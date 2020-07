H2O Innovation annonce la nomination d'un nouvel officier





QUÉBEC, 28 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Gregory Madden à titre de chef des stratégies d'affaires (« CSO »).



« Notre vision est de continuer à croitre tout en maximisant la fidélisation de la clientèle et en augmentant, du même coup, les revenus récurrents. Pour ce faire, l'orientation marketing de la Société, à l'interne comme à l'extérieur, doit évoluer afin de présenter et d'offrir tout le potentiel des solutions clients d'H 2 O Innovation. Dans la mesure où nous avons l'intention de poursuivre les activités de fusions-acquisitions, nous devons nous assurer que les sociétés acquises sont bien intégrées et que les synergies sont pleinement exploitées. L'ajout de Gregory Madden, au sein de l'équipe des officiers, améliorera l'intégration des entreprises et des produits acquis. Son rôle, soutenu par les autres gestionnaires, permettra également de promouvoir davantage les différentes offres de produits de chaque ligne d'affaires à travers la Société. Ce faisant, nous optimiserons les synergies entre nos différents piliers et nos multiples lignes d'affaires dans le but de générer plus de ventes croisées et de valeur pour nos actionnaires », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

La carrière d'ingénierie de Gregory dans l'industrie de l'eau a commencé il y a plus de 20 ans. Après avoir obtenu son baccalauréat en génie chimique de la Colorado School of Mines, il a commencé dans la conception de systèmes de traitement d'eau pour les usines agroalimentaires. Il a évolué à travers divers postes dans le secteur de l'eau, obtenant son MBA à l'Université du Wisconsin en cours de route, et a développé une expertise reconnue à la fois en chimie de l'eau et en technologie des membranes. Faisant partie de l'équipe d'H 2 O Innovation depuis plus de 10 ans, Gregory a occupé de nombreux postes au sein de l'organisation, dont celui de vice-président du Service après-vente depuis 2017.

En tant que CSO, Gregory se concentrera également sur l'intégration des compagnies acquises, notamment celle de Genesys, qui a rejoint le groupe d'H 2 O Innovation en novembre 2019. La combinaison de PWT et de Genesys étend leur réseau à plus de 100 distributeurs de produits chimiques de spécialité conçus pour la filtration membranaire, et ce, dans 70 pays. De plus, il supervisera des projets tels que la création d'une nouvelle image pour le troisième pilier d'affaires d'H 2 O Innovation, soit l'Opération et maintenance.

« Gregory a grandement contribué à l'industrie du traitement d'eau, entre autres avec son implication à plusieurs niveaux avec l'American Membrane Technology Association (AMTA). Sa connaissance approfondie d'H 2 O Innovation combinée à sa vision stratégique unique et à sa compréhension de l'industrie lui confèrent l'étendue des compétences pour mener à bien les mandats qui lui seront confiés. Enfin, en nommant une personne provenant des États-Unis en tant que 4e officier, nous complèterons notre représentation globale de notre principal marché régional, les États-Unis », a ajouté Lisa Henthorne, présidente du conseil d'administration d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

