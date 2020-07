AGC finalisera l'acquisition de MolMed le 31 juillet 2020





AGC Biologics acquiert une entreprise de pointe en thérapie cellulaire et génique située à Milan, en Italie

SEATTLE, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics , une entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) mondiale de produits biopharmaceutiques, a annoncé qu'elle allait acquérir la majorité du capital social de Molecular Medicine S.p.A. (« MolMed ») le 31 juillet 2020. MolMed est une entreprise de biotechnologie, axée sur la recherche, le développement, la production et la validation clinique de thérapies cellulaires et géniques pour le traitement du cancer et des maladies rares. AGC Biologics est aujourd'hui l'une des rares CDMO au monde à offrir à la fois une production de plasmides et des services de thérapie cellulaire et génique de bout en bout.

La thérapie cellulaire et génique est un domaine thérapeutique innovant et en plein essor qui vise à traiter des maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement adéquat. Près de 1 000 essais cliniques sont en cours dans le monde entier, certains produits ayant reçu une autorisation de mise sur le marché ces dernières années et quelque 50 nouveaux traitements devraient être autorisés d'ici à 2030. Grâce à ses deux installations agréées pour la commercialisation, MolMed offre des services de bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour le développement et la production de thérapies cellulaires et génétiques. MolMed apporte une expérience et une expertise approfondies dans la prestation de services de développement et de fabrication conformes aux BPF pour les vecteurs viraux et les cellules génétiquement modifiées, qui vont de la phase préclinique à la demande commerciale.

« Tandis que nous nous attelons à prendre soin les uns des autres et de nos clients pendant cette période très difficile et incertaine, il est également important que nous assurions la croissance continue de notre entreprise », déclare Patricio Massera, PDG d'AGC Biologics. « AGC Biologics s'engage à élargir sans relâche son offre et à accroître sa capacité à répondre à tous les besoins de ses clients actuels et futurs. Nous sommes très heureux d'ajouter MolMed et ses grandes capacités et résultats probants en matière de thérapie cellulaire et génique à l'offre de services mondiaux de CDMO d'AGC Biologics. »

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est une CDMO (entreprise de développement et de fabrication sous contrat) de premier plan mondial qui s'engage indéfectiblement à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. L'entreprise emploie actuellement plus de 1 000 personnes dans le monde entier. Le vaste réseau d'AGC Biologics, qui s'étend sur trois continents, comprend des usines respectant les bonnes pratiques de fabrication actuelles, situées à Seattle dans l'État de Washington, à Boulder dans le Colorado, à Copenhague au Danemark, à Heidelberg en Allemagne, ainsi qu'à Chiba au Japon.

AGC Biologics propose une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication actuelles de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Ses offres de services intégrés comprennent les produits manufacturés de plasmides (ADNp BFP ou GMP pDNA en anglais), le développement de lignées cellulaires, la mise au point de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, le développement et la conjugaison de traitements par anticorps, les banques et stockages de cellules ainsi que l'expression protéique, notamment avec le système d'expression en propriété exclusive CHEF1® pour la production de cellules de mammifères. Vous en saurez plus sur www.agcbio.com.

