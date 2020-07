SEKISUI Diagnostics investit 14,4 millions £ en capacité CDMO biopharmaceutique cGMP





BURLINGTON, Massachusetts, 29 juillet 2020 /CNW/ - Sekisui annonce la décision d'investir 14,4 millions £ dans ses activités biopharmaceutiques CDMO afin d'élargir la capacité microbienne cGMP à son centre existant de Maidstone, Kent, qui sera terminé au deuxième semestre de 2022. L'investissement survient après une autre injection de 1,9 million $ dans son nouveau centre d'innovation des bioprocédés, achevé en octobre 2019, lesquels s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie d'investissement à long terme pour accroître sa part au sein du marché biopharmaceutique microbien CDMO.

Auparavant partie intégrante de Genzyme Corporation, la division commerciale Enzyme de Sekisui Diagnostics a lancé son offre de service biopharmaceutique microbien CDMO, BioProduction by Sekisui, en 2017, s'appuyant sur plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine. L'agrandissement des installations et les mises à niveau cGMP permettront à Sekisui d'accepter des contrats de fabrication de substances médicamenteuses pour les programmes entreprenant des essais cliniques. Les nouvelles suites certifiées de fermentation et de purification microbiennes cGMP pourront produire jusqu'à 1 000 L. Elles viennent compléter ses capacités existantes, dont l'échelle de fermentation varie de 20 L à 5 000 L.

Sekisui cumule une grande expérience en matière de projets, allant d'initiatives précliniques à la commercialisation, qui visent notamment les systèmes recombinants comme E. coli et Pichia pastoris, ainsi que les technologies d'analyse et de purification associées. Bien que son expertise principale porte sur la production d'enzymes, ses capacités sont aussi adaptées aux plasmides, aux fragments d'anticorps et à la production d'autres protéines.

Cet investissement témoigne de notre engagement à servir notre clientèle biopharmaceutique grâce à une capacité indispensable de production CDMO microbienne cGMP », soutient Robert Schruender, président et chef de la direction à Sekisui Diagnostics et membre du conseil médical de Sekisui. « Au fil de ces nombreuses années, nous avons établi une expertise et une compétence techniques et opérationnelles dans la production d'enzymes et la fermentation microbienne. Alors que le marché biopharmaceutique CDMO se développe, nous voulons tirer parti encore plus de cette capacité afin d'accroître notre part de marché. »

À propos de Sekisui Diagnostics :

Sekisui Diagnostics est une société mondiale qui se consacre à améliorer la vie des patients en offrant des diagnostics médicaux innovants aux médecins et aux laboratoires par l'entremise d'un réseau commercial mondial. Les gammes de produits comprennent des systèmes de chimie clinique et de coagulation, des réactifs, des trousses de tests rapides, ainsi que des systèmes de point de service. La division commerciale Enzyme fait partie de ce groupe et, en plus de BioProduction by Sekisui, offre un vaste portefeuille d'enzymes diagnostics et de matières premières essentielles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1220877/BioProduction_by_Sekisui_Diagnostics_Logo.jpg

SOURCE Sekisui Diagnostics

Communiqué envoyé le 29 juillet 2020 à 13:20 et diffusé par :