Azimut divulgue des résultats de forages sur la découverte aurifère de la Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec





2,77 g/t Au sur 90,20 m incluant 12,28 g/t Au sur 14,2 m

2,61 g/t Au sur 72,15 m incluant 29,24 g/t Au sur 4,95 m

1,14 g/t Au sur 103,15 m incluant 4,15 g/t sur 12,0 m

3,66 g/t Au sur 22,75 m incluant 7,21 g/t Au sur 10,65 m

LONGUEUIL, QC, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce les résultats d'analyses de 14 forages totalisant 2 790 m du programme en cours totalisant 10 000 m sur la Propriété Elmer détenue à 100% par la Société (« la Propriété »). Elmer est située dans la région de la Baie James au Québec. Jusqu'à présent, 39 trous ont été forés pour 7 656 m, en plus des 7 trous totalisant 996 m réalisés en novembre 2019 au cours du programme initial (voir communiqués de presse du 14 janvier et du 29 juin 2020). Des résultats d'analyses sont attendus pour 25 trous (4 866 m).

Les informations obtenues au cours de la phase actuelle de travaux serviront à préparer un programme de de forages pour un suivi agressif dans les prochains mois.

Les résultats divulgués dans ce communiqué:

Supportent la découverte d'un système aurifère substantiel sur le Prospect Patwon avec de multiples intersections en forages, incluant de fréquents intervalles à haute teneur ; et

; et Démontrent une extension latérale d'au moins 350 m de long et une extension verticale d'au moins 200 m . Les épaisseurs vraies varient de façon importante mais peuvent atteindre 80 m . La zone aurifère de Patwon, qui débute en surface, reste ouverte latéralement et en profondeur. De nombreux forages additionnels seront requis pour définir les limites, la forme et la teneur de ce corps minéralisé.

Le Prospect Patwon est situé dans la partie centrale de la Propriété dans un corridor à haut potentiel orienté NE-SO, et d'une longueur d'au moins 7 km. En utilisant les données acquises sur Patwon, du traitement de données est en cours pour avancer vers la définition de cibles comparables au sein de ce corridor. La Propriété Elmer couvre 35 km d'une ceinture de roches vertes archéennes sous-explorée. La Propriété Wapatik, également détenue à 100% par Azimut, localisée plus à l'est le long de la même ceinture, offre 24,4 km de trend prospectif additionnel.

FAITS SAILLANTS ( voir tableau 1 , photos 1 à 8 , figures 1 à 9)

Forage ELM20-008 0,81 g/t Au sur 58,8 m (de 77,2 m à 136,0 m) incluant:

1,40 g/t Au sur 14,5 m (de 77,2 m à 91,7 m)

1,04 g/t Au sur 25,0 m (de 111,0 m à 136,0 m)

Forage ELM20-009 1,14 g/t Au sur 103,1 m (de 121,15 m à 224,3 m) incluant:

4,15 g/t Au sur 12,0 m (de 136,5 m à 148,5 m)

8,36 g/t Au sur 1,5 m (de 159,4 m à 160,9 m)

Forage ELM20-010 0,71 g/t Au sur 78,0 m (de 78,0 m à 156,0 m)

Forage ELM20-011 3,66 g/t Au sur 22,75 m (de 45,75 m à 68,5 m) incluant:

7,21 g/t Au sur 10,65 m (de 50,35 m à 61,0 m)

Forage ELM20-013 1,65 g/t Au sur 18,55 m (de 56,45 m à 75,0 m)

Forage ELM20-026 2,61 g/t Au sur 72,15 m (de 122,2 m à 194,35 m) incluant:

3,59 g/t Au sur 51,85 m (de 142,5 m à 194,35 m)

incluant 29,24 g/t Au sur 4,95 m (de 154,75 m à 159,7 m)

Forage ELM20-028 1,44 g/t Au sur 58,2 m (de 156,3 m à 214,5 m) incluant:

3,60 g/t Au sur 13,45 m (de 156,3 m à 169,75 m)

incluant 6,0 g/t Au sur 7,15 m (de 156,3 m à 163,45 m)

1,46 g/t Au sur 15,50 m (de 199,0 m à 214,5 m)

Forage ELM20-034 2,77 g/t Au sur 90,2 m (de 151,3,0 m à 241,5 m) incluant:

12,28 g/t Au sur 14,2 m (de 151,3 m à 165,5 m)

incluant 23,26 g/t Au sur 5,85 m (de 151,3 m à 157,15 m)

5,35 g/t Au sur 2,9 m (de 202,6 m à 205,5 m)

3,95 g/t Au sur 9,95 m (de 221,55 m à 231,5 m)

Forage ELM20-35 1,24 g/t Au sur 34,75 m (de 127,25 m à 162,0 m) incluant:

6,39 g/t Au sur 4,0 m (de 152,0 m à 156,0 m)

Forage ELM20-36 2,46 g/t Au sur 5,10 m (de 206,9 m à 212,0 m)

Azimut a mis en priorité l'analyse des échantillons des trous ELM20-026, -028, -034, -35, et -36 pour accélérer l'évaluation de la continuité verticale et latérale de la découverte de Patwon.

Le présent programme de forages, réalisé avec carotte orientée, a pour objectif d'étendre la découverte de Patwon latéralement et en profondeur, et d'évaluer de nouvelles cibles en continuité ou subparallèles à Patwon, supportées en particulier par des anomalies de polarisation provoquée de qualité (« PP »") (voir communiqués de presse du 18 mars et du 26 mai 2020).

Trente forages (6 420 m) ont été forés jusqu'à présent sur le Prospect Patwon (cible ELM-1), principalement sur une longueur de 600 m et selon des sections de forages espacées de 50 m, incluant sept forages pour tester la continuité du système aurifère jusqu'à une profondeur de - 200 m.

Neuf forages (1 236 m) ont été réalisés sur quatre autres cibles PP : ELM-2 (3 forages), ELM-3 (1 forage), ELM-4 (4 forages) et ELM-5 (1 forage).

Les résultats sont attendus pour environ 3 595 échantillons provenant de 25 trous. Cela inclut 2 400 échantillons qui seront envoyés au laboratoire pour analyse suite à la phase (toujours en cours) de description de carottes et d'échantillonnage sur 18 trous.

Les résultats divulgués dans ce communiqué proviennent de 13 trous forés sur le Prospect Patwon (ELM20-008, -009, -010, -011, -013, -014, -015, -017, -026, -028, -034, -035 et -036) et d'un trou foré sur la cible ELM-3 (ELM20-016).

Les forages ELM20-008, -026 et -028 ont testé l'extension verticale du trou ELM19-007 (1,93 g/t Au sur 82,0 m incl. 3,46 g/t Au sur 44,1 m; résultats déjà divulgués) selon un espacement d'environ 40 m par trou sur la même section. Les résultats indiquent une bonne continuité verticale de la zone minéralisée, principalement encaissée par des volcanites felsiques et une intrusion felsique près d'un contact avec une unité de gabbro. L'enveloppe minéralisée, jusqu'à 70 m d'épaisseur, reconnue jusqu'à une profondeur de 190 m, apparaît globalement subparallèle à la schistosité NE-SO avec un pendage de 70o vers le nord (figure 5).

Les forages ELM20-011, -013, -034, -035 et 036 ont été forés latéralement à la section de 4 trous décrite ci-dessus et démontrent une continuité latérale des minéralisations sur une distance de 300 m (figures 6 et 7). Le forage -034 confirme l'extension verticale du système aurifère jusqu'à une profondeur de - 300 m. Les résultats en attente vont probablement permettre d'étendre le système minéralisé sur au moins 50 m additionnels vers l'est, basé sur les observations visuelles des carottes des forages ELM20-40 et -41 (réseau de veines de quartz, stringers de pyrite, grains d'or natif).

Les forages ELM20-009 et -010 ont testé les extensions verticales de deux sections de forages comprenant 3 trous par section (ELM19-001, -002, -003; et ELM19-004, -005 et -006). Ces sections ont été positionnées pour recouper un système de veines d'extension, d'orientation NW-SE, et qui apparaît prédominant en surface. Ces forages additionnels confirment la continuité verticale des minéralisations selon une large enveloppe (figures 8 et 9).

Les forages ELM20-014, -015 et 017 ont testé les anomalies PP au SW du Prospect Patwon. Ces forages, qui ont principalement recoupé une unité de gabbro, n'indiquent pas de résultats significatifs. Il est maintenant envisagé que le système minéralisé puisse se trouver immédiatement au nord de ces forages. Le forage ELM20-016, réalisé sur la cible ELM-3, ne donne pas de minéralisation significative.

Avancement technique

Les informations acquises au cours de ce programme permettront de continuer à étendre la découverte de Patwon et de définir de nouvelles cibles latéralement.

La minéralisation aurifère est reliée à différents ensembles de veines et veinules de quartz et à leurs épontes, à des brèches hydrothermales, à des stringers de pyrite et à des lentilles de pyrite massives à semi-massives. La minéralisation apparaît principalement reliée à une intrusion felsique et à des volcanites felsiques incluant des tufs clastiques et à cendres, près d'un contact avec une épaisse unité de gabbro.

Trois ensembles de veines de quartz sont aurifères, ce qui corrobore les observations faites en surface pour les deux premiers types :

Veines subverticales orientées NO-SE;



Veines orientées NE-SO, subparallèles à la schistosité avec un pendage de 65 o à 80 o vers le nord; et

à 80 vers le nord; et

Veines subhorizontales jusqu'à présent observées seulement en forage.

Des quantités variables de pyrite sont présentes sous forme finement disséminée et en gros cristaux, en stringers centimétriques, ou en lentilles de pyrite semi-massive à massive (possibilité d'horizons exhalatifs ou de remplacement). La pyrite disséminée et les stringers de pyrite sont associés aux veines de quartz et à leurs épontes. Les lentilles de pyrite apparaissent associées aux volcanites felsiques et concordantes à la schistosité. Les autres sulfures incluent la chalcopyrite et la galène présentes sous forme de traces. Aucun minéral arsénié n'a été observé.

Les grains d'or natif sont fréquents, généralement associés aux veines de quartz et aux différentes formes des minéralisations en pyrite. Les grains sont isolés ou bien se trouvent en amas de grains (photos 1 à 8).

Les faciès aurifères sont accompagnés d'altérations avec silice pénétrative, séricite et carbonate, par de minces feuillets de tourmaline dans les veines de quartz, ou par de la tourmaline en cristaux associés à la pyrite grossière et aux stringers.

Géométrie préliminaire et modèle des minéralisations :

La minéralisation est reconnue sur une longueur de 350 m (ouvert latéralement vers le NE et le SO). Les épaisseurs apparaissent très variables mais peuvent atteindre jusqu'à 80 m. Les épaisseurs moyennes n'ont pas encore été déterminées. La minéralisation est connue jusqu'à - 200 m sous la surface et demeure ouverte en profondeur.

(ouvert latéralement vers le NE et le SO). Les épaisseurs apparaissent très variables mais peuvent atteindre jusqu'à . Les épaisseurs moyennes n'ont pas encore été déterminées. La minéralisation est connue jusqu'à sous la surface et demeure ouverte en profondeur.

L'enveloppe minéralisée, d'orientation NE-SO, est subparallèle à la schistosité et a un pendage de 70o vers le nord en moyenne.

vers le nord en moyenne.

De nouvelles observations suggèrent une composante volcanogénique primaire reliée aux volcanites felsiques, puis à une surimposition structurale. La composante structurale apparaît liée à une zone de cisaillement dextre de direction NE-SO générant deux principaux ensembles de veines : veines de cisaillement NE-SO et veines d'extension NO-SE (de type Riedel). Ces deux types de veines présentent de façon habituelle des épontes riches en sulfures.



La densité du réseau de veines de quartz dans l'intrusion felsique et dans les volcanites felsiques pourrait être en partie contrôlée par le contraste rhéologique avec les roches mafiques environnantes.

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de Matagami, 60 km à l'est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l'ouest de la route asphaltée de la Baie James. La région de la Baie James bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes d'accès majeures, un réseau hydro-électrique et des aéroports. Le projet a été acquis par désignation sur carte à la suite d'une modélisation prévisionnelle du potentiel aurifère réalisée par Azimut dans la région de la Baie James avec le système expert exclusif AZtechMineTM.

Contrat de forage et protocole analytique

Le contrat de forage a été octroyé à l'entreprise Forages Chibougamau Ltée, basée à Chibougamau au Québec. Le diamètre des forages est BTW. La phase de forages de 39 trous (7 656 m) présentée dans ce communiqué de presse a été réalisée du 20 mai au 11 juillet 2020. La partie restante de ce programme de 10 000 m est prévue pour être complétée en août.

Les échantillons de carottes de forages ont été envoyés au Laboratoire ALS Minerals à Val d'Or au Québec. L'or a été analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons ont aussi été analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages ont été insérés dans tous les envois pour analyse.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Le programme de terrain a été placé sous la direction de François Bissonnette, géologue, Directeur des opérations, et de François Gagnon, géologue, Chef de projet.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 65.7 millions d'actions émises. L'approche d'Azimut pour contrer le risque de l'exploration est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément.

