L'outil Petal Search d'Huawei, votre passerelle vers un million d'applications, est offert au Canada dès aujourd'hui





Petal Search est un outil de recherche créé en partenariat avec des chefs de file mondiaux et européens du domaine des moteurs de recherche afin d'offrir aux utilisateurs de Huawei une expérience novatrice et différente

MARKHAM, ON, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Nous invitons les utilisateurs canadiens de Huawei à faire l'expérience de Petal Search, l'une des plus récentes innovations de Huawei, pour accéder à leurs applications mobiles préférées, et plus encore. L'outil Petal Search peut être téléchargé à partir de l'AppGallery sur votre appareil Huawei, y compris les appareils de la série HUAWEI P40 5G maintenant offerts au Canada. L'outil de recherche offre aux utilisateurs une passerelle leur permettant de télécharger et de mettre à jour un million d'applications, et un moyen de trouver facilement ce dont ils ont besoin, y compris l'actualité, des photos et bien plus, directement à partir de l'écran d'accueil de leur appareil.

Passerelle vers un million d'applications

Il est maintenant encore plus facile que jamais pour les utilisateurs de Huawei d'avoir accès aux applications dont ils ont besoin à partir de leurs appareils HMS (HUAWEI Mobile Services).

Phone Clone - Un moyen facile de transférer vos applications, vos contacts, vos données, vos fichiers et vos photos de votre ancien appareil vers votre nouveau téléphone intelligent, en quelques étapes simples. AppGallery - La boutique d'applications officielle de Huawei, qui compte plus de 420 millions d'utilisateurs actifs tous les mois et une liste d'applications qui ne cesse de s'allonger. Disponible dans plus de 170 pays, l'AppGallery est le troisième plus important marché d'applications au monde. Petal Search - L'une des trois façons dont les utilisateurs de Huawei peuvent trouver, télécharger et mettre à jour des applications sur leurs appareils HMS, qui s'ajoute à l'AppGallery et à l'application Phone Clone. Vous n'avez qu'à l'utiliser directement à partir de l'écran d'accueil de votre appareil.

Une nouvelle expérience de recherche

Petal Search offre une expérience de recherche différente qui permet de trouver et de regrouper les renseignements, présentant les résultats les plus précis et pertinents pour chaque utilisateur et lui permettant de profiter d'une expérience de téléphonie intelligente entièrement personnalisée.

En plus de l'actualité, des photos et du divertissement, l'outil de recherche dresse une liste d'applications provenant de multiples sources, en indiquant toujours leur origine. L'AppGallery de Huawei est entièrement intégrée au widget, et toutes les applications déjà offertes dans l'AppGallery s'afficheront au sommet des résultats de n'importe quelle recherche effectuée dans le nouvel outil. Des centaines de nouvelles applications sont ajoutées à l'AppGallery chaque semaine.

Créé en partenariat avec des chefs de file mondiaux des moteurs de recherche, notamment Bing, Qwant et Yandex, l'outil Petal Search réunit les meilleures technologies basées sur le matériel en matière de confidentialité des données et de sécurité et des normes de protection de la vie privée sans précédent définies par ces moteurs de recherche de pointe axés sur la protection de la vie privée à l'étape de la conception, afin de veiller au respect des normes de confidentialité des données et de sécurité pour les utilisateurs de Huawei.

Disponibilité

L'outil Petal Search est actuellement traduit en plus de 40 langues et est offert dans 45 pays et régions. Et nous envisageons un déploiement à plus grande échelle dans plusieurs autres pays. Les utilisateurs actuels de Huawei et les nouveaux utilisateurs des appareils de la toute dernière série HUAWEI P40 5G peuvent télécharger le nouvel outil de recherche dans l'AppGallery. Il suffit d'ouvrir l'AppGallery et de chercher Petal Search. Les appareils de la série HUAWEI P40 5G sont offerts auprès des distributeurs et détaillants canadiens suivants : Bell, TELUS, Vidéotron, SaskTel, Koodo, Virgin Mobile, La Boutique Mobile, La Source, Visions Electronics, et bien plus.

Pour de plus amples renseignements sur l'outil Petal Search, veuillez consulter notre site Web.

Huawei Consumer BG et Huawei Canada

Huawei est le deuxième plus grand fabricant de téléphones intelligents au monde et la société exerce ses activités dans plus de 170 pays. En plus des téléphones intelligents, Huawei propose aux consommateurs des ordinateurs personnels, des tablettes, du prêt-à-porter et d'autres produits. Huawei exerce ses activités au Canada depuis 2008 et emploie actuellement 1 200 personnes. Le Centre de recherches de Huawei au Canada emploie plus de 500 ingénieurs et chercheurs et se classe au 25e rang au Canada en matière d'investissements en recherche et développement. Huawei s'engage à offrir une technologie de pointe aux exploitants, aux clients et aux consommateurs canadiens.

