Publicis Sapient s'associe à Goldman Sachs pour construire sa nouvelle plateforme de transactions bancaires et devient client du groupe

NEW YORK, 29 juillet 2020 /CNW/ - Publicis Sapient, le centre de transformation des activités numériques de Publicis Groupe, est heureux d'avoir conclu une collaboration pluriannuelle avec la Goldman Sachs Bank USA (GS Bank), qui a récemment lancé des services de paiement et d'espèces numériques de pointe sur le marché.

David Donovan, vice-président directeur responsable pour la génération de pistes à travers les Amériques chez Publicis Sapient, a déclaré : « Compte tenu du fait que Publicis Sapient est un chef de file numérique dans le domaine des services financiers, nous sommes ravis de travailler avec Goldman Sachs pour soutenir le déploiement de sa plateforme de transactions bancaires 'native infonuagique', la première plateforme entièrement numérique du marché. »

La plateforme de transactions bancaires de Goldman Sachs est développée selon une approche basée sur une interface API et fournira des produits innovants tels que des comptes intégrés virtuels avec des capacités et des caractéristiques améliorées. La plateforme est pour l'instant basée aux États-Unis et sera étendue à l'Europe et à l'Asie à partir de l'année prochaine.

Publicis Groupe dispose d'opérations de gestion de trésorerie sophistiquées et exploitera la plateforme avancée de GS pour gérer certaines de ses opérations de trésorerie.

« Publicis Sapient a été un collaborateur de confiance qui a soutenu nos capacités numériques, et nous sommes ravis que l'entreprise ait accepté d'être un client de notre plateforme de transactions bancaires », a déclaré Luc Teboul, directeur général et responsable de l'ingénierie pour la plateforme de transactions bancaires de Goldman Sachs.

À propos de Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. est une banque d'investissement mondiale de premier plan et une entreprise de gestion de titres et de placements qui offre une large gamme de services financiers à une clientèle importante et diversifiée qui englobe des entreprises, des institutions financières, des gouvernements et des particuliers disposant d'une valeur nette élevée. Fondée en 1869, l'entreprise a son siège social à New York et possède des bureaux dans toutes les principales places financières du monde.

À propos de Publicis Sapient

Publicis Sapient est un partenaire de transformation numérique qui aide les organisations établies à se doter de moyens numériques, tant dans leurs méthodes de travail que dans leurs services clients. Nous aidons à dégager de la valeur grâce à une mentalité de jeune pousse et à des méthodes modernes, en fusionnant la stratégie, le conseil et l'expérience client avec l'ingénierie agile et la créativité au service de la résolution des problèmes. En tant que pionniers du numérique forts de 20 000 employés et de 53 bureaux aux quatre coins du monde, de notre expérience dans les domaines de la technologie, des sciences des données et du conseil, et de notre démarche axée sur les clients, conjuguée à notre culture de la curiosité et du travail sans relâche, nous aidons nos clients à accélérer leur développement en concevant les produits et services véritablement prisés par leurs propres clients. Publicis Sapient est la plateforme de transformation numérique de Publicis Groupe. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site publicissapient.com.

