégie à long terme du Fonds visant à réduire les coûts de production unitaires et à augmenter la rentabilité, le Fonds va de l'avant avec l'installation de filtres à bande sans fin supplémentaires et de matériel connexe afin d'augmenter la capacité de filtration, ainsi que de deux tours de refroidissement afin d'améliorer la capacité de refroidissement pendant les mois d'été. Le coût des projets d'expansion est estimé à 32 M$, et la mise en service est prévue pour le premier trimestre de 2022. Une fois mis en service, les projets d'expansion permettront à l'affinerie de maintenir ses niveaux de production actuels et d'accroître sa production de zinc d'environ 20 000 tonnes par année. En supposant que le prix du zinc s'établit à 2 300 $ la tonne, que les frais de traitement se chiffrent à 200 $ par tonne de concentré et que les coûts de production et les produits tirés des sous?produits sont ajustés pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation des volumes de production, ces investissements devraient fournir un taux de rendement interne d'environ 30 %. Les projets d'expansion sont pris en compte dans la récente demande approuvée dans le cadre du programme du gouvernement québécois de réduction maximale de 20 % des tarifs d'électricité pour les entreprises bénéficiant du tarif « L », et ils généreront des réductions de tarifs correspondant à environ 16 mois de réduction.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture d'usage et sa conclusion est prévue d'ici le 31 juillet 2020. Pour en savoir davantage sur les modalités du flux et les projets d'expansion, veuillez consulter le communiqué de presse publié le 27 juillet 2020.

Conséquences potentielles de la COVID-19

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une pandémie de nouveau coronavirus (COVID?19) le 11 mars 2020. Les grands enjeux sanitaires et les pandémies, comme celle de la COVID?19, peuvent nuire à l'économie à l'échelle nationale et internationale, au commerce mondial et à l'activité commerciale, ce qui pourrait ralentir l'activité économique de façon généralisée ou marquée.

En raison de la COVID?19, de nombreuses entreprises et des gouvernements locaux et nationaux ont pris des mesures, telles que des fermetures, des quarantaines, des annulations et des restrictions de voyage. Même si des coûts supplémentaires ont été engagés en raison de la pandémie, les conséquences sur notre chaîne d'approvisionnement n'ont pas donné lieu à une réduction de la production, et la vente et la livraison de zinc n'ont pas été touchées de manière significative. Les responsables gouvernementaux ont récemment commencé à lever les restrictions, et certains territoires ont connu une hausse des cas, ce qui pourrait entraîner la remise en place des restrictions précédentes. Le Fonds peut subir des pertes ou engager des frais découlant de ces événements hors de son contrôle malgré le maintien de mesures à l'affinerie. Compte tenu de la nature évolutive et dynamique de la COVID?19, il est difficile de prévoir l'importance ou la gravité de la pandémie, notamment sur les activités du Fonds, l'exploitation de celui-ci et le marché sur lequel sont négociés ses titres. Le Fonds a des plans d'urgence pour faire face à divers scénarios possibles, entre autres pour s'assurer d'avoir accès à des ressources adéquates sur tous les plans : la main?d'oeuvre, les fournitures, la logistique et le concentré.

Perspectives du Fonds

Selon Wood Mackenzie, les frais de traitement au comptant indicatifs sur le concentré importé de la Chine sont passés de 305 $ la tonne en décembre 2019 à 265 $ la tonne en mars 2020. Ils ont par la suite poursuivi leur baisse pour atteindre 163 $ la tonne en mai puis ont augmenté légèrement en juin 2020 pour atteindre 170 $.

L'interruption généralisée de l'économie à l'échelle mondiale et l'incertitude causées par la pandémie de COVID?19 ont fait reculer les prix du zinc pendant toute l'année. Wood Mackenzie a fait état de baisses dans l'approvisionnement en concentré et d'une réduction de la consommation de zinc affiné; par contre, la production de zinc affiné devrait afficher une croissance de 5 % en 2020 par rapport à l'exercice précédent. Ces conditions de marché devraient donner lieu à des hausses limitées des prix du zinc et des frais de traitement en 2020. Les remontées en 2021 et par la suite dépendront de la reprise économique et de l'effet durable de la pandémie, notamment d'une possible deuxième vague.

Compte tenu de la nature évolutive et dynamique de la COVID?19, il est difficile de prévoir l'importance ou la gravité de la pandémie sur les activités du Fonds, l'exploitation de celui-ci et le marché sur lequel sont négociés ses titres.

Estimations concernant la production et les ventes pour 2020

Les estimations du Fonds concernant la production et les ventes de zinc pour 2020 demeurent de 260 000 à 270 000 tonnes. La capacité du Fonds à atteindre ces cibles est assujettie à divers risques, incertitudes et hypothèses, dont certains sont présentés à la rubrique « Énoncés prospectifs ».



Qualité et disponibilité du concentré de zinc

À l'échelle mondiale, la qualité du concentré de zinc a diminué en ce qui concerne la teneur plus faible en zinc et le niveau d'impuretés plus important. Pour les affineries, cette baisse de qualité accroît la quantité de résidus à traiter par tonne de zinc produite. Le Fonds cherche continuellement à optimiser ses installations existantes. Malgré les améliorations, la section réservée au traitement des résidus fonctionne à plein rendement. Deux filtres à bande sans fin seront ajoutés à la section dans le cadre des projets d'expansion financés par l'entente de flux conclue avec BaseCore et devraient améliorer la capacité de production et l'ensemble de la rentabilité.

La livraison irrégulière d'importantes quantités de concentré outremer et la nécessité de combiner différentes qualités de sources d'approvisionnement pour maximiser la production de l'affinerie se traduisent par des niveaux de stocks de concentré variables. Les variations de la qualité et de la combinaison des sources d'approvisionnement pourraient avoir une incidence sur la production et le niveau des stocks.

La production des mines locales a été supérieure aux attentes au cours du trimestre, ce qui a été favorable aux affineries en termes de production de zinc. Au cours du trimestre, le Fonds a obtenu un titre sur un important lot d'oxyde de zinc, ce qui a eu pour effet d'accroître le niveau des stocks, mais fournira les fonds requis pour garantir la disponibilité de la charge d'alimentation de teneur élevée en zinc. La quantité et la qualité de concentré que possède actuellement le Fonds réduiront le risque de rupture d'approvisionnement ou de concentré de qualité sous-optimale, ce qui nous permettra d'optimiser la production de zinc et la rentabilité.

Les lecteurs sont prévenus que le résumé contenu dans le présent communiqué de presse contient des informations limitées. Il ne s'agit pas d'une source d'information appropriée pour les lecteurs qui n'ont pas une bonne connaissance du Fonds. En aucun cas, le communiqué de presse n'est un substitut des états financiers consolidés et du rapport de gestion, car des informations essentielles à une prise de décision éclairée pourraient échapper à un lecteur qui ne s'appuie que sur le présent résumé.

Énoncés prospectifs

Certaines des informations figurant dans le présent communiqué de presse, notamment des énoncés relatifs à la production et aux ventes du Fonds, à ses plans d'affaires futurs et à l'exploitation de l'affinerie, les obligations et passifs futurs du Fonds (y compris les dépenses d'investissement), la capacité du Fonds de poursuivre ses activités de façon rentable, la dépendance à l'égard de l'approvisionnement continu en concentré de zinc et la concurrence à cet égard, la capacité de l'affinerie de traiter une source d'approvisionnement de qualité plus variée, les prévisions à l'égard des tendances de l'offre et de la demande de concentré de zinc, la capacité de fonderie, l'offre et la demande d'acide sulfurique, les frais de traitement du concentré de zinc, les prévisions au sujet des résultats financiers et résultats d'exploitation du Fonds, les distributions aux porteurs de parts, l'étendue, le calendrier et la réalisation des projets d'expansion, l'incidence des projets d'expansion sur les activités de l'affinerie, les résultats financiers et résultats d'exploitation du Fonds et la date de clôture prévue du flux sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes comme « planifie de », « vise », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « il est possible que », « est en situation de », « estime », « a l'intention de », « suppose », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « estime que », « croit » ou des variantes de ces termes ou expressions selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient », « pourront », « seront » ou « seront prises », « surviendront » ou « se matérialiseront ». Les énoncés contenant de l'information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard d'événements futurs.

L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que jugées raisonnables à la date de ce communiqué de presse, sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs connus et inconnus en conséquence desquels les résultats, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations réelles pourraient différer de façon importante de ceux qui sont énoncés ou sous?entendus dans l'information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle du Fonds datée du 30 mars 2020 et portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que dans les autres documents réglementaires du Fonds disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne représentent pas une liste exhaustive de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur le Fonds; toutefois, ils devraient être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes. Les énoncés renfermant de l'information prospective qui figurent dans ce communiqué de presse sont valables uniquement en date du présent communiqué de presse, et le Fonds décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l'information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous?tendent afin de tenir compte de faits nouveaux ou d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse : wwww.fondsderevenunoranda.com .

Principaux inducteurs de rendement

Le tableau suivant présente un sommaire du rendement des principaux inducteurs du Fonds :

Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin 2020 2019 2020 2019 Concentré et zinc secondaire affinés (en tonnes) 123 273 122 928 258 142 255 520 Teneur en zinc (%) 53,0 52,3 53,0 52,3 Récupération de zinc (%) 97,0 96,5 96,9 96,4 Production de zinc (en tonnes) 66 993 62 226 134 418 126 880 Ventes de zinc (en tonnes) 66 992 62 233 135 051 126 879 Prix du zinc obtenu ($ US la livre) 0,96 1,32 1,00 1,31 Prix moyen du zinc à la LME ($ US la livre) 0,89 1,25 0,93 1,24 Produits tirés des sous-produits (en millions de dollars) 4,1 8,4 10,8 16,0 Production de gâteaux de cuivre (en tonnes) 565 614 1 309 1 382 Ventes de gâteaux de cuivre (en tonnes) 494 676 914 1 219 Production d'acide sulfurique (en tonnes) 93 575 95 152 197 953 192 473 Ventes d'acide sulfurique (en tonnes) 104 282 93 661 202 162 184 590 Prix moyen du cuivre à la LME ($ US la livre) 2,42 2,77 2,49 2,80 Prix à marge garantie de l'acide sulfurique ($ US la tonne) 26 70 43 66 Taux de change moyen $ CA/$ US 0,72 0,75 0,73 0,75 * 1 tonne = 2 204,62 livres

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES ET INFORMATIONS SUR L'EXPLOITATION



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin (en milliers de dollars) 2020 2019 2020 2019 Informations des états du résultat global Produits nets 161 439 179 696 337 217 366 591 Coûts d'achat des matières premières 102 857 160 598 243 035 298 067 Perte (profit) sur les instruments financiers dérivés 29 935 (29 511 ) 9 028 740 Produits nets, moins les coûts d'achat des matières premières et la perte (le profit) sur les instruments financiers dérivés 28 647 48 609 85 154 67 784 Autres charges : Production 34 480 37 865 67 900 70 270 Frais de vente et frais administratifs 4 844 4 140 9 193 7 896 (Profit) perte de change (48 ) 393 (842 ) 448 Amortissement des immobilisations corporelles 3 733 3 784 7 399 7 581 Charge au titre de l'obligation de réhabilitation 3 679 1 100 5 812 1 687 Résultat avant charges financières et impôts sur le résultat (18 041 ) 1 327 (4 308 ) (20 098 ) Charges financières, montant net 2 433 2 225 4 649 3 883 Résultat avant impôts sur le résultat (20 474 ) (898 ) (8 957 ) (23 981 ) (Recouvrement) charge d'impôt exigible et différé (5 941 ) (873 ) 342 (4 829 ) Résultat attribuable aux porteurs de parts et à la participation ne donnant pas le contrôle (14 533 ) (25 ) (9 299 ) (19 152 ) Distributions aux porteurs de parts ? déduction faite du recouvrement d'impôt - - - - Diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts et à la participation ne donnant pas le contrôle (14 533 ) (25 ) (9 299 ) (19 152 ) Autres éléments du résultat global (7 635 ) (2 814 ) (4 606 ) (3 913 ) Résultat global (22 168 ) (2 839 ) (13 905 ) (23 065 ) Informations des états de la situation financière 30 juin 2020 31 déc. 2019 Trésorerie 1 579 1 082 Stocks 199 629 157 975 Créances clients 104 109 144 157 Impôts sur le résultat à recevoir 5 740 4 187 Immobilisations corporelles 114 643 113 776 Total de l'actif 437 322 437 779 Dettes fournisseurs et charges à payer 75 674 96 286 Produits différés 1 963 879 Facilité de crédit renouvelable garantie par des actifs 156 744 136 019 Total des passifs, à l'exclusion des actifs nets attribuables aux porteurs de parts 282 688 269 240 Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin Informations des tableaux des flux de trésorerie 2020 2019 2020 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant les distributions au comptant et la variation nette des éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement 12 591 (12 851 ) 32 045 (9 626 ) Distributions au comptant - - (1 155 ) (1 099 ) Variation nette des éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement (29 947 ) 20 040 (39 615 ) 25 381 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (17 356 ) 7 189 (8 725 ) 14 656 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (4 211 ) (3 823 ) (11 503 ) (8 597 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 22 231 (1 594 ) 20 725 (4 878 ) Augmentation nette de la trésorerie 664 1 772 497 1 181

1 Le BAIIA ajusté est utilisé par le Fonds comme une indication des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue selon les Normes internationales d'information financière et, par conséquent, il est peu probable que la méthode utilisée par le Fonds pour le calcul du BAIIA ajusté soit comparable aux méthodes utilisées par d'autres entités. Le BAIIA ajusté est calculé en prenant le résultat avant les charges financières et impôts sur le résultat et en l'ajustant pour tenir compte de tous les éléments sans effet sur la trésorerie, comme l'amortissement, le profit ou la perte sur la vente d'actifs et les variations de la juste valeur des dérivés incorporés. De plus, un ajustement est apporté afin de refléter la variation nette des obligations de réhabilitation ((recouvrement) charge au titre de la remise en état, moins les frais de restauration des lieux), l'augmentation (la diminution) de la marge sur stocks et la variation nette des avantages du personnel (charges sans effet sur la trésorerie au titre des avantages du personnel, moins les cotisations de l'employeur).



BAIIA ajusté Trimestres clos les

30 juin (en millions de dollars) 2020 2019 Résultat avant charges financières et impôts sur le résultat (18,0 ) 1,3 Amortissement des immobilisations corporelles 3,7 3,8 Variation nette de l'obligation de réhabilitation à l'égard des bassins de résidus 3,7 1,1 Variation de la juste valeur des dérivés incorporés 1,6 (2,0 ) (Diminution) augmentation de la marge sur stocks, déduction faite de la variation de la juste valeur des dérivés incorporés 18,2 (12,1 ) Perte sur la vente d'actifs 0,1 - Variation nette des avantages du personnel 0,4 0,4 9,7 (7,5 )

2 Les produits nets ajustés ne sont pas une mesure reconnue selon les Normes internationales d'information financière et, par conséquent, il est peu probable que la méthode utilisée par le Fonds pour le calcul des produits nets ajustés soit comparable aux méthodes utilisées par d'autres entités. Les produits nets ajustés s'entendent des produits nets moins les coûts d'achat des matières premières, plus (moins) le profit (la perte) sur les instruments financiers dérivés (« produits nets ») compte non tenu de la variation de la juste valeur des dérivés incorporés et compte tenu de la variation de la marge sur stocks. Le Fonds utilise les produits nets ajustés parce qu'il estime qu'ils donnent la meilleure indication des produits nets d'une période et qu'ils permettent de comparer les produits nets générés dans différentes périodes.

Rapprochement des produits nets et des produits nets ajustés Pour le trimestre clos les 30 juin (en millions de dollars) 2020 2019 Produits nets 28,6 $ 48,6 $ Variation de la juste valeur des dérivés incorporés 1,6 (2,0 ) Diminution (augmentation) de la marge sur stocks, déduction faite de la variation de la juste valeur des dérivés incorporés 18,2 (12,1 ) Produits nets ajustés 48,4 $ 34,5 $

3 Les coûts de production unitaires ne sont pas une mesure reconnue en vertu des Normes internationales d'information financière et, par conséquent, la méthode de calcul des coûts de production unitaires du Fonds peut ne pas être comparable aux méthodes utilisées par d'autres entités. Les coûts de production unitaires sont les coûts de production divisés par le total des tonnes de zinc produites. Le Fonds utilise les coûts de production unitaires parce qu'il estime qu'ils donnent la meilleure indication des coûts de production d'une période et qu'ils permettent de comparer les coûts de production de différentes périodes.

