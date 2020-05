Elcomsoft propose une solution d'extraction légale sans débridage pour les versions d'iOS et modèles actuels d'iPhone





LONDRES, 26 mai 2020 /PRNewswire/ -- Elcomsoft Co. Ltd. met à jour iOS Forensic Toolkit, un outil d'investigation permettant d'extraire des données des périphériques exécutant Apple iOS. La version 6.0 étend sa capacité d'extraction complète des systèmes de fichiers sans débridage en ajoutant une prise en charge d'iOS 13.3.1, 13.4 et 13.4.1. L'outil couvre désormais toute la gamme de versions d'iOS allant d'iOS 11 à iOS 13.4.1, de l'iPhone 6s à l'iPhone 11.

« Cela faisait longtemps que nous n'étions pas parvenus à fournir une prise en charge de l'extraction de systèmes de fichiers pour la génération actuelle de matériel exécutant des versions récentes d'iOS », a déclaré Vladimir Katalov, President et CEO d'Elcomsoft. « L'extraction de données des générations d'appareils Apple les plus récents et les plus robustes devient de plus en plus pertinente. En suivant attentivement les dernières avancées dans le domaine des recherches sur la sécurité d'iOS, nous nous efforçons de fournir des solutions légales offrant une opportunité unique d'accéder rapidement à des preuves cruciales et d'avancer à grands pas dans les enquêtes. »

À propos de l'extraction de système de fichiers sans débridage

iOS Forensic Toolkit 6.0 permet une extraction directe et légale sans débridage de quasiment n'importe quel appareil iOS, jusqu'à la dernière gamme d'iPhone 11, d'iOS 11 à 13.4.1, incluse. La dernière version permet de combler une lacune supplémentaire de versions d'iOS exclues et non prises en charge, ajoutant une prise en charge de l'extraction complète des systèmes de fichiers pour les générations d'appareils iPhone 6s, 7, 8, X, Xr/Xs, 11 et 11 Pro exécutant iOS 13.3.1, 13.4 et 13.4.1.

L'extraction basée sur les agents fournit des performances solides et permet une extraction légale avec un hachage automatique à la volée des informations extraites. À l'heure actuelle, l'extraction de chaînes de clés est uniquement disponible pour les versions d'iOS jusqu'à iOS 13.3 incluse. Pour les versions d'iOS plus récentes, l'agent d'extraction prend actuellement en charge l'imagerie du système de fichiers. Un identifiant Apple inscrit à l'Apple Developer Program est requis pour authentifier l'agent.

Continuez votre lecture sur l'extraction complète de systèmes de fichiers pour iOS 13.3.1, 13.4 et 13.4.1.

Disponibilité

Les éditions Windows et Mac sont disponibles à partir de 1 495 $ (les tarifs locaux peuvent varier). La boîte à outils est disponible de manière indépendante et incluse dans l'Elcomsoft Mobile Forensic Bundle, offrant des fonctionnalités supplémentaires.

À propos d'Elcomsoft iOS Forensic Toolkit

Elcomsoft iOS Forensic Toolkit fournit un accès légal aux informations cryptées stockées dans les appareils Apple populaires exécutant iOS, offrant une imagerie du niveau inférieur des systèmes de fichiers ainsi qu'une extraction des chaînes de clés sur les dernières générations d'appareils iOS.

À propos d'Elcomsoft

Fondée en 1990, l'entreprise Elcomsoft Co. Ltd. est un expert mondialement reconnu dans le secteur de la criminalistique informatique et mobile. Elle fournit des outils, des formations et des conseils aux forces de l'ordre, aux agences financières et aux cabinets de renseignement.

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 02:45 et diffusé par :