Vote favorable des actionnaires pour l'acquisition de Geekco Technologies

LAVAL, Québec, 28 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Capital de Risque Woden (WOD.H). (la « Société » ou « Woden ») est fière d'annoncer que lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 27 juillet dernier, ses actionnaires ont voté en faveur de l'acquisition de Geekco Technologies Inc. et du financement concomitant (100 %). Ils ont également approuvé à la majorité requise le changement de sa dénomination sociale pour Corporation Geekco Technologies / Geekco Technologies Corporation, la consolidation (4 pour 1) des actions catégorie « A » émises et en circulation de la Société (les « Actions ordinaires »), l'approbation du régime d'options d'achat d'actions et l'attribution d'options d'achat d'actions, le tout conformément à la Circulaire d'information. La Direction de la Société est confiante de finaliser la transaction d'acquisition et le placement privé concomitant dans les prochains 30 jours. L'acquisition et le placement demeurent sujets à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

À cette même occasion, les actionnaires ont procédé par vote majoritaire à l'élection des administrateurs suivants ainsi qu'à la ratification de l'élection et des gestes antérieurs de leurs prédécesseurs : Sylvain Aird, André Bergeron, Nadira Hajjar, Henri Harland et Daniel Perry. Par ailleurs, ils ont nommé Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. à titre d'auditeurs de la Société et ratifié la nomination de leur prédécesseur.

Depuis le communiqué du 27 juin 2020, les seuls évènements importants touchant les activités de la Société sont ceux décrits ci-dessus. La Société continue ainsi de se prévaloir de la dispense visant le report du dépôt de ses documents intermédiaires du premier trimestre et prévoit toujours le dépôt de ces derniers le 12 août 2020 ou vers cette date.

La réalisation de l'opération est conditionnelle, entre autres, à l'obtention du consentement de la Bourse et, s'il y a lieu, de l'approbation des actionnaires désintéressés. Le cas échéant, la clôture de l'opération ne peut avoir lieu tant que l'approbation requise des actionnaires n'aura pas été obtenue. Rien ne garantit que l'opération sera réalisée ou qu'elle sera réalisée dans sa forme proposée.

Les investisseurs doivent savoir que, à l'exception des renseignements fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction ou la déclaration de changement à l'inscription devant être établie[s] pour les besoins de l'opération, les renseignements publiés ou reçus à l'égard de l'opération peuvent ne pas être tous exacts ou complets; par conséquent, les investisseurs ne doivent pas s'y fier. La négociation des titres de Geekco doit être considérée comme hautement spéculative.

La Bourse de croissance TSX Inc. ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'opération projetée. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Nadira Hajjar, Présidente

Henri Harland, Chef de la direction

André Bergeron, président

