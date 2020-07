Enthera Pharmaceuticals lève 28 millions EUR dans le cadre d'un financement de série A pour promouvoir les thérapies restauratrices contre le diabète de type 1 et les maladies inflammatoires de l'intestin





Enthera Pharmaceuticals (« Enthera »), une société biotechnologique développant des agents biologiques modificateurs de la maladie pour transformer le paradigme thérapeutique de conditions auto-immunes spécifiques en rétablissant les capacités des cellules souches de manière non traditionnelle, annonce ce jour la clôture d'un cycle de financement de série A de 28 millions EUR.

La série A a été codirigée par l'investisseur de démarrage Sofinnova Partners, un capital-risqueur européen de premier rang dans les sciences de la vie basé à Paris, Londres et Milan, et l'investisseur entrant AbbVie, avec des investissements complémentaires du Fonds JDRF T1D (le fonds de capital-risque de JDRF) et plusieurs investisseurs italiens, dont un groupe coordonné par Banor SIM, un groupe coordonné par Banca Profilo via Arepo Fiduciaria et Indaco Venture Partners SGR. Les 28 millions EUR levés représentent à ce jour le plus important financement de série A adossé à du capital-risque pour une biotech italienne.

La série A marque le premier investissement spéculatif d'AbbVie dans une société italienne. Enthera était également le premier investissement européen du Fonds JDRF T1D, qui avait précédemment investi dans la Société dans le cadre de son cycle de financement initial élargi de 4 millions EUR en 2018.

Les fonds levés du financement de série A seront utilisés pour obtenir la démonstration de faisabilité via une première étude chez l'homme sur Ent001, le candidat phare d'Enthera. Ent001 est le seul médicament en cours de développement avec le potentiel de restaurer le compartiment des cellules bêta pancréatiques dans le diabète de type 1, ainsi que la structure intestinale originale dans les maladies inflammatoires de l'intestin, ayant pour objectif de rétablir la fonction organique. Les fonds seront également utilisés pour continuer le développement du pipeline d'Enthera.

Interrogé sur la réussite de ce financement de série A, le PDG d'Enthera Giovanni Amabile déclare : « La confiance d'investisseurs de renom tels que Sofinnova Partners, AbbVie et le Fonds JDRF T1D illustre parfaitement la validation de notre stratégie d'entreprise et de notre méthode scientifique, et attribue le mérite aux sciences innovantes en cours de développement en Italie ».

« Nous avons une approche révolutionnaire offrant une nouvelle perspective pour les maladies difficiles à traiter, comme le diabète de type 1 et les maladies inflammatoires de l'intestin, et les fonds levés nous permettront d'accélérer notre programme phare Ent001 en vue de sa démonstration de faisabilité clinique. Grâce à cet investissement et à notre pipeline élargi, nous avons l'opportunité d'apporter un véritable espoir aux patients dans le besoin et de fournir des traitements efficaces et sûrs ».

Graziano Seghezzi, associé directeur de Sofinnova Partners, qui a cofinancé le démarrage de la société, déclare :

« Le financement de série A d'Enthera est une étape fantastique franchie grâce au leadership de Giovanni qui a ouvert, dès son arrivée, les activités de l'entreprise à des domaines thérapeutiques novateurs. C'est également l'occasion pour nous de féliciter BiovelocITA pour son rôle joué dans la transformation d'une approche scientifique révolutionnaire élaborée par Paolo Fiorina et son équipe en une entreprise à part entière. Enthera est l'exemple parfait de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les éléments fondamentaux d'un écosystème biotechnologique sont réunis pour accélérer l'innovation en Italie : l'excellence scientifique, une gestion éprouvée et un capital financier dédié ».

Margarita Chavez, directrice générale d'AbbVie Ventures et récemment nommée au conseil d'administration d'Enthera, ajoute : « L'investissement d'AbbVie Ventures dans la série A d'Enthera démontre toute notre confiance dans l'équipe et son approche unique dans le traitement de troubles auto-immunes présentant des besoins insatisfaits. Je me réjouis à l'idée de travailler au côté de Giovanni et du reste de l'équipe pour faire avancer la Société et l'innovation ».

Enthera a été créé en 2016 sur la base de recherches réalisées par ses fondateurs, le professeur Paolo Fiorina et le docteur Francesca D'Addio. La Société est la première entreprise dérivée de l'accélérateur biotechnologique italien BiovelocITA, fondé par Sofinnova Partners, Silvano Spinelli et Gabriella Camboni, qui ont fourni le financement initial. Un financement initial complémentaire a été financé en 2018 par Sofinnova Partners, le Fonds JDRF T1D et d'autres investisseurs existants.

FIN

Notes aux rédacteurs

À propos d'Enthera

Enthera Srl est une biotech développant des agents biologiques de premier rang pour transformer le paradigme thérapeutique de conditions auto-immunes spécifiques en rétablissant les capacités des cellules souches d'une matière non traditionnelle. Les indications prioritaires de la Société sont le diabète de type 1 (DT1) et les maladies inflammatoires de l'intestin (MII).

L'approche révolutionnaire d'Enthera tire parti de la découverte phare de la voie IGFBP3/TMEM219, qui joue un rôle dans l'apoptose des cellules bêta et des cellules souches du pancréas et de l'intestin, respectivement.

La Société élabore un pipeline d'anticorps monoclonaux inhibiteurs (mAbs) et de protéines de fusion ciblant la voie au moyen d'angles multiples. Son programme phare Ent001 est le seul médicament en cours de développement ayant le potentiel de restaurer le compartiment des cellules souches pancréatiques endogènes dans le DT1, ainsi que la structure intestine originale dans les MII, dans le but de rétablir la fonction organique.

Enthera est une société privée basée à Milan, en Italie, et fondée en 2016 par le professeur Paolo Fiorina et le docteur Francesca D'Addio au sein de BiovelocITA, un accélérateur italien de biotechs. La Société reçoit le soutien de Sofinnova Partners et du Fonds JDRF T1D. Le moteur de découverte et les actifs d'Enthera sont protégés par un large éventail de brevets.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site https://www.entherapharmaceuticals.com/

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un leader européen du capital-risque spécialisé dans les sciences de la vie. Basé à Paris, avec des bureaux à Londres et Milan, la société réunit une équipe de 40 spécialistes venus d'Europe, des États-Unis et d'Asie. La société investit dans les technologies disruptives aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient en priorité en tant qu'investisseur principal ou de référence, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, depuis les opportunités d'amorçage jusqu'aux sociétés en phase avancée et cotées en bourse. Depuis plus de 48 ans, la société a accompagné près de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners dispose aujourd'hui de plus de deux milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.sofinnovapartners.com

À propos d'AbbVie Ventures

AbbVie Ventures est le groupe de capital-risque d'entreprise d'AbbVie. Nous sommes un investisseur stratégique, investissant exclusivement dans des sciences novatrices et potentiellement transformationnelles répondant aux intérêts d'AbbVie en matière de R&D. Nous mesurons avant tout la réussite à l'aune de la capacité de nos investissements à stimuler des innovations susceptibles de transformer la vie des patients. Pour ses sociétés de portefeuille, AbbVie Ventures apporte aussi bien du financement qu'un accès au réseau interne d'experts d'AbbVie qui couvrent l'ensemble des phases de développement médicamenteux, depuis la découverte jusqu'à la mise sur le marché.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.abbvie.com/ventures

Pour plus d'informations sur AbbVie, rendez-vous sur le site www.abbvie.com. Suivez @abbvie sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

À propos du Fonds JDRF T1D

Le Fonds JDRF T1D est un fonds spéculatif philanthropique accélérant le développement de solutions qui changent la donne pour soigner, prévenir et traiter le diabète de type 1 (DT1) par le biais d'investissements en actions à effet catalyseur. Grâce à ses investissements en partenariats avec des capitaux privés, y compris du capital-risque, des entreprises et des fondations, le Fonds T1D cherche à attirer les investissements privés nécessaires à la promotion de thérapies, dispositifs, diagnostics et vaccins pour les personnes atteintes de DT1. Le Fonds T1D investit dans des domaines stratégiques alignés sur la vision du JDRF, la principale organisation mondiale de financement de la recherche sur le DT1, en accordant la priorité aux meilleures opportunités commerciales. Le Fonds T1D réinvestit tous les bénéfices générés en vue de concrétiser sa mission.

www.t1dfund.org

BiovelocITA

BiovelocITA S.r.l. est le premier accélérateur italien dédié à la biotechnologie. La société a été fondée par Silvano Spinelli, Gabriella Camboni et Sofinnova Partners. Avec BiovelocITA, les entrepreneurs, scientifiques et investisseurs peuvent travailler de manière conjointe pour accélérer des projets biotechnologiques ayant une portée internationale et pour atteindre la démonstration de faisabilité qui précède la phase clinique. Avec pour mission de proposer des solutions innovantes à la communauté médicale et aux patients, BiovelocITA promeut la création et le développement de biotechs à l'avant-garde de tous les domaines thérapeutiques.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.biovelocita.com

