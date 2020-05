HaiLa Technologies Inc. lève 5 millions de dollars en financement de démarrage pour commercialiser une solution IdO basse consommation





MONTRÉAL, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - HaiLa Technologies Inc., une start-up de semi-conducteurs basée au Canada qui a développé une technologie de communication à faible puissance pour l'IdO, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé 5 millions de dollars dans une ronde de financement de démarrage sursouscrit dirigé par Chrysalix Ventures. Les autres investisseurs incluent Fonds Ecofuel, TandemLaunch, une université prolifique de Californie, et plusieurs investisseurs privés, dont le PDG nouvellement nommé de HaiLa, Ole Christian Andersen. Ce financement permettra à HaiLa de démontrer sa capacité de fabrication, de sécuriser ses clients et partenaires de premier rang et de préparer le terrain pour révolutionner complètement l'industrie des capteurs sans fil.

« Après avoir remporté le concours international Nokia Open Innovation en novembre dernier et une pléthore d'autres récompenses au cours des 2 dernières années, l'équipe HaiLa est le leader dans l'espace IdO avec une solution commercialement viable pour des solutions basse consommation et sans batterie utilisant la communication rétrodiffusée » mentionne Richard MacKellar, associé de Chrysalix Ventures.

« Nous sommes ravis d'avoir le soutien d'investisseurs qui privilégient les technologies liées au développement durable. Ensemble, nous sommes impatients de permettre l'évolutivité des solutions Wi-Fi IdO basse consommation dans un monde au sérieux besoins de collecte de données sans fil », déclare Charlotte Savage, fondatrice et Cheffe de l'innovation de HaiLa Technologies.

La technologie de HaiLa permet d'utiliser les signaux ambiants existants dans l'air en tant que transporteur pour utiliser ses données. Cela conduit à une diminution drastique de la consommation d'énergie, ce qui entraînerait une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue des appareils, ou favoriserait des solutions de récupération d'énergie, permettant des appareils IdO sans batterie pour certaines applications. De plus, HaiLa utilise une technique de rétrodiffusion propriétaire et brevetée qui permet de moduler les données des capteurs numériques au-dessus des signaux ambiants de différents protocoles tout en maintenant l'intégrité du signal par rapport au protocole spécifique d'origine. Cela garantit l'adéquation des balises de capteur compatibles HaiLa avec divers protocoles sans fil existants, ce qui entraîne une réduction drastique des coûts et des risques de déploiement.

« C'est un véritable privilège d'être invité à diriger une entreprise basée sur de solides technologies brevetées de pointe, une équipe de classe mondiale et un fort potentiel de croissance. En tant qu'entrepreneur en série ayant passé 30 ans dans les secteurs de l'IC / EDA / IP et des réseaux, je suis enthousiasmé par le potentiel de HaiLa et par la façon dont nous pouvons activer des solutions IdO Wi-Fi à très faible consommation d'énergie », explique Ole Christian Andersen. « Nous fournirons un accès anticipé au premier coeur IP HaiLa Wi-Fi basé sur notre technologie de rétrodiffusion d'ici la fin de 2020. Cela permettra aux entreprises de développer la prochaine génération d'ensemble de puces ultra-basse consommation pour IP sur Ethernet sur Wi-Fi dans l'espace IdO. »

