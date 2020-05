La lutte contre la pauvreté en Chine a énormément contribué à la réduction de la pauvreté dans le monde





PÉKIN, 26 mai 2020 /CNW/ - Un reportage de Liu Haiying, Du Haibin et Long Yun du quotidien Science and Technology Daily :

Plus de 700 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté de l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable, avec 10 ans d'avance sur ce programme

Le président chinois Xi Jinping a fait cette annonce lors de son discours d'ouverture de la 73e session de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) par liaison vidéo. « La Chine va apporter 2 milliards de dollars américains sur deux ans pour aider à faire face à la COVID-19 et au développement économique et social des pays touchés, en particulier les pays en développement. Par ailleurs, la Chine travaillera avec d'autres membres du G20 pour mettre en oeuvre l'initiative de suspension du service de la dette pour les pays les plus pauvres », a poursuivi Xi Jinping, ajoutant que la Chine est également prête à travailler avec la communauté internationale pour renforcer l'aide aux pays les plus durement touchés par le lourd fardeau du service de la dette afin qu'ils puissent passer le cap des difficultés actuelles.

Selon Sonia Bressler, une experte française des études sur la Chine, le discours du président Xi a montré au monde la vision chinoise des « êtres humains vivant sous le même ciel » et le concept chinois prônant l'unité et la solidarité pour contenir l'épidémie et éradiquer la pauvreté.?

« Depuis la mise en oeuvre de la réforme et de l'ouverture, la grande majorité des Chinois sont sortis de la pauvreté et la Chine est devenue le premier pays en développement au monde à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies », a écrit dans un article le média grand public sud-africain « Independent Online ». L'éradication de l'extrême pauvreté devrait être la priorité absolue des gouvernements africains. À cet égard, l'expérience de la Chine peut servir de référence. La Chine a fait de grands pas dans la lutte contre la pauvreté car ses dirigeants ont mobilisé la nation autour de politiques claires, de ressources, d'objectifs réalistes et d'une discipline stricte », peut-on lire dans l'article.

En effet, la lutte contre la pauvreté a toujours été une priorité absolue pour le gouvernement chinois. La Chine s'est engagée à éradiquer la pauvreté depuis l'adoption de la réforme et de la politique d'ouverture. Elle a progressivement ajusté ses objectifs de réduction de la pauvreté en fonction du développement économique et a mis en place des agences spéciales pour normaliser et institutionnaliser les tâches de réduction de la pauvreté. En 2013, le président Xi a présenté la stratégie de « lutte ciblée contre la pauvreté » à Xiangxi, dans la province du Hunan. Le 12 mai 2014, le Bureau de lutte contre la pauvreté du Conseil d'État et d'autres départements ont conjointement publié le Plan de mise en oeuvre pour l'établissement d'un mécanisme de travail de lutte ciblée contre la pauvreté. Le 2 décembre 2016, le Conseil d'État a publié un plan de lutte contre la pauvreté couvrant la période du 13e plan quinquennal (2016-2020), qui sert de guide d'action aux gouvernements locaux pour lutter contre la pauvreté et constitue une base importante pour que les départements concernés puissent élaborer des plans spéciaux de lutte contre la pauvreté.

Le pays a vu le nombre d'habitants ruraux démunis passer de près de 770 millions fin 1978 à 5,51 millions fin 2019, comme le montrent les données du Bureau national des statistiques de Chine. Et la proportion de personnes pauvres est passée de 97,5 % à 0,6 % au cours de cette période. Sur la voie de la « réduction de la pauvreté », la Chine a fini par combler le gigantesque écart entre 97,5 % et 0,6 %, c'est-à-dire entre 770 millions et 5,51 millions de personnes, grâce à des décennies d'exploration et d'efforts sans relâche.

Le président Xi a fait ces remarques le 6 mars lors d'un symposium consacré à la façon de remporter une victoire décisive dans la lutte contre la pauvreté. « Lorsque la tâche d'éradication de la pauvreté sera achevée cette année, la Chine atteindra l'objectif d'élimination de la pauvreté fixé dans l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable avec dix ans d'avance, ce qui est d'une grande importance tant pour la Chine que pour le monde, car aucun pays au monde n'a jamais réussi à sortir autant de personnes de la pauvreté en si peu de temps », a-t-il déclaré.

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), dont la mission principale est de soutenir l'Agenda 2030 pour le développement durable et de mettre en oeuvre les objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030, a fait l'éloge du développement effectué par la Chine au cours des dernières décennies, qui a profondément impressionné le monde. La Chine est le premier pays à atteindre l'objectif de réduction de la pauvreté fixé dans l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable.

La dernière version de l'édition spéciale du Rapport national sur le développement humain souligne que la Chine a adopté une stratégie complète de lutte contre la pauvreté en suivant des approches multiples, ce qui illustre parfaitement la promotion du développement humain faite par la Chine et mérite d'être appris par d'autres pays.

Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement, a également déclaré aux médias que les résultats obtenus par la Chine en matière de lutte contre la pauvreté sont sans précédent en termes d'ampleur et de délais. Il a souligné que les pays peuvent apprendre de la Chine comment faire pour que l'économie se développe de façon plus systématique et organisée, ce qui s'inscrit dans les ODD des Nations unies et dans l'idée que nul ne devrait être laissé pour compte.

Les Nations unies prévoient qu'il sera difficile d'atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté de l'Agenda 2030 pour le développement durable. C'est notamment la pandémie de COVID-19 qui aura un impact négatif sur l'économie mondiale, surtout pour les pays en développement.

La vice-secrétaire générale, Mme Amina J. Mohammed, a déclaré que les pays africains ont fait des progrès positifs dans la promotion du développement économique et social durable au cours des dernières années. Toutefois, le continent est encore loin d'atteindre les objectifs fixés dans l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. La plupart des pauvres dans le monde vivent en Afrique subsaharienne, ce qui fait de cette région le centre de la gouvernance mondiale de la pauvreté.

Le taux de réduction de la pauvreté dans les pays en développement autres que la Chine a été assez lent et le nombre de personnes démunies est même en augmentation. Par exemple, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne est passé de 278 millions en 1990 à 413 millions en 2015, ce qui représente plus de la moitié des pauvres du monde.

En réalité, la Chine a toujours apporté une grande contribution à la réduction de la pauvreté et au développement en Afrique. Le commerce et les investissements entre la Chine et l'Afrique ont stimulé le développement économique de l'Afrique, amélioré sa situation économique et, dans une certaine mesure, réduit sa pauvreté.

En 2015, lorsque le président Xi Jinping a participé au Sommet de Johannesburg sur la coopération sino-africaine, la Chine a annoncé qu'au cours des trois ans suivants, elle mènerait à bien dix grands programmes de coopération, dont le plan de réduction de la pauvreté sino-africain. La Chine mènera en Afrique 200 projets sous le rubrique de « vie heureuse » et des programmes de réduction de la pauvreté dont les femmes et les enfants seront les premiers bénéficiaires. La Chine mettra en oeuvre des projets d'enrichissement agricole dans 100 villages africains afin d'améliorer le niveau de vie en milieu rural. Très préoccupée par la mauvaise récolte provoquée par El Niño dans de nombreux pays africains, la Chine fournira un milliard RMB au titre de l'aide alimentaire d'urgence aux pays touchés.

Le professeur Garth Shelton, expert des études sur la Chine à l'université de Witwatersrand, pense que le socialisme doté des caractéristiques chinoises assure l'harmonie et la stabilité nationales. La réforme et la politique d'ouverture de la Chine a favorisé la concrétisation du rêve chinois et a considérablement réduit le nombre de personnes démunies dans le pays. Rita Ozoemena, une spécialiste de l'université de Johannesburg, a déclaré que la Chine place les gens au premier plan et a obtenu une série de grands résultats en améliorant les moyens d'existence des gens et en réduisant la pauvreté, ce qui permet réellement de rendre les gens heureux.

Martyn Davies, un économiste sud-africain bien connu, estime que la Chine prête une grande attention aux résultats pratiques et qu'elle a le courage de poursuivre les réformes et d'innover. Parallèlement à cela, elle renforce la construction des institutions, élabore des politiques précises et veille à leur mise en oeuvre efficace. Ce sont là les raisons fondamentales de la réussite économique de la Chine et l'essence même de son modèle de réussite.

SOURCE Science and Technology Daily

