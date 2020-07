Risen Energy lance ses modules 600 W+ en « basse tension » : plus grands que grands, de la hauteur dans la réduction





NINGBO, Chine, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- À l'occasion du 'Cinquième séminaire sur la conception de centrales électriques et la sélection d'équipements' et du 'Séminaire sur les tendances en technologie 210' organisés conjointement par PVmen et Risen Energy, Risen Energy a fait part de ses plans en vue du lancement de ses modules photovoltaïques (PV) de la série Titan 600 W+. Cet événement conjoint a eu lieu du 23 au 25 juillet à Guizhou où il a attiré la participation d'experts et de représentants d'entreprises du secteur pour des débats animés sur la maturité d'installations prenant en charge la chaîne industrielle et la recherche concernant la technologie 210. Ceci a été également l'occasion de discussions positives sur les nouveaux modules 600 W+ de Risen Energy à intensité élevée en basse tension.

Cet événement revêt une grande signification avec la parité croissante du photovoltaïque et le consensus actuel en faveur d'un coût moyen actualisé d'énergie (LCOE) plus bas pour l'orientation et le développement du secteur. L'innovation dans la technologie des modules est de plus en plus rapide, d'où l'avènement des grandes tranches de silicium comme les 210. La puissance des modules va ainsi rapidement dépasser 500 W. Les modules à grandes tranches de silicium de haute puissance deviennent la tendance dans l'innovation du secteur PV.

Dr Qiang Huang, directeur général adjoint de Risen Energy, a commenté : « À l'ère de la parité, la réduction du LCOE est au coeur de la position concurrentielle. De 400 W à 500 W, et finalement à 600 W, la puissance rapidement grandissante des modules reflète les percées de l'industrie en ce qui concerne le LCOE. Avec la parité, le LCOE et les prix modérés de l'électricité sont en train de devenir le nouveau sujet du '14e plan quinquennal' du secteur du PV. »

Pendant la réunion, Liu Yafeng, directeur principal de la recherche et développement chez Risen Energy a annoncé le lancement de la nouvelle série de modules TITAN -- G6. Cette série continue à faire appel à des technologies de découpe non destructive, de conditionnement à haute densité et de MBB (à jeux de barres multiples) provenant de la série G5 présentée en décembre 2019. Elle adopte également le motif de concept en demi-coupe 6 x 10. Tous ces concepts augmentent la puissance du module tout en réduisant les risques de points chauds. D'autre part, ce concept innovant de basse tension ? puissance élevée contribue grandement à une réduction de coût des autres composants du système (ACS).

« Plus grand que grand ! De la hauteur dans la réduction ! » Comme l'a fait observer Dr Qiang Huang : « Réduire le LCOE est l'objectif central bien plus qu'une énergie élevée, mais ceci se heurtera à certaines difficultés avant de s'établir sur le marché du grand public. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1221061/210_Technology_Trend_Seminar.jpg

